Bajas pensiones, coberturas insuficientes y fraude: los verdaderos problemas de los autónomos

Mientras unas agrupaciones piden menos impuestos, muchos otros autónomos se preocupan por aumentar su cotización y exigen tener prestaciones similares a las de las personas asalariadas. Nuestra propuesta es una subida del 4% para las rentas más bajas, por debajo del SMI; del 5% para las intermedias y del 8% por encima de 2500 euros.