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El bar de Oviedo que pone a España por bandera: «No somos fachas, somos españoles»

El bar de Oviedo que pone a España por bandera: «No somos fachas, somos españoles»

La capital asturiana inaugura el 'Reconquista', un local dedicado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde no faltan los uniformes militares, un monolito en memoria de las víctimas del terrorismo, imágenes de Don Pelayo y la Santina, decenas de banderas de España y la Legión y hasta un espacio que homenajea a la Guardia Civil bajo el lema 'Todo por la patria'

| etiquetas: oviedo , facha , bar , reconquista , ejército , guardia civil , españa , seguridad
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20 comentarios
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Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
Lo que viene siendo una borriko taberna.
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powernergia #3 powernergia
Claro, los españoles no pueden ser también fachas.
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#15 astur365_628eed2f50e0f
No somos fachas . Rascas un poco y sorpresa, más fachas que un Land Rover corto
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pitercio #14 pitercio *
La nacionalidad no tiene sentido cuando no se enfrenta a otra, los nacionales de la misma nación son básicamente gente, gentilicios paisanos.
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Pertinax #1 Pertinax
Pues como vayan a una Herriko, se les caen los cojones al suelo.
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FunFrock #12 FunFrock
#1 Cada pueblo se define por lo que adoran,

Yo prefiero no ser de los q adoran a asesinos de niños y otros q no piensan como ellos.
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Trigonometrico #16 Trigonometrico
#12 En eso están empatados con los franquistas.
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pitercio #2 pitercio
Imagino su lema implícito: Más españoles que los españoles, más españoles que nadie. :troll:
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Uda #10 Uda
#2 muy españoles y mucho españoles..
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#19 fremen11 *
#2 Entonces el bar estaría en Madriz, que es España dentro de España y no en Oviedo...:troll: :troll:
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pitercio #20 pitercio
#19 Mi actividad de ocio favorita en Oviedo era salir en chándal a por el pan y a dar un pirulo los domingos, con tocristo de punta en blanco por la calle. Era como en Córdoba, pero más exagerado.
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#8 okeil
Se han visto obligados a negar que son fachas ... entonces, son fachas negacionistas del fachismo ... Y españoles
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johel #4 johel *
Un restaurante tematico en busca de su nicho, porque las cunetas ya estaban ocupadas y "Todo por la pasta" estaba cogido por una franquicia italiana.
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mmcnet #5 mmcnet
Excusatio non petiita ...
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#13 Tecar
No entiendo a esta gente que identifica España con el militarismo y el monopolio de la violencia.
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#18 muerola
#13 pues imagínate el porqué
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#9 Albarkas
Vamos a llamarles "Nostálgicos". No se vayan a ofender... :troll:
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#17 Xoche *
Me imagino que la terraza estará ubicada cara al sol
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Andreham #6 Andreham
A ver, en la lista que ha puesto no se ve ninguna mención a la dictadura, así que por mi parte no hay problema.

Bueno, a ver, sigue siendo risible porque la patria es un timo, y la guardia civil mismamente está llena de ladrones y maleantes, pero cada uno con sus filias.
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#11 jjmf
Estos comentarios me recuerdan una noticia en portada sobre ignores.
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menéame