Aznar critica que el objetivo de la "extrema derecha" de Vox sea "acabar" con el PP, el "único partido constitucional que queda en España"

Durante la presentación de su nuevo libro, 'Orden y libertad', ha vuelto a hacer un llamamiento a la ciudadanía para que no sean "espectadores del desgarro de España". "Es responsabilidad de la ciudadanía, no podemos ser espectadores de la destrucción constitucional o la amenaza de la convivencia en España". Aznar ha abogado por construir una "mayoría nacional" para "enderezar y poner orden", además de garantizar "la convivencia y la libertad del país" con un cambio político que se haga desde la centralidad.
Madre del amor hermoso que perra ha cogido está gente con la palabra libertad, ni su madre la va a conocer cuando terminen de violarla.
Da lo mismo de qué color es la bandera de la libertad, ni su madre la va a conocer cuando la saquen de comisaría (La Polla Records)
Lo único que están haciendo en marcar distancia entre PP y Vox de cara a las elecciones que se aproximan, por sino es como si fueran lo mismo. Luego, en los sitios que sumen mayoría, pactaran hacer presidente al candidato del PP y aplicar políticas fascistas, negacionistas o toros.
Así que no sé muy bien a quién te refieres