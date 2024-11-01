edición general
Bajas pensiones, coberturas insuficientes y fraude: los verdaderos problemas de los autónomos

Bajas pensiones, coberturas insuficientes y fraude: los verdaderos problemas de los autónomos

Mientras unas agrupaciones piden menos impuestos, muchos otros autónomos se preocupan por aumentar su cotización y exigen tener prestaciones similares a las de las personas asalariadas. Nuestra propuesta es una subida del 4% para las rentas más bajas, por debajo del SMI; del 5% para las intermedias y del 8% por encima de 2500 euros.

31 comentarios
Comentarios destacados:          
Ovlak
exigen tener prestaciones similares a las de las personas asalariadas.
Lo tienen muy fácil: sólo tienen que cotizar como personas asalariadas.
12 K 163
winstonsmithh
#2 Me interesa. ¿Qué pasos he de seguir para cotizar como autónomo para el seguro de desempleo?
2 K 35
tol_ondro
#14 Si cotizas lo tienes, se llama Cese de Actividad
2 K 36
winstonsmithh
#17 No. El cese de actividad es el cese de actividad con unas normas bastante distintas que las que tienen el desemopleo y que en comparación lo hacen muy dificil de cobrar.
0 K 10
Ovlak
#18 Pues claro que tiene normas distintas. Obvio. ¿Qué quieres? ¿Las mismas? ¿Que un autónomo tenga que ser despedido para poder cobrar la prestación? ¿Te das cuenta de que eso es absurdo?
3 K 43
winstonsmithh
#19 ¿Te das tu cuenta de que el que hablaba de prestaciones similares eras tú? Las falacias y la condescendencia te las guardas para tus más allegados, gracias
0 K 10
Ovlak *
#22 La prestación es prácticamente identifica:
- Se exigen 12 meses cotizados
- Se cobra un 70% de la base reguladora
- Se cobran 4 meses por cada 12 cotizados
- Se exige que la situación de desempleo sea involuntaria.

La única diferencia es que, para el último punto, al asalariado le basta haber sido despedido para demostrarlo. Pero esto es debido a la diferencia intrínseca de ambas actividades. Para falacias de llorón, las tuyas. No sé exactamente qué pretendes demostrar, más allá de desinformar, pero vas mal. Supongo que tu punto es que alguien pueda cobrar el paro porque simplemente le salga de los huevos, pero sin decirlo explícitamente.
2 K 26
winstonsmithh
#24 Menudo ejperto, anda lee a #23 y así aprendes algo hoy zote
1 K -1
Ovlak *
#26 ¿Esa es tu "diferencia"? ¿Y por qué no la decias explícitamente? ¿Para que pareciera que todo era distinto? xD xD xD

PD: reportado por insultos
0 K 11
tol_ondro
#18 Me lo he estudiado y veo lo que dices: resulta que el que decide si se paga es una mutua privada que es la que tendría que pagarlo de sus fondos.
Las normas para cobrarlo las veo lógicas, lo que no veo lógico es poner su aplicación en manos privadas y con un conflicto de intereses gigantesco.
1 K 9
winstonsmithh
#23 Efectivamente, así es.
0 K 10
tol_ondro
#25 Pues habría que mejorar la comunicación: uno se harta de ver gente llorando porque no factura para pagar 300 y pico euros de cuota cuando os estaría aplaudiendo si pegáis fuego a las mutuas esas.
0 K 6
chavi
#23 Que Suerte!!!

Lo privado siempre funciona mejor. Menos mal que no esta en manos del estado.
0 K 12
Eibi6
#2 para mí tenía que ser igual que en asalariados, lo mismo. Con alguna "ayuda" de bajar cotizaciones el primer año o dos, y cuando tengas una leche económica. Pero por lo demás mismas cotizaciones y mismos derechos
0 K 9
chavi
#2 Exscto.Ya tienen las mismas prestaciones
0 K 12
cenutrios_unidos
Bajas pensiones es sencillo de solventar. Que coticen mas.
4 K 69
manbobi *
#7 No digo tanto que no sea rentable sino que es insuficiente. Luego está el reparto de culpas. Lo he visto y discutido cientos de veces: "He tenido que cerrar por culpa de los impuestos". No, has cerrado porque abriste otra tienda de galletas a 3€ en un sitio donde había otras cuatro tiendas, pagas una mierda a tus empleadas y se van y la caja no da para dos alquileres... Caso verídico.
Ps. La competencia no cierra.
1 K 31
manbobi
El gran problema de muchos autónomos es la falta de negocio.
1 K 31
javierchiclana
#4 Si el negocio no es rentable tienes que cerrar. Es el natural riesgo del que emprende.
0 K 19
babuino
Ser autónomo en según qué sectores es un infierno. La presión a la que se los somete es muy grande. Lo he vivido años en primera, bueno, en segunda persona.
Dicho esto, también he de decir que no conozco ningún autónomo que no defraude IVA, que no cobre en negro, que no cotice menos de lo que debería. Y conozco unos cuantos. También es verdad que es mi experiencia personal, no es significativa ni representativa.
¿Y tú, conoces algún autónomo así?
1 K 21
autonomator *
¿Es aquí donde se viene a echar pestes de los autónomos, de que cotizan poco y de que defraudan iva y cobran en b?
Oh, ya se me han adelantado.
Invito a mucha gente a salir a la calle y luchar por el "euro" diario. Pero no, mucho mejor volcar la culpa en los que se están buscando la vida.
Por no hablar de falsos autónomos que son utilizados por grandes compañías para evitar cargar lastre.
Otra pregunta. ¿Cuantos autónomos hace falta juntar para cometer un fraude de IVA de casi 200 millones de euros como el del tal Aldama? Seguro que ese señor cotizaba bastante.

Mucho valiente de escritorio hay por aqui.
2 K 18
javierchiclana
#3 En lugar de disparar falacias di que cambios legales propones.
5 K 84
autonomator
#6 la cotización del autónomo viene marcada por su facturación anual ya desde hace tiempo. Hay unas tablas para ello. Te invito a facturar 60 mil eur. al año y pagar una cotización de 1500 euros por ejemplo, gastos a parte. A ver que tal te va. Sabiendo por supuesto que no tienes prestación por desempleo si te va mal.

#5 por ejemplo que todo aquel que facture menos de 60 mil euros al año este exento de tributaciónes. 2, que el iva de los autónomos lo cobre el estado. 3, que si una empresa no…   » ver todo el comentario
2 K 40
Supercinexin #20 Supercinexin
#15 He sido autónomo, no tienes que invitarme a nada, gracias.

por ejemplo que todo aquel que facture menos de 60 mil euros al año este exento de tributaciónes.

Con dos cojones. Facturas 59.000 euros al año libres de impuestos, pero luego quieres las mismas prestaciones que yo, que me retiene el Estado el 24% de mis primeros 20.000 euros, el 30% de los siguientes 15.000 y el 37% de todo lo demás. Claro que sí,. campeón, que para eso eres autónomo, que te hagan exento de tributar, jajajaja menudo par de pelotas, amigo.
1 K 22
Supercinexin
#3 ¿Quién dices que se te ha adelantado en "echar pestes" de los autónomos? Sólo hay dos comentarios antes del tuyo y ninguno está "echando pestes" de nadie, están diciendo una obviedad: si quieres tener las mismas prestaciones sociales que Fulanito, cotiza lo mismo que Fulanito. Es tan simple como las matemáticas de la E.G.B.
6 K 92
JuanCarVen
#3 Yo sólo veo a un mentiroso de escritorio, el problema es sencillo las presentaciones dependen de lo que cotizas, no puedes pretender tener los mismos derechos y menos obligaciones. El resto de calzadores te los puedes comer con patatas.
3 K 56
Kasterot
#3 Por que el asalariado que se levanta a las 6 y llega a las 19 horas a casa no lucha por su euro, se lo dan gratis. Se tira doce horas fuera por que no aguanta estar en su casa.
Hablas de despotricar de los autónomos, pero no consideras que haya otra gente que de otras formas lucha por sus euros. Y como no , metemos algo para bajar el suflé, y decir hay otros que ellos si que si cometen fraude.
1 K 35
tol_ondro
#3
Invito a mucha gente a salir a la calle y luchar por el "euro" diario.

Y yo te invito a buscar trabajo y humillarte haciendo el mono de entrevista en entrevista, te invito a encontrar uno de mierda con horarios que quitan años de vida, o uno donde no se respeta el horario, uno donde te putean, o te despiden en cuanto te casas, no vayas a tener hijos.

También te invito a opositar, a encerrarte durante años como un monje chapando de forma inhumana hasta que la celebración de la…   » ver todo el comentario
6 K 84
autonomator
#11 me hice autónomos porque despues de más de 16 años de asalariado me pilló la crisis de 2008 en la calle con dos hijos, hipoteca y casi 40 tacos. Solo encontraba curros de mierda, con sueldos de mierda, horarios de mierda y lejos de mi casa y me tuve que buscar la vida.
Desgraciadamente para opositar el sistema es memorístico no de medición de capacidades y habilidades. No puedo por el momento estudiar y trabajar. No tengo ya esa capacidad.
¿Y tú porque no te haces autónomo?
0 K 16
Raskin
#3 mis amigos autónomos no hacen más que quejarse de los empleados públicos, será algo sistémico? Asalarioados contra autónomos y autónomos contra empleados públicos
0 K 6
winstonsmithh
Ay! pobretico que su IA de cabecera le ha dejado tirado
0 K 10

