7



Bruselas: "El control de los alquileres puede inflar los precios"
Los economistas de la Comisión Europea desmontan en un amplio informe la versión oficial sobre los beneficios de intervenir el mercado de la vivienda con control de alquileres.
etiquetas
vivienda
alquiler
actualidad
19 comentarios
#1
detectordefalacias
Bueno, está claro que el descontrol también los ha inflado así que ¿Por qué no intentar lo opuesto?
8
K
97
#8
Wachoski
#1
porque un problema tan complejo, pide acciones acorde... Estoy convencido que no hay una solución mágica. Se necesita un plan integral de acción con varios frentes, ¿El control del precio del alquiler puede estar? Puede, pero no solo por si mismo, eso seguro.
0
K
7
#9
Findeton
#1
¿Y qué tal construir más?
0
K
9
#11
detectordefalacias
#9
Esa conversación ya la hemos tenido vd y yo.
Salvo que haya actualizado sus conocimientos al respecto prefiero no volver a una conversación estéril y le remito a dicha conversación y sus conclusiones.
Yo me ahorro el tedio y vd la vergüenza.
0
K
11
#12
Findeton
#11
Conclusión: Según el INE hay 250k nuevas familias cada año y sólo 100k nuevas viviendas. Y por eso suben los precios y van a seguir subiendo mientras no se construya lo suficiente.
0
K
9
#14
Sir
#12
No es la única solución, aunque sin duda hay que construir. El propio
paper
propone estas soluciones:
• Durante la última década, los precios de la vivienda han superado los ingresos, mientras que las tasas hipotecarias más altas redujeron aún más la asequibilidad de la compra.
• Los alquileres de los contratos existentes han crecido más lentamente que los precios de la vivienda, pero los alquileres de los nuevos contratos han aumentado, lo que reduce la asequibilidad del alquiler…
» ver todo el comentario
0
K
9
#15
Findeton
#14
La demanda no viene de "los inversores institucionales", esos son intermediarios, demanda es demanda final, quien va a vivir ahí. Si quieres señalar a la demanda que aumenta, son los MILLONES de extranjeros que alquilan en España. No los ricos que compran, los extranjeros que alquilan, que ya son el 20% de la población. No tengo nada en contra de ellos, me parece perfecto, pero es de ahí de donde viene el 99% del aumento de la demanda, no de los turistas o de los ricos extranjeros que compran.
0
K
9
#17
Sir
#15
Puedes estar de acuerdo, pero yo te he puesto las propias conclusiones del autor del
paper
del artículo. Puedes verlas aquí:
www.linkedin.com/posts/borekvasicek_housing-in-the-european-union-mark
Si quieres soportar tus datos, agradezco enlaces.
0
K
9
#18
Findeton
#17
Lo que digo es pura lógica, los inversores institucionales no viven en esas casas, las alquilan o venden a otros. Por tanto no son demanda finalista. Sobre los inmigrantes, que son ya el 19% de la población son datos del INE, 9.3 millones de ciudadanos nacieron en el extranjero de una población de 48.8 millones.
0
K
9
#3
mariKarmo
Cómo coño va a inflar los precios si están controlados?
5
K
67
#5
Andreham
Cherry picking de manual; pero lo que nos quiere decir es que hay que hacer más que simplemente controlar el precio de los alquileres.
Pero claro, eso serían medidas de izquierdas.
2
K
24
#4
Sandman
Otra prueba más de que las instituciones europeas ya solo son útiles para lobistas, ya sean del sector inmobiliario, militar o aerolíneas.
1
K
20
#2
Alegremensajero
Como si el descontrol del precio no lo hubiera hecho ya...
1
K
16
#6
HeXmit
*
Una nueva sarta de gilipolleces de "la mano invisible".
"Con el tiempo, una regulación excesiva puede crear mercados duales y disminuir la disponibilidad de propiedades en alquiler debido a menores rendimientos, lo que puede desviar la oferta hacia zonas no reguladas y contribuir a la gentrificación"
Claro, esto no está pasando ya.
"controles estrictos del alquiler pueden inflar los precios de la vivienda y aumentar la falta de vivienda, ya que a menudo generan…
» ver todo el comentario
1
K
16
#7
Sir
El titular manipula porque dice "Bruselas" y el propio disclaimer del paper ya avisa en su disclaimer:
economy-finance.ec.europa.eu/document/download/11912749-99e7-4ade-be0c
The views expressed in this paper are solely those of the author(s) and should not be considered as representative of the European Commission’s official position.
Aparte, son curiosos los argumentos de la noticia:
- Si regulas precios en una zona, subirán…
» ver todo el comentario
1
K
16
#10
Variable
Mentira de fachas. No hay más. Putas mentiras. Aburrido de tanta mentira a diario, de verdad.
0
K
9
#19
oceanon3d
Los patrones de los países mas importantes de la UE con parques públicos de alquiler de entorno al 20% (regulan el precio del alquiler) no sirve para España con un parque publico de un 2%.
Columpiada de El Mundo que solo es un lacayo de fondos buitres.
0
K
8
#13
ElmaEscobar
*
¿Y regular los usos? Si es uso residencial no es uso de actividades económicas. La vivienda debiera ser para residir, si quieres comprar un bloque para hacer negocio, monta un hotel, paga como una empresa. Se trata de proteger la vivienda de los habitantes, no es que no haya casas para vivir, es que se están usando para otras cosas.
0
K
7
#16
meroespectador
*
Burda interpretación de "El Mundo" del informe, leyendo te das cuenta con que no habla específicamente de España sino de medidas generales sobre control del mercado del alquiler en los países de la UE que tienen muchos matices, no desmonta nada, solo se limita a decir posibles consecuencias a futuro de determinadas medidas, solo posibilidades no certezas. La noticia escoge determinados párrafos del informe para atacar al gobierno y omite otros que "no le interesa a su…
» ver todo el comentario
0
K
7
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
