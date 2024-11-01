Aznar critica que el objetivo de la "extrema derecha" de Vox sea "acabar" con el PP, el "único partido constitucional que queda en España"

Durante la presentación de su nuevo libro, 'Orden y libertad', ha vuelto a hacer un llamamiento a la ciudadanía para que no sean "espectadores del desgarro de España". "Es responsabilidad de la ciudadanía, no podemos ser espectadores de la destrucción constitucional o la amenaza de la convivencia en España". Aznar ha abogado por construir una "mayoría nacional" para "enderezar y poner orden", además de garantizar "la convivencia y la libertad del país" con un cambio político que se haga desde la centralidad.