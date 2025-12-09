BBVA bate récord de beneficios con 10.511 millones en 2025

BBVA batió récord de beneficios en 2025 con 10.511 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior. El banco que preside Carlos Torres se anotó así el mayor resultado de su historia. La compañía pasa página de la opa fallida sobre Sabadell, en gran parte, gracias al crecimiento de los ingresos recurrentes, que alcanzaron 34.496 millones de euros, un 14,1% más que en 2024...
| etiquetas: bancos , economia , bbva
Nos ordeñan y parasitan.
No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el vivanlascaenismo y el elamocreamuchospuestosdetrabajismo pueden ser cultura.
La cultura, pues, es la verdadera riqueza, así que dejad en herencia a vuestras proles la rica cultura de la pobreza.
"El alto cargo del Ejército de China purgado es acusado de "pisotear y socavar" la autoridad de Xi Jinping"
www.europapress.es/internacional/noticia-alto-cargo-ejercito-china-pur
"Las autoridades chinas investigaron por corrupción a 115 altos funcionarios en 2025"… » ver todo el comentario
www.europapress.es/internacional/noticia-alto-cargo-ejercito-china-pur
www.swissinfo.ch/spa/las-autoridades-chinas-investigaron-por-corrupci�
www.democrata.es/internacional/china-expulsa-nueve-altos-mandos-milita
www.elmundo.es/economia/2025/12/09/6938176bfc6c835f3c8b45a8.html
etc etc...
"El alto cargo del Ejército de China purgado es acusado de "pisotear y socavar" la autoridad de Xi Jinping"
www.europapress.es/internacional/noticia-alto-cargo-ejercito-china-pur
"Las autoridades chinas investigaron por corrupción a 115 altos funcionarios en 2025"… » ver todo el comentario
Ahorabes mejor hablar de la temática de epstein de EEUU y de cambiar fachas por negros.