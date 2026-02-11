Brutal represión contra quienes protestaban por la reforma laboral de Milei

Pasadas las 15, la policía y la Gendarmería avanzaron sobre manifestantes en Plaza Congreso, que protestaban contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Las fuerzas de seguridad dispersaron a la multitud con gases lacrimógenos y camiones hidrantes, mientras algunos dirigentes denunciaban que jubilados y trabajadores fueron los primeros en recibir la represión.
| etiquetas: argentina , milei , reforma laboral , represión
Rebelión policial en Argentina: con sirenas encendidas y cortes de calles reclaman mejores salarios y salud mental
www.elpais.com.uy/mundo/argentina/rebelion-policial-en-argentina-con-s
HAY QUE PARARLOS O NOS LLEVARÁN AL PEOR DE LOS DESASTRES.