Brutal represión contra quienes protestaban por la reforma laboral de Milei

Brutal represión contra quienes protestaban por la reforma laboral de Milei

Pasadas las 15, la policía y la Gendarmería avanzaron sobre manifestantes en Plaza Congreso, que protestaban contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Las fuerzas de seguridad dispersaron a la multitud con gases lacrimógenos y camiones hidrantes, mientras algunos dirigentes denunciaban que jubilados y trabajadores fueron los primeros en recibir la represión.

wildseven23 #2 wildseven23
Por lo que sea, estas noticias nunca las manda @Findeton.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
De esto los OTANazis no dicen ni mú. Curioso. :shit:
Pertinax #7 Pertinax *
#1 Seis detenidos por protestas en Argentina, esa es la noticia. De los miles de muertos en la represión iraní tú tampoco te quejas muchito. Eso ya no resulta tan curioso.
#3 Pivorexico
Todo esto pinta muy bien :-P

Rebelión policial en Argentina: con sirenas encendidas y cortes de calles reclaman mejores salarios y salud mental

www.elpais.com.uy/mundo/argentina/rebelion-policial-en-argentina-con-s
cax #4 cax
La libertá de estas ratas psicópatas que nos van a llevar a la miseria y la guerra y que se alimentan del odio y la incertidumbre de las mayorías sociales.

HAY QUE PARARLOS O NOS LLEVARÁN AL PEOR DE LOS DESASTRES.
BenitoCameIa #6 BenitoCameIa
#4 te calmas
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Pero... ¿viva la libertad, carajo?
