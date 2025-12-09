edición general
BBVA bate récord de beneficios con 10.511 millones en 2025

BBVA batió récord de beneficios en 2025 con 10.511 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior. El banco que preside Carlos Torres se anotó así el mayor resultado de su historia. La compañía pasa página de la opa fallida sobre Sabadell, en gran parte, gracias al crecimiento de los ingresos recurrentes, que alcanzaron 34.496 millones de euros, un 14,1% más que en 2024...

YSiguesLeyendo
Recordatorio: toda entidad que cotiza en bolsa, y muy especialmente un banco, NUNCA trabaja para sus clientes sino SÓLO PARA sus accionistas que exigen de su dinero la máxima rentabilidad en el menor tiempo posible. a su vez, el banco les asegura obtener esta rentabilidad a través de vender productos y servicios especulativos y con comisiones de todo tipo a sus clientes, además de invertir en economía especulativa como deuda soberana, bienes, etc.; es decir: un banco ya no necesita cumplir su función de invertir en economía real, sino que le va mejor y con menos coste en el casino mundial. por eso una economía de un país puede estar hecha unos zorros y sus bancos tener unos beneficios históricos
Meinster
#1 Por lo tanto, en lugar de guardar el dinero en el banco es mejor invertirlo en el banco. Te da muchos más beneficios.
Zamarro
Pepepepepepero si dicen que vivimos en un estado dictadorsocialcomunistabolivarianarconorkocubanovenezolano en el que estas cosas no pueden pasar!!!
strike5000
#2 ¿De verdad te crees que en los países socialcomunistabolivarianarconorkocubanovenezolanos la élite, incluida la política por muy socialcomunistabolivarianarconorkocubanovenezolana que se autodefinan, no medran y se enriquecen? Mientras ellos se lleven su parte consentirán que los grandes oligopolios obtengan beneficios.
XtrMnIO
Esos beneficios salen de las pérdidas de los currelas.

Nos ordeñan y parasitan.
cenutrios_unidos
Pobres...
BoosterFelix
Debemos entender apropiadamente la cultura del elamocreamuchospuestosdetrabajismo, aka capitalismo: en un contexto en que lo importante no es lo que el amo te da, sino que lo importante es lo que el amo te saca, tu trabajo, la máxima del "el amo crea muchos puestos de trabajo" es la justificación lógica de la esclavitud capitalista.

No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el vivanlascaenismo y el elamocreamuchospuestosdetrabajismo pueden ser cultura.

La cultura, pues, es la verdadera riqueza, así que dejad en herencia a vuestras proles la rica cultura de la pobreza.
reivaj01
Mañana mismo empiezan a devolver el rescate.
strike5000
#7 Creo que precisamente el BBVA no fue rescatado.
MetalAgm
#_10 Cree el ladron que todos son de su condicion:

"El alto cargo del Ejército de China purgado es acusado de "pisotear y socavar" la autoridad de Xi Jinping"
www.europapress.es/internacional/noticia-alto-cargo-ejercito-china-pur

"Las autoridades chinas investigaron por corrupción a 115 altos funcionarios en 2025"…   » ver todo el comentario
MetalAgm
#_10 Cree el ladron que todos son de su condicion:

"El alto cargo del Ejército de China purgado es acusado de "pisotear y socavar" la autoridad de Xi Jinping"
www.europapress.es/internacional/noticia-alto-cargo-ejercito-china-pur

"Las autoridades chinas investigaron por corrupción a 115 altos funcionarios en 2025"…   » ver todo el comentario
NATOstrófico
mi frutero también trabaja y vende para su beneficio. Y a veces me cuela alguna manzana en mal estado.
elsnons
Mientras muchos jóvenes disfrutamos de lo votado en una habitación de alquiler cara y húmeda sin ventana . Bbva y sus accionistas te proponen que abras cuenta con ellos y te regalarán unas zapatillas así también disfrutarás del estado del bienestar .
LaMinaEnMiPuerta
Me alegro mucho, ellos se en fuerzan más que nadie. Por ejemplo a mi me llaman mucho para ofrecerme productos financieros donde ellos ganan mucho dinero y yo poco.
Zamarro
#4 Y recuerda, cuanto mas se esfuerzan, mas ferraris tendrá su dueño.
molybdate
#4 Qué ganas poco? Qué ganas dices? Jajajaja
Berni1978
Y parte parte de ese beneficio viene de no remunerar las cuentas….
Juanjolo
¿¿Y de la tabarra que nos dio podemos con el Ibex 35?? @irenemontero de esto no dices nada ahora?? Los megarricos del ibex ahora que está la PSOE no vamos a molestar. Guardamos ese temario para Feijoo supongo

Ahorabes mejor hablar de la temática de epstein de EEUU y de cambiar fachas por negros.
