edición general
16 meneos
15 clics
El bloqueo petrolero impulsado por Trump deja a Cuba al borde del colapso

El bloqueo petrolero impulsado por Trump deja a Cuba al borde del colapso

Luego de la intervención militar en Venezuela, Trump y Marco Rubio apuntan sus cañones contra Cuba. Con el bloqueo del suministro de petróleo desde cualquier país, buscan profundizar la crisis económica y provocar una catástrofe humanitaria. ¿Podrá la isla resistir a la asfixia?

| etiquetas: cuba , petróleo , bloqueo
15 1 2 K 125 actualidad
21 comentarios
15 1 2 K 125 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 euquesei
Recordemos lo que evidencia esta noticia, Cuba colapsa no por su gobierno si no por la accion proactiva del gobierno de los USA
11 K 120
Feindesland #9 Feindesland
#2 si, para el que se lo crea.

xD
1 K 25
#12 uvi
#9 es.wikipedia.org/wiki/Embargo_estadounidense_a_Cuba#:~:text=Críticos .

Si después de 60 años de embargo de USA están vivos, me da que gestionan mejor que los que embargan
0 K 10
Findeton #17 Findeton
#12 ¿Y por qué no compran a Rusia, China o Irán?
0 K 9
#21 uvi
#17 ¿Y porque USA no levanta el embargo?
0 K 10
#13 euquesei
#9 Ummm tiene cuba un embargo comercial?
Esta EEUU impidiendo la entrada de petroleo en cuba?

Las evidencias son esas, puede que tu tengas otra opinion, pero deberias sustentarla con evidencias no con insinuaciones.
0 K 7
Feindesland #14 Feindesland
#13 respuesta a la primera pregunta, NO.
A la segunda, NO.
0 K 16
Noeschachi #15 Noeschachi
#2 Mas que colapse el estado es que hay personas que van a morir innecesariamente por esta carestía. Es un crimen indiscriminado contra toda una población civil
0 K 11
Dene #20 Dene
#2 accion proactiva USA == acto de guerra de USA contra Cuba
por menos que esto Japón la lió parda hace un siglo..
0 K 12
Rogue #1 Rogue
Boikot a USA
4 K 51
Feindesland #8 Feindesland
#1 o empujoncito a Cuba, que ya está al borde...
1 K 25
#7 laruladelnorte
Pese a que Cuba se encuentra en uno de sus peores momentos, Trump ha afirmado que Cuba representa “una amenaza extraordinaria e inusual” contra la seguridad nacional, usando la misma fórmula que con Groenlandia. En sus ya habituales dramatizaciones, el presidente firmó un orden ejecutiva este jueves por un supuesto conflicto de “emergencia nacional”.

El modus operandi de yanquilandia,ahogar a todo pueblo que se oponga a sus intereses.
2 K 36
perrico #6 perrico
Si a cualquier país le cortan el suministro de cualquier producto esencial que no puede producir localmente, colapsará, da igual el gobierno que tenga, si es comunista, fascista, democrático o anarquista.
Ese es uno de los motivos por los cuales, el despliegue de energías renovables y capacidad de acumulación es tan importante para la soberanía de nuestro país.
Los partidos que luchan contra las energías renovables son directamente unos traidores.
1 K 22
Kantinero #5 Kantinero
A ver que les parece a los huidos a Florida con familias extensas en Cuba, a todos esos que votaron Trump, la pena es que no les afecta directamente a ellos.
1 K 21
Feindesland #10 Feindesland
#5 Les parece de puta madre. Son los que lo promueven.
1 K 25
Kantinero #11 Kantinero
#10 Tu crees que les parece de puta madre que su familia que quedó en Cuba sufra?

ahí habrá madres, hermanos, puede que hasta hijos
0 K 11
Feindesland #16 Feindesland
#11 Los principales impulsores de todas las sanciones son los cubanos en el exilio.
0 K 16
Findeton #18 Findeton
#11 Llevan sufriendo 67 años de dictadura, más bien están contentos de pensar que con estas presiones caerá el régimen.
0 K 9
#3 rogerillu
Veis como el comunismo no funciona.
2 K -11
#4 espartino *
#3 ¿como que no? El otro día salio una noticia que Países Bajos había prohibido publicidad de carne con el objetivo de reducir la ingesta al 50% para 2050 para evitar el calentamiento global. La socialdemocracia tibia como siempre, Cuba ya ha alcanzado el 100%. Aquí apretando para que no contaminemos con coches de combustión por lo mismo, allí en breve entran al selecto club de paises 0 emisiones.
2 K 32

menéame