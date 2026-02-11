Brutal represión contra quienes protestaban por la reforma laboral de Milei

Pasadas las 15, la policía y la Gendarmería avanzaron sobre manifestantes en Plaza Congreso, que protestaban contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Las fuerzas de seguridad dispersaron a la multitud con gases lacrimógenos y camiones hidrantes, mientras algunos dirigentes denunciaban que jubilados y trabajadores fueron los primeros en recibir la represión.