Un británico explica por qué todo el mundo quiere mudarse a España y lo resume en una frase: 'La vida todavía parece vida'

Un británico explica por qué todo el mundo quiere mudarse a España y lo resume en una frase: 'La vida todavía parece vida'  

Como resume el creador del vídeo, España es "uno de los pocos países donde la vida todavía se siente como vida": comidas lentas, fines de semana que importan y gente que sale a disfrutar.

5 comentarios
Pertinax
Acaba de joder seis meses de campaña a NPCMeneamepersigue en todos los foros antifa.
Scutarius
¿Y el comunismo? ¿y ETA? ¿y los okupas?
jm22381
No si al final seremos unos pioneros de cómo será el mundo cuando IAs y robots hagan todo el trabajo y nos podamos dedicar al dolce far niente :troll:
azathothruna
El problema es que los piratas parasitan la vida de los demas
Spirito
Y porque, aún, es mucho más económica que Inglaterra, sobre todo en Andalucía.
