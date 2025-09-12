Buenas noticias: la vacuna contra el virus del papiloma previene no solo el cáncer de cérvix sino además otros muchos tipos de cáncer

Un recientísimo estudio realizado por investigadores de diversos hospitales alemanes ha analizado una cohorte de más de 160 millones de pacientes tratados en 143 organizaciones de atención médica de todo el mundo durante un periodo de 20 años. El estudio explora la incidencia de cáncer entre aquellos que recibieron o no la vacuna contra el VPH. Y los científicos han encontrado dos tipos de magníficos resultados.
| etiquetas: ciencia , vacunas , salud , medicina , sociedad
Papiloma-ma, papiloma-ma...
Los datos del estudio más detallados www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043661825002762