edición general
30 meneos
74 clics
Buenas noticias: la vacuna contra el virus del papiloma previene no solo el cáncer de cérvix sino además otros muchos tipos de cáncer

Buenas noticias: la vacuna contra el virus del papiloma previene no solo el cáncer de cérvix sino además otros muchos tipos de cáncer

Un recientísimo estudio realizado por investigadores de diversos hospitales alemanes ha analizado una cohorte de más de 160 millones de pacientes tratados en 143 organizaciones de atención médica de todo el mundo durante un periodo de 20 años. El estudio explora la incidencia de cáncer entre aquellos que recibieron o no la vacuna contra el VPH. Y los científicos han encontrado dos tipos de magníficos resultados.

| etiquetas: ciencia , vacunas , salud , medicina , sociedad
25 5 0 K 214 ciencia
10 comentarios
25 5 0 K 214 ciencia
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
¡No olvidéis que "pájaro" es la palabra!
Papiloma-ma, papiloma-ma...
:shit:
0 K 13
masde120 #2 masde120
Ayer en la consulta. La enfermera intentando convencer a una madre que le pusiera a su hijo de 18 la vacuna que en Madrid es gratis hasta los 19 y la madre se negó, aduciendo que eso les hace más promiscuos. La enfermera pidiendo un modo de contacto del hijo para ver su opinion porque acaba de hacerse mayor de edad y la madre no se lo dio.
1 K 20
Mangione #3 Mangione *
#2 :palm: Y encima creo que los hombres somos los que lo transmitimos...
0 K 11
masde120 #5 masde120
#3 claro, las mujeres no lo transmiten a las hombres... ellos mismos se lo transmiten en los baños al chocarselas con el saludo Bro, Todo el mundo lo sabe
3 K 39
#6 Abril_2025
#5 No creo que sea preciso ser así de borde con alguien que tiene un lapsus.
0 K 11
masde120 #7 masde120
#6 Disculpa mi imprecisión
0 K 9
Mangione #9 Mangione
#5 Pensaba que los hombres éramos los portadores. Acabo de mirar la wiki y efectivamente tanto hombres como mujeres son portadores. Disculpen mi ignorancia al respecto.
0 K 11
maria1988 #8 maria1988
#2 Si el hijo es mayor de edad (de hecho, basta con que sea mayor de dieciséis), la madre no tiene nada que decir al respecto.
0 K 10
Macadam #4 Macadam
Buenas noticias; pasito a pasito.

Los datos del estudio más detallados www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043661825002762
0 K 8
#10 beltraneja
"Estos resultados apoyan la hipótesis de que la protección contra virus específicos tiene efectos transversales contra una serie de cánceres aparentemente no relacionados."
0 K 7

menéame