Bajas pensiones, coberturas insuficientes y fraude: los verdaderos problemas de los autónomos

Mientras unas agrupaciones piden menos impuestos, muchos otros autónomos se preocupan por aumentar su cotización y exigen tener prestaciones similares a las de las personas asalariadas. Nuestra propuesta es una subida del 4% para las rentas más bajas, por debajo del SMI; del 5% para las intermedias y del 8% por encima de 2500 euros.
Lo tienen muy fácil: sólo tienen que cotizar como personas asalariadas.
- Se exigen 12 meses cotizados
- Se cobra un 70% de la base reguladora
- Se cobran 4 meses por cada 12 cotizados
- Se exige que la situación de desempleo sea involuntaria.
La única diferencia es que, para el último punto, al asalariado le basta haber sido despedido para demostrarlo. Pero esto es debido a la diferencia intrínseca de ambas actividades. Para falacias de llorón, las tuyas. No sé exactamente qué pretendes demostrar, más allá de desinformar, pero vas mal. Supongo que tu punto es que alguien pueda cobrar el paro porque simplemente le salga de los huevos, pero sin decirlo explícitamente.
Las normas para cobrarlo las veo lógicas, lo que no veo lógico es poner su aplicación en manos privadas y con un conflicto de intereses gigantesco.
Lo privado siempre funciona mejor. Menos mal que no esta en manos del estado.
Ps. La competencia no cierra.
Dicho esto, también he de decir que no conozco ningún autónomo que no defraude IVA, que no cobre en negro, que no cotice menos de lo que debería. Y conozco unos cuantos. También es verdad que es mi experiencia personal, no es significativa ni representativa.
¿Y tú, conoces algún autónomo así?
Invito a mucha gente a salir a la calle y luchar por el "euro" diario. Pero no, mucho mejor volcar la culpa en los que se están buscando la vida.
Por no hablar de falsos autónomos que son utilizados por grandes compañías para evitar cargar lastre.
Otra pregunta. ¿Cuantos autónomos hace falta juntar para cometer un fraude de IVA de casi 200 millones de euros como el del tal Aldama? Seguro que ese señor cotizaba bastante.
Mucho valiente de escritorio hay por aqui.
por ejemplo que todo aquel que facture menos de 60 mil euros al año este exento de tributaciónes. 2, que el iva de los autónomos lo cobre el estado. 3, que si una empresa no
por ejemplo que todo aquel que facture menos de 60 mil euros al año este exento de tributaciónes.
Con dos cojones. Facturas 59.000 euros al año libres de impuestos, pero luego quieres las mismas prestaciones que yo, que me retiene el Estado el 24% de mis primeros 20.000 euros, el 30% de los siguientes 15.000 y el 37% de todo lo demás. Claro que sí,. campeón, que para eso eres autónomo, que te hagan exento de tributar, jajajaja menudo par de pelotas, amigo.
Hablas de despotricar de los autónomos, pero no consideras que haya otra gente que de otras formas lucha por sus euros. Y como no , metemos algo para bajar el suflé, y decir hay otros que ellos si que si cometen fraude.
Invito a mucha gente a salir a la calle y luchar por el "euro" diario.
Y yo te invito a buscar trabajo y humillarte haciendo el mono de entrevista en entrevista, te invito a encontrar uno de mierda con horarios que quitan años de vida, o uno donde no se respeta el horario, uno donde te putean, o te despiden en cuanto te casas, no vayas a tener hijos.
También te invito a opositar, a encerrarte durante años como un monje chapando de forma inhumana hasta que la celebración de la
Desgraciadamente para opositar el sistema es memorístico no de medición de capacidades y habilidades. No puedo por el momento estudiar y trabajar. No tengo ya esa capacidad.
¿Y tú porque no te haces autónomo?