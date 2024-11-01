Brandon Sanderson es para imbéci***

Un tweet viral de Forocoches llama IMBÉCILES a los fans de Brandon Sanderson. 209.000 visualizaciones en Twitter. 9 acusaciones. Me pongo el uniforme de diplomático y las disecciono frase por frase: ¿cuántas se sostienen?
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Además, ni siquiera escribe él los libros, hace años que su equipo de minions mormones se ocupa de ello.
Sanderson es... Sanderson y escribe fantasía juvenil que genera un enorme grado de... emm... "pasión exacerbada" en sus lectores.
Howard estuvo publicando fantasía mucho antes que Tolkien y al final la fama se la llevó el segundo. Lo cual no sería ningún problema si los fans de Tolkien no fuesen lo más cargante del mundo, que van desde los que se lo toman en serio y se comportan como si todo lo que escribió fuesen palabras sagradas… » ver todo el comentario
Esto es una gran verdad. En cargantes y pesados, los fans de Tolkien y los de Sanderson van de la manita (aunque los de Sanderson son más intensitos). En lo que no estoy de acuerdo es en que para ser fan del Tolkien basta con ver sus películas. Es como si me dices que para ser fan de King basta con que te guste El Resplandor de Kubric. Eso no es verdad.
Sanderson es lo que es: libros muy entretenidos, sencillos de leer, originales en su planteamiento de su mundo mágico y los saca a docenas... De ahí a decir que sus lectores son imbéciles... es un poco de ser algo imbécil.
La fantasía siempre ha sido un género maltratado.
Ya comprará Disney los derechos de Sanderson
Así que recordad que lo friki de ahora, puede ser el clásico de mañana.
Esto está muy bien cuando eres un chaval, pero no cuando eres una persona adulta.
Vamos a ver, que vale que el tío no es Cervantes, pero a veces buscas algo ligero para distraerte. Puedes leer de todo sin ningún problema. Las novelas de Star Wars o de Warhammer tampoco es que sean un prodigio literario, pero te entretien un rato ... hasta que lees media docena y te cansas y vas a buscar otra cosa distinta, unas veces más profunda, otras más ligeras u otras simplemente distintas.
Yo me he leído básicamente todas las novelas de Brandon Sanderson, entiendo que entro en tu definición de fan.
En su día me aficioné a Asimov y me leí un montón de sus novelas (tiene como 500 el muy ...), me acabé cansando por que al final todas me parecían lo mismo.
Con Brandon Sanderson aún no me ha ocurrido, de hecho con las de Alcatraz en las que rompe la cuarta pared ahí se ve de forma muy explícita como se… » ver todo el comentario