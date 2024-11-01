·
main action
5189
clics
Los memes más tronchantes sobre "Burnet", el apellido falso de la pareja de Ayuso: "Tiene más identidades que Mortadelo"
4462
clics
Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
6099
clics
La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: "He pagado 10.000 euros por una visita al médico"
5837
clics
Ayúdanos a luchar contra el vandalismo
5677
clics
Pillada a un ciberdelincuente haciéndose pasar por el banco online
más votadas
287
Fallece Héctor Alterio
485
Marcial Cuquerella, uno de los organizadores del acoso a la familia de Irene Montero y Pablo Iglesias, reconoce su pertenencia a El Yunque
351
Al menos 23 mujeres afectadas por los fallos del cribado del cáncer de mama en Andalucía tienen un tumor
328
Burnet & Brown, la empresa de la pareja de Ayuso en Florida que remite a su identidad falsa en Quirón
302
Quirón mantiene a González Amador, imputado por corrupción en los negocios, pese a las exigencias de su código ético
Un británico explica por qué todo el mundo quiere mudarse a España y lo resume en una frase: 'La vida todavía parece vida'
Como resume el creador del vídeo, España es "uno de los pocos países donde la vida todavía se siente como vida": comidas lentas, fines de semana que importan y gente que sale a disfrutar.
britanicos
españa
vida
actualidad
5 comentarios
relacionadas
#3
Pertinax
*
Acaba de joder seis meses de campaña a NPCMeneamepersigue en todos los foros antifa.
4
K
29
#4
Scutarius
¿Y el comunismo? ¿y ETA? ¿y los okupas?
2
K
29
#5
jm22381
No si al final seremos unos pioneros de cómo será el mundo cuando IAs y robots hagan todo el trabajo y nos podamos dedicar al dolce far niente
0
K
17
#1
azathothruna
El problema es que los piratas parasitan la vida de los demas
0
K
16
#2
Spirito
Y porque, aún, es mucho más económica que Inglaterra, sobre todo en Andalucía.
1
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
