Aznar critica que el objetivo de la "extrema derecha" de Vox sea "acabar" con el PP, el "único partido constitucional que queda en España"

Aznar critica que el objetivo de la "extrema derecha" de Vox sea "acabar" con el PP, el "único partido constitucional que queda en España"

Durante la presentación de su nuevo libro, 'Orden y libertad', ha vuelto a hacer un llamamiento a la ciudadanía para que no sean "espectadores del desgarro de España". "Es responsabilidad de la ciudadanía, no podemos ser espectadores de la destrucción constitucional o la amenaza de la convivencia en España". Aznar ha abogado por construir una "mayoría nacional" para "enderezar y poner orden", además de garantizar "la convivencia y la libertad del país" con un cambio político que se haga desde la centralidad.

Mangione #4 Mangione
Cría cuervos...  media
Budgie #2 Budgie
Aznar hablando de centralidad....
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Con los incumplimientos de la constitución del PP se puede escribir un libro.
#11 Leon_Bocanegra
Durante la presentación de su nuevo libro, 'Orden y libertad"

Madre del amor hermoso que perra ha cogido está gente con la palabra libertad, ni su madre la va a conocer cuando terminen de violarla.


Da lo mismo de qué color es la bandera de la libertad, ni su madre la va a conocer cuando la saquen de comisaría (La Polla Records)
Connect #1 Connect
Les ha llamado anticonstitucionalistas en toda la cara y encima les pide que no les acosen más! Este hombre es tonto xD
inerte #7 inerte
#1 Que no nos engañe el pamplinas éste, si la Faes fue uno de los apoyos fundamentales en la creación y desarrollo de vox, como también hizo con C`s.
Lo único que están haciendo en marcar distancia entre PP y Vox de cara a las elecciones que se aproximan, por sino es como si fueran lo mismo. Luego, en los sitios que sumen mayoría, pactaran hacer presidente al candidato del PP y aplicar políticas fascistas, negacionistas o toros.
#8 minossabe
#1 El partido que estaba contra la constitución en el 78, no lo olvidéis
#10 Albarkas
#8 Al igual que José Mari. Pero ahora va de constitucionalista de toda la vida.
Cantro #12 Cantro
#8 A ver... en el 78 el PP y Vox no existían, y Alianza Popular, aunque no todos sus diputados estuvieron de acuerdo, pidió el voto favorable a la ratificación de la Constitución, de la que Fraga fue ponente

Así que no sé muy bien a quién te refieres
Pertinax #13 Pertinax *
#8 Eso no es cierto. En el 78 el PP no existía. Alianza Popular, sus antepasados, recomendó votar por el Sí en el refrendo.
Cuñado #5 Cuñado
"Poner orden", dice el tipo que indultó a más corruptos en toda la "democracia"... :tinfoil:
Mark_ #9 Mark_
Pero si el PP y Aznar en concreto son los que más se han pasado la Constitución por el forro de las pelotas...qué nos está vendiendo ahora este infraser?
#6 Aas59
José María, José María, que estás muy tonto.
