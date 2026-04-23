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Ayuso, sobre la vivienda: "Cada vez menos personas quieren ser propietarias. Uno tiene las propiedades que se ha ganado y tiene el derecho de poner el precio que le convenga"

Madrid - En el pleno de la Asamblea de Madrid de hoy, la oposición ha reprochado a Isabel Díaz Ayuso que su Gobierno cargara con todo tipo de críticas contra el nuevo Plan Estatal de Vivienda para, un día después, admitir que va a participar en él. La presidenta, que no contempla limitar ni la posesión de pisos ni subir los impuestos a quienes tienen más de una vivienda en alquiler, ha acusado a la izquierda de querer cargarse a la clase media.

| etiquetas: vivienda , ayuso , madrid , especulación , política
26 5 0 K 123 Ayuséame
17 comentarios
26 5 0 K 123 Ayuséame
Comentarios destacados:      
  1. #1 andreu.n1
    ...que se ha ganado por ser hijo de quien es.

    Añadió en voz baja
    1 K 14
  2. XtrMnIO #2 XtrMnIO
    Y estas son las políticas de vivienda de la Comunidad de Madrid-Quirón.
    9 K 118
  3. laveolo #3 laveolo
    Estamos a una generacion de que la clase trabajadora se subdivida en dos: propietarios y no propietarios.
    0 K 8
  4. #4 srskiner
    #1 o novio
    3 K 32
  5. #5 kaos_subversivo
    No todo el mundo tiene un padre defraudador y moroso para que te deje una casa robada
    4 K 47
  6. SMaSeR #6 SMaSeR
    A ver si os creeis que los Maserati se pagan solos o con el sudor de la frente.... xD
    2 K 19
  7. karakol #7 karakol
    Quienes no puedan acceder a una vivienda es que no se han esforzado lo suficiente.

    Ya sabéis lo que piensa de vosotros vuestra quironesa desde las alturas de sus áticos, madrileños.
    1 K 28
  8. Benzo #8 Benzo *
    No es que no puedas, es que no quieres ...:shit: gracias señora Ayuso! :wall:
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  9. pepel #9 pepel *
    Ha tenido que salir la propia presidenta al mercado de la propiedad para rescatar a un sector que el proletariado estaba hundiendo.
    Se empieza a parecer a Ana Rosa Quintana .
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  10. #10 hackerman
    Hay Ayuso hay meneo
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  11. Stathamdepueblo #11 Stathamdepueblo *
    Al final ocupar viviendas va a ser el esfuerzo necesario para ganarse ese derecho, ganarse el derecho a esa vivienda, no ha especificado como ganarse esas propiedades
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  12. Dene #12 Dene
    #6 con el sudor ... de los demas!
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  13. #13 tyrrelco
    #11 Eso es una descripción perfecta de la oKupaciòn
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  14. SMaSeR #14 SMaSeR *
    A mi lo único que me gusta de esta gente es como se mean en la boca de los que les sacan la cara por los diferentes medios medios. Les revientan todo el argumentario cada vez que hablan. Luego tienes que ver a los astrosurfers aquí con el cerebro en cortocircuito escribiendo estilo " Jorobate Flanders " en bucle. xD
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  15. manc0ntr0 #15 manc0ntr0 *
    Ayuso soltando su memez diaria. Quiere competir con Mr. Zanahorio a ver quién la suelta más gorda.
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  16. #16 jorgeesc
    Y ella se "ha ganado" 3 áticos este años. A callar, rojos.
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  17. MiguelDeUnamano #17 MiguelDeUnamano
    #2 Y este es el programa del PP en materia de vivienda. Y es normal que lo diga a pesar de que es perjudicial para muchos de sus votantes, saben que les pueden cagar en la boca que no perderán su voto.
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menéame