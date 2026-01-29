El bloqueo petrolero impulsado por Trump deja a Cuba al borde del colapso

Luego de la intervención militar en Venezuela, Trump y Marco Rubio apuntan sus cañones contra Cuba. Con el bloqueo del suministro de petróleo desde cualquier país, buscan profundizar la crisis económica y provocar una catástrofe humanitaria. ¿Podrá la isla resistir a la asfixia?
Si después de 60 años de embargo de USA están vivos, me da que gestionan mejor que los que embargan
Esta EEUU impidiendo la entrada de petroleo en cuba?
Las evidencias son esas, puede que tu tengas otra opinion, pero deberias sustentarla con evidencias no con insinuaciones.
A la segunda, NO.
por menos que esto Japón la lió parda hace un siglo..
El modus operandi de yanquilandia,ahogar a todo pueblo que se oponga a sus intereses.
Ese es uno de los motivos por los cuales, el despliegue de energías renovables y capacidad de acumulación es tan importante para la soberanía de nuestro país.
Los partidos que luchan contra las energías renovables son directamente unos traidores.
ahí habrá madres, hermanos, puede que hasta hijos