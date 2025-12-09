BBVA bate récord de beneficios con 10.511 millones en 2025

BBVA batió récord de beneficios en 2025 con 10.511 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior. El banco que preside Carlos Torres se anotó así el mayor resultado de su historia. La compañía pasa página de la opa fallida sobre Sabadell, en gran parte, gracias al crecimiento de los ingresos recurrentes, que alcanzaron 34.496 millones de euros, un 14,1% más que en 2024...