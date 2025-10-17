Los bares de cinco distritos de Barcelona apenas atienden en catalán: no lo habla ni la mitad del personal

El poco uso del catalán en los establecimientos comerciales de Barcelona es motivo de polémicas recurrentes. Este septiembre dos encuestas municipales, ponían cifras concretas sobre la mesa: el 47,6% de los empleados de la restauración no habla catalán y un 24% tampoco lo entiende, frente a un 76,5% de dependientes de tiendas que puede atender en este idioma y un 89,7% que lo comprende. El Ayuntamiento de Barcelona ha volcado en su portal de datos los resultados íntegros de los dos estudios, que permiten observar dónde se concentra la carencia
Habrá que gastar más
Es un fenómeno fascinante...
Dudo mucho que un hostelero prefiriese antes a un candidato monolingüe que a una persona que habla múltiples lenguas si ambos estuvieran dispuestos a hacer más horas que un reloj cobrando la misma miseria.
Ya estáis bajando las expectativas laborales, renunciando a la conciliación y currando media jornada (de 12 a 12), un poco de sense por favor!
¿¿Es que no veis que la mitad de los bares no pueden pagar lo bastante como para que nadie con otra opción se interese por su mierda de curro??