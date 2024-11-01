·
171
meneos
335
clics
Ayuso traspasa todos los límites con las víctimas de las residencias y el proceso judicial: "Plataforma de frustrados"
La presidenta regional ha criticado que estas plataformas "llevan 143 procesos judiciales perdidos" y ha acusado al Gobierno de eliminar el "rigor jurídico y científico"
|
etiquetas
:
ayuso
,
pp
,
madrid
,
residencias
,
protocolos
politica
38 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#5
MiguelDeUnamano
*
Después del "se iban a morir igual", otra palada de mierda para que traguen sus votantes, no es ninguna novedad en el trato que el PP siempre ha dado a las víctimas de su gestión, esto ayuda a que sigan confiando en que les representan perfectamente.
16
K
176
#2
BastardWolf
Zorra, nunca me cansare de decirlo
16
K
125
#4
Paltus
#2
Me gusta el arroZ
8
K
75
#6
makinavaja
#2
Es de esas personas que, cuando te enteras de que tienen un cáncer, u otra enfermedad grave, esbozas una sonrisa....
9
K
86
#9
Atusateelpelo
#6
Supongo que rebajarte a su nivel con este comentario te da el mismo gusto que a ella cuando dice esas barbaridades.
Sentir su muerte cuando fallezca no la voy a sentir. Desear que sufra y muera, tampoco. Me considero mejor persona que eso.
1
K
35
#19
z3t4
#9
para rebajarte a su nivel necesitas una perforadora mas grande que la de la m30
2
K
28
#21
Atusateelpelo
*
#19
Esbozar una sonrisa cuando te enteras de que alguien tiene cancer supongo que te coloca en la planta alta del Burj Khalifa.
0
K
18
#10
Un_señor_de_Cuenca
#6
La verdad, no me alegraría porque es una mierda de sufrimiento, como sabemos los que lo hemos tenido cerca.
Pero por favor, que se vaya a tomar por culo de una vez. No está capacitada para ese puesto, ni para llevar un puesto de pipas. Es poco inteligente, faltona, inculta, chabacana y le faltan otras muchas cualidades para gobernar nada.
Viviría más feliz, y nosotros también, si se hiciera tertuliana de Telecinco y soltara sus berridos de arrabalera entre chonis, que es su ambiente.
3
K
36
#13
manosflojeras
#6
Hombre, tampoco es eso...
Pero, como contribuyente madrileño, me supuso un alivio saber que nos íbamos a ahorrar financiar de por vida al íncubo que
se supone
que llevaba dentro
Eso es el liberalismo: no desear mal de salud, pero celebrar el ahorro de impuestos
1
K
21
#22
BastardWolf
#13
bueno como dices, se supone... una de las "herramientas" de esta tipa es el victimismo, asique no me creo nada de esaa puta historia. Pero vamos, que por mi parte si quiere compartir con nosotros todos los abortos que sufra que lo haga, yo sacare una tarta ese dia y cada cual que me juzgue como le de la gana
0
K
12
#7
Un_señor_de_Cuenca
#2
Quiero pensar que esta un día va a petar. Su carrera política no puede basarse nada más que en el insulto y el desprecio. Hasta los votantes de Trump le repudian. A esta le ocurrirá, espero que no muy tarde.
4
K
49
#8
BastardWolf
#7
pues me gustaría creer lo mismo, pero mira a Esperanza Aguirre, otra puta bruja y ahi esta, tan guay retirada y viviendo una pedazo vidorra gracias a nosotros
5
K
65
#24
Gurripander
#8
Con el reguero de cosas que ha ido dejando...como los vecinos de San Fernando de Henares, con sus pisos inhabilitados, malviviendo en hoteles, durante años. O los valiosos terrenos de el Encín, destrozados, para hacer campos de golf, cuyos promotores están en la cárcel...O ese inútil apeadero del AVE, en Yebes, en terrenos de su tío...o el fiasco de la 'Ciudad de la Justicia', con todos sus gestores en la cárcel, salvo ella, la principal promotora...y un largo etcétera.
Tiene causas para aburrir, pero ahí está, paseando al perrito, sencillamente porque su maridito es grande de España, teniendo esa mierda de judicatura casposa que tenemos...
2
K
39
#17
imagosg
#2
Mentirosa y trastornada .
Se inventa todo, y solo sabe atacar a Sánchez , NUNCA propone NADA, más allá de eliminar impuestos a ricos y destrozar la Sanidad en Madrid.
Es increíble que cientos de miles de obreros y gente humilde voten a ésta verdulera.
6
K
78
#16
SVSRTZ
Pues si, tiene que ser frustrante ver como dejan a tu familiar solo agonizando hasta la muerte en una residencia mientras la culpable de ello es una pija con poder que no va a pagar por sus actos.
8
K
93
#1
Thornton
*
¡Qué me gusta la fruta!
Nótese la tilde en "qué"
4
K
68
#15
karakol
La trumpista choni poligonera de Hacendado.
3
K
56
#11
rogerius
*
Plataforma de familiares de los ASESINADOS por Ayuso y su gobierno autonómico.
Y, sí, también frustrados. Frustrados por una Justicia que no merece tal nombre.
4
K
42
#3
EldelaPepi
A mi me parece que tiene mala cara la criatura.
Se ve que lo está pasando mal.
Pobrecica.
2
K
30
#20
devilinside
Parece que hoy ha olvidado tomarse la medicación
1
K
21
#14
mcfgdbbn3
La Pimpampún diciendo pimpampunadas.
#pimpampún
1
K
19
#12
flixter
Y lo mismo piensa de los asesinados y tirados en fosas comunes por el franquismo...
2
K
17
#33
Asmode0
Os imagináis estos comentarios si viniesen de Sánchez hacia las víctimas del terrorismo? Cuanto tardarían las asociaciones de ultra derecha y los medios de comunicación derechosos en llenar titulares y denuncias?
Lo dice Ayuso y no pasa nada. Es que tiene razón, jiji. Siguiente noticia.
1
K
17
#18
cheosky
Si digo lo que pienso, al dia siguente estoy preso
1
K
12
#27
laruladelnorte
Hija de puta hay que decirlo más.
0
K
10
#29
Gurripander
Siempre diré que el problema no lo tiene ella...lo tienen esa caterva de malnacidos, que acaba votándole... Gente sin principios, hay en todas partes, pero es que en Madrid abunda sobremanera...
1
K
10
#34
capitansevilla
Chula, inculta y maleducada. Pero por desgracia parece que es lo que le gusta a la mayoría de ciudadanos de Madrid
0
K
10
#23
consuerte76
Un gran ejemplo de que una tarada psicópata no debería de llegar jamás al poder.
0
K
9
#32
io1976
Hace hijoputismo de política pero porque sus votantes son seres de luz, una persona normal no puede votar a esta escoria, hay que estar muy podrido por dentro para tragar con estos miserables.
0
K
9
#37
Aeren
Esta mala perra tiene que ser un experimento. Dice barbaridades y comete atrocidades para ver hasta donde aguantan los madrileros. Y cuanto más aguantan, saben que más les pueden apretar por otros sitios. Y quien dice los madrileros dice al resto de españa, que también vamos sobrados de retrasados que le bailan el agua a los corruptos.
0
K
9
#25
Peter086
Acusa al gobierno de "no hacer nada" cuando su hermano y su novio se forraban con comisiones de material sanitario, y todo lo que ella puede presumir de haber hecho es un hospital-almacén y 7291 tumbas con su firma.
0
K
7
#26
francisco_Lara_ranchal
Hay muchas formas de demostrar el cinismo y la inhumanidad. Hay muchos representantes públicos cuya trayectoria y acciones son verdaderamente condenables, pero Ayuso , tal vez Aznar a muy poca distancia, ha logrado un nivel tan execrable y grotesco de hacer política, que únicamente está a la altura de su cruel ignorancia .
0
K
6
#31
z3t4
*
Depende de a quién. Ver el karma funcionando me alegra el día, me da esperanzas de que tal vez exista alto parecido a la justicia.
0
K
6
#35
Eretmocerus38
Os veo un poco cegados con Ayuso y Madrid. Hay más lugares en España en los que se gestionó con el culo el tema de las residencias. Pero por lo que sea no se habla aquí de eso.
0
K
6
#38
PISTOTEL
De donde no hay no se puede sacar
0
K
6
#30
Albaricoquero
Noticia carroñera. Dejad a los muertos ya en paz. Dejad de instrumentalizar la muerte.
1
K
5
#28
Larusico
No voy a defender a esta señora, pero que es un cabeza de turco para que no se hable de los más de 100.000 muertos que hubo en España, está claro. Con atacar las residencias de ayuso, se lavan las manos y lo peor es que la gente se conforma con eso cuando no solo ella lo hizo mal, pero mejor no escarbar, no?
2
K
5
#36
Meconvirtióengrillo
#28
o igual ella es el principio de que se investigué que pasó.
Si uno cae, se podrá investigar el resto.
Ir a por Ayuso es como ir a por Raimi en el Dark souls 2 en nivel 1.
0
K
7
Ver toda la conversación (
38
comentarios)
