La 'bomba económica' de Trump contra España: ¿puede EEUU imponer un embargo comercial?

La amenaza de Donald Trump de imponer un embargo comercial a España que hizo este martes en medio de una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz, supone una escalada radical del presidente de EEUU. Hace dos semanas, Trump ya indicó que este mecanismo supondría de facto "la destrucción del país" en cuestión. Este movimiento también supondría una salto cualitativo del uso de este mecanismo, que hasta ahora se ha aplicado muy específicamente a personas o sectores concretos, no a todo el comercio con un país entero.

pitercio #1 pitercio
O puede meterse los ifons por el culo de pederasta.
#3 Mandri20
Bueno gente, empezamos ya el boikot a Caca-Cola y McMierda?
Cantro #4 Cantro
#3 siento no poder empezar con eso. Ya llevo años en ello.
elgranpilaf #6 elgranpilaf
#3 Hazlo por tu salud, no por boicot
Tachy #8 Tachy
#3 Hace más de 30 años que no los pruebo, tendré que mirar otros productos. Por lo pronto ya he dejado de consumir dátiles metdjoul (casi todos vienen de Israel aunque intenten esconderlo).
Alakrán_ #13 Alakrán_
#3 Vas una mijita tarde, llevo un año evitando productos USA en la medida de lo posible. Me queda el móvil, que seguramente sea lo más complicado.
#16 minossabe
#3 Caca-Culo, te has equivocado. Lástima que aquí en Catalunya ese refresco genera más recaudación por impuestos que su propio valor.
Arkhan #9 Arkhan
Sería divertido ver caer Office 365 y Teams a la vez. De hecho ahora mismo es hasta casi fantasía sexual.
Huaso #12 Huaso *
A ver si con un poco de suerte les prohíbe operar en España a Meta, Google, Apple, Amazon, Netflix, Oracle, Microsoft, X y compañía…

european-alternatives.eu/
meroespectador #5 meroespectador *
En la balanza de pagos ellos nos venden el doble de lo que nosotros les vendemos a ellos y su economía no está para tirar cohetes...
(o si por lo que parece..jajajajajaja)
Vamos que un plan sin fisuras.
#7 Manuelis
#5 el naran-fuhrer con una pataleta.
#10 Alcalino
lo que España exporta a EEUU es sorprendentemente poco, las dos o tres veces que nos han intentado tocar los huevos han ido a por el vino y las aceitunas.

Nosotros les podemos pillar los huevos con los servicios informaticos y en especial, las redes sociales, y eso solo para empezar.
mondoxibaro #11 mondoxibaro
Adiós a Amazon y Netflix
meneantepromedio #14 meneantepromedio
Españistan no es Cuba zanahorio.
#15 perica_we
repsol en venezuela
