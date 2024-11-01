El bar de Oviedo que pone a España por bandera: «No somos fachas, somos españoles»

La capital asturiana inaugura el 'Reconquista', un local dedicado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde no faltan los uniformes militares, un monolito en memoria de las víctimas del terrorismo, imágenes de Don Pelayo y la Santina, decenas de banderas de España y la Legión y hasta un espacio que homenajea a la Guardia Civil bajo el lema 'Todo por la patria'