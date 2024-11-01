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Brandon Sanderson es para imbéci***

Un tweet viral de Forocoches llama IMBÉCILES a los fans de Brandon Sanderson. 209.000 visualizaciones en Twitter. 9 acusaciones. Me pongo el uniforme de diplomático y las disecciono frase por frase: ¿cuántas se sostienen?

| etiquetas: brandon sanderson , cosmere , literatura fantástica
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25 comentarios
3 1 2 K 26 cultura
Meinster #1 Meinster *
Sanderson es novela juvenil, lo que es de imbéciles es leerlo esperando encontrar literatura adulta.
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Chinchorro #4 Chinchorro *
#1 Mil veces esto, literatura pubescente. Pero cuidadito con los fanáticos del cosmere, que entran en brote a la mínima.
Además, ni siquiera escribe él los libros, hace años que su equipo de minions mormones se ocupa de ello.
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Meinster #6 Meinster
#4 Es algo que me fascina, que si te gusta la novela juvenil, pues lo dices y tan pancho, pero considerarlo como literatura adulta porque sus fans tienen más de 30 años pues no.
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Chinchorro #11 Chinchorro *
#6 Lo que vi y viví en el Celsius el año pasado con los Cosmereliebers fue de traca. De treinta, y de cuarenta y cinco, y de cincuenta.
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#5 Seat127
#1 Es el equivalente a Stephen King en el género de fantasía: novelas entretenidas y con un estilo reconocible que tienen argumentos originales y que te enganchan. No son sesudas porque no pretenden serlo.
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Meinster #7 Meinster
#5 King sin ser la leche es mejor escritor, y eso si, me encantaba de adolescente.
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Chinchorro #9 Chinchorro
#5 No estoy de acuerdo. Si tú piensas en terror, piensas en King. Pero si piensas en fantasía piensas... en Tolkien. Ambos autores "popularizaron" sus respectivos géneros, llevándolos al gran público.
Sanderson es... Sanderson y escribe fantasía juvenil que genera un enorme grado de... emm... "pasión exacerbada" en sus lectores.
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Cabre13 #21 Cabre13
#9 Aquí lo que dices es que la importancia de un autor está en su importancia para el género, por lo que al final lo importante no es tener éxito, es haber estado antes y llevarte la fama.
Howard estuvo publicando fantasía mucho antes que Tolkien y al final la fama se la llevó el segundo. Lo cual no sería ningún problema si los fans de Tolkien no fuesen lo más cargante del mundo, que van desde los que se lo toman en serio y se comportan como si todo lo que escribió fuesen palabras sagradas…   » ver todo el comentario
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Chinchorro #24 Chinchorro
#21 "Lo cual no sería ningún problema si los fans de Tolkien no fuesen lo más cargante del mundo, que van desde los que se lo toman en serio y se comportan como si todo lo que escribió fuesen palabras sagradas traídas por inspiración de otro mundo y no un conjunto de inspiraciones, cambios e ideas más o menos consistentes."

Esto es una gran verdad. En cargantes y pesados, los fans de Tolkien y los de Sanderson van de la manita (aunque los de Sanderson son más intensitos). En lo que no estoy de acuerdo es en que para ser fan del Tolkien basta con ver sus películas. Es como si me dices que para ser fan de King basta con que te guste El Resplandor de Kubric. Eso no es verdad.
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arturios #8 arturios
#1 Es novela juvenil, creada de forma industrial por un equipo grande de personas y viene a ser lo que una hamburguesa, suficientemente rica, le encanta a los chavales, pero no puedes esperar que sea un 3 estrellas michelín, evidente y afortunadamente.
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Meinster #10 Meinster
#8 Es una buena comparativa, Sanderson es el McDonalds de la literatura. Que si te gusta perfecto, pero no puedes considerarlo gran gastronomía.
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Vodker #12 Vodker
#10 curioso, porque Stephen King dijo de sí mismo “Si mis libros fueran una comida, serían un Big Mac con patatas fritas”.
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Meinster #14 Meinster
#12 Si, Sanderson sería una McPollo o algo de menor categoría que lo de King.
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nemesisreptante #23 nemesisreptante
#10 bueno comida rápida… me he leído algún libro porque tenía que pasar muchas horas en un hospital sin pensar y cumplió perfectamente su función, pero son más de 1000 páginas por libro :shit:
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#18 NanakiXIII *
Mejor que no sepáis lo que se decía de Tolkien en su día. Infantil, para idiotas, mero entretenimiento basura impropio de un catedrático de Oxford,... Su fandom eran fanáticos exacerbados obsesionados,... La cosa no ha cambiado mucho en 70 años, parece ser.

Sanderson es lo que es: libros muy entretenidos, sencillos de leer, originales en su planteamiento de su mundo mágico y los saca a docenas... De ahí a decir que sus lectores son imbéciles... es un poco de ser algo imbécil.

La fantasía siempre ha sido un género maltratado.
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HeilHynkel #19 HeilHynkel
#17

Ya comprará Disney los derechos de Sanderson xD
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HeilHynkel #13 HeilHynkel *
Recuerdo que en los 80 y 90 se consideraba a los fans de Star Wars poco menos que retrasados mentales.

Así que recordad que lo friki de ahora, puede ser el clásico de mañana.
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Meinster #15 Meinster
#13 Ocurre que una cosa sea que te guste algo, ya sea Sanderson o Star Wars, otra que lo leas o mires sin criterio crítico que leas novelas de Star Wars y de Sanderson y no otra cosa y que todo lo que ellos produzcan te parezca lo mejor.
Esto está muy bien cuando eres un chaval, pero no cuando eres una persona adulta.
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HeilHynkel #16 HeilHynkel *
#15

Vamos a ver, que vale que el tío no es Cervantes, pero a veces buscas algo ligero para distraerte. Puedes leer de todo sin ningún problema. Las novelas de Star Wars o de Warhammer tampoco es que sean un prodigio literario, pero te entretien un rato ... hasta que lees media docena y te cansas y vas a buscar otra cosa distinta, unas veces más profunda, otras más ligeras u otras simplemente distintas.
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Meinster #17 Meinster
#16 Pues eso es leer con criterio, puedes leer algo de eso, porque te apetece y después cansarte y pasar a otra cosa, pero un fan no se cansa, un fan se come lo que le den y dice que le gusta.
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sorrillo #20 sorrillo *
#17 un fan no se cansa, un fan se come lo que le den y dice que le gusta.

Yo me he leído básicamente todas las novelas de Brandon Sanderson, entiendo que entro en tu definición de fan.

En su día me aficioné a Asimov y me leí un montón de sus novelas (tiene como 500 el muy ...), me acabé cansando por que al final todas me parecían lo mismo.

Con Brandon Sanderson aún no me ha ocurrido, de hecho con las de Alcatraz en las que rompe la cuarta pared ahí se ve de forma muy explícita como se…   » ver todo el comentario
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Meinster #25 Meinster
#20 Si te gusta perfecto. La cuestión es que lo leas con espíritu crítico y, lo mejor, es leer un poco de todo.
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#22 Jesusor
#13 Pues hombre. Yo no los calificaría de retrasados mentales. Pero a mi las películas de Star Wars me parecen películas casi para niños.
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Format_C #2 Format_C
Cada cual que lea lo que le guste, si el milagro es leer hoy en día.
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Meinster #3 Meinster
#2 Claro, pero también se puede discutir sobre la calidad de un autor. Es más, esto ayuda a encontrar cosas más adecuadas para uno mismo.
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menéame