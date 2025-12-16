·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6967
clics
Mapa del radón en España, un factor de riesgo para el cáncer de pulmón: estas son las zonas con mayores emanaciones del subsuelo
5694
clics
¿Cómo cortar un sándwich en tres trozos iguales?
9359
clics
Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
7942
clics
Llego la censura "buena" a MNM
6377
clics
Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar
más votadas
601
Mazón eliminó controles activados por la izquierda para prevenir fraude en la adjudicación de VPO como las de Alicante
435
El PP de Madrid presionó a una edil para tapar una acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles: “El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia”
466
Ángela Millán: "¿A santo de qué el Ayuntamiento da una paguita de 17.000€ a Vito Quiles?"
535
Asuntos Internos calcula que el exjefe de la UDEF ayudó a colar 37 contenedores con 58 toneladas de coca valorados en 2.000 millones de euros
642
Viviendas protegidas del polémico residencial de Alicante que ganaron cargos del PP, en alquiler a 1.600 euros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
18
clics
Los escritores regresan al Programa Leonardo: "Escribimos a hombros de los que han investigado"
Una de las líneas de puntos que une a los escritores Mar Gómez Glez, Isaac Rosa, Esther F. Carrodeguas y
David Uclés
es el Programa Leonardo...
|
etiquetas
:
uclés
,
bbva
,
libros
,
cultura
,
literatura
1
0
2
K
-8
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
2
K
-8
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
*
DE QUÉ TIENES MANCHADAS LAS MANOS, UCLESITO?, de la mafia y la corrupción del Villarejo y el BBVA: 50.000 euros que te has levantado para "investigar" y ponerte a escribir lo de las casas vacías. relacionada:
www.meneame.net/m/actualidad/bbva-bate-record-beneficios-10-511-millon
meneame.net/story/ucles-arturo-has-hecho-hombrecito
4
K
16
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente