Los bares de cinco distritos de Barcelona apenas atienden en catalán: no lo habla ni la mitad del personal

Los bares de cinco distritos de Barcelona apenas atienden en catalán: no lo habla ni la mitad del personal

El poco uso del catalán en los establecimientos comerciales de Barcelona es motivo de polémicas recurrentes. Este septiembre dos encuestas municipales, ponían cifras concretas sobre la mesa: el 47,6% de los empleados de la restauración no habla catalán y un 24% tampoco lo entiende, frente a un 76,5% de dependientes de tiendas que puede atender en este idioma y un 89,7% que lo comprende. El Ayuntamiento de Barcelona ha volcado en su portal de datos los resultados íntegros de los dos estudios, que permiten observar dónde se concentra la carencia

ElenaCoures1
Hay que obligarles como sea!!
Habrá que gastar más

#3 Review
No me lo creo, si en Antena 3 dicen que si no hablas catalán en Barcelona la gente te insulta o te ignora!

Torrezzno #10 Torrezzno
Las lenguas florecen y mueren. En un mundo globalizado y con tanta inmigración no puedes pretender mantener la cultura local.

ehizabai #15 ehizabai
#10 Eso es cuando la cultura local no dispone de estado. Cuando disponen de estado, las culturas pasan de ser locales a universales.
Es un fenómeno fascinante...

CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
parla catala o no hay beer my dear

Mistwatch #17 Mistwatch *
Tampoco es que haya colas kilométricas de personas que hablan un perfecto catalán dispuestas a trabajar en estos bares en las condiciones laborales que se ofrecen.

Dudo mucho que un hostelero prefiriese antes a un candidato monolingüe que a una persona que habla múltiples lenguas si ambos estuvieran dispuestos a hacer más horas que un reloj cobrando la misma miseria.

#12 Suleiman
Me río... catalán... Pero si casi ni hablan español, que cojones.

ehizabai #6 ehizabai
#5 Pues ala, empieza tú.

#7 chocoleches
Hay una leyenda urbana que mucha gente cuenta en primera persona, de entrar en un bar de Barcelona y que no te atiendan por hablar en castellano... lo que me habré reído escuchando eso.

DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#7 suele ser al revés.

#13 Suleiman
#7 Es correcto, te atiende en inglés y me ha pasado más de una vez. Del catalán ni te digo, como es evidente.

#18 davidvsgoliat
La revolusió

DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#5 ¿Y si en lugar de inglés es árabe? Supongo que para ti no, pero para mucha gente es importante poder vivir en tu idioma en tu ciudad...
0 K 10
TipejoGuti #16 TipejoGuti
Pero qué collons hacéis catalanes??!
Ya estáis bajando las expectativas laborales, renunciando a la conciliación y currando media jornada (de 12 a 12), un poco de sense por favor!
¿¿Es que no veis que la mitad de los bares no pueden pagar lo bastante como para que nadie con otra opción se interese por su mierda de curro??

DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
En castellano puedes vivir perfectamente, pero en catalán no precisamente por esto; no te entienden y tienes que cambiar de idioma. ¿Te imaginas que los que vienen solo usaran inglés y la gente de aquí tuviera que usar el inglés para comprar?

oricha_1 #5 oricha_1
#4 Pues mira si hablaran inglés más integración tendríamos con el mundo. Más empresas abrirían oficinas en CAT , más acceso a educación de valor . Que desgracia hablar ingles verdad ?

Escafurciao #2 Escafurciao
Y mira que acortan las palabras para que gastemos menos energia, pero ni aún así.

#14 lordban
Esto va más allá del catalán. Es un tema de comunidad, arraigo e interacción humana en el sitio de residencia. Si aceptamos que nuestras ciudades se vuelvan parques de atracciones, sopas culturales y que lo residentes se vean relegados a un segundo plano, perdiendo sus costumbres, sus espacios, sus conexiones e incluso la posibilidad de vivir en su municipio natal por tener que competir con medio mundo, o si se prioriza los nativos. Este desarraigo no solo lo están viviendo los catalanes de Barcelona, lo viven los madrileños, londinenses, parisinos, venecianos y cada vez más en ciudades que no son ni capital.


