Ayuso, sobre la vivienda: "Cada vez menos personas quieren ser propietarias. Uno tiene las propiedades que se ha ganado y tiene el derecho de poner el precio que le convenga"

Madrid - En el pleno de la Asamblea de Madrid de hoy, la oposición ha reprochado a Isabel Díaz Ayuso que su Gobierno cargara con todo tipo de críticas contra el nuevo Plan Estatal de Vivienda para, un día después, admitir que va a participar en él. La presidenta, que no contempla limitar ni la posesión de pisos ni subir los impuestos a quienes tienen más de una vivienda en alquiler, ha acusado a la izquierda de querer cargarse a la clase media.