La 'bomba económica' de Trump contra España: ¿puede EEUU imponer un embargo comercial?

La amenaza de Donald Trump de imponer un embargo comercial a España que hizo este martes en medio de una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz, supone una escalada radical del presidente de EEUU. Hace dos semanas, Trump ya indicó que este mecanismo supondría de facto "la destrucción del país" en cuestión. Este movimiento también supondría una salto cualitativo del uso de este mecanismo, que hasta ahora se ha aplicado muy específicamente a personas o sectores concretos, no a todo el comercio con un país entero.