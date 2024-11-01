edición general
30 meneos
129 clics
Mariano Rajoy asegura que no tuvo nada que ver ni con la operación Kitchen ni con el Gobierno de España

Mariano Rajoy asegura que no tuvo nada que ver ni con la operación Kitchen ni con el Gobierno de España

"Naturalmente, carezco de competencias para ambos desempeños", ha declarado

| etiquetas: mariano rajoy , kitchen , gobierno
25 5 3 K 365 ocio
12 comentarios
25 5 3 K 365 ocio
Comentarios destacados:    
Delay #2 Delay
@eirene aquí tienes a DayOfTheTentacle haciendo un uso inadecuado del voto spam.
7 K 73
josde #4 josde
Y no fue presidente del gobierno, solo pasaba por alli y se quedo nada mas.
1 K 33
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle *
entonces pq no puedo comentarte (a ti Delay) y tu a mi si ? El hack? Haces trampas pues... @eirene @admin

Pero si es que lo has reconocido en tu comentario...

Ves, otra vez que no puedo referenciarte pero tú a mi si... haces trampas. Deberían banearte.
1 K 30
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
se puede cuestionar el voto? Pensaba que eso no se podía hacer. Y eso que he tenido el detalle de explicarlo.
1 K 25
Delay #5 Delay
#3 Es bueno leerse las normas antes de hacer el ridículo:

Se establece que un usuario que haya publicado cinco envíos anteriores a distintas fuentes y reciba un voto de SPAM podrá reportarlo si considera que es injusto.
1 K 36
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Que limiten ya los envios por spamer por favor.
2 K 13
#7 fremen11
Y no miente, quien gobernó España en su mandato fue el bolso de Soraya.....
0 K 11
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle *
Delay: me tienes en ignore pero me lees y me contestas pq tienes clones con los que leerme... y luego me desbloqueas para contestar y me vuelves a meter en ignore... ejem... seguro que esto es correcto? @eirene ....
0 K 11
#11 Juantxi
Con lo listo que es, y ni se enteró. La culpa debe ser del Cardhu. Lo que tiene la adicción a esa bebida. Se usará com disculpa para declarar ante los Tribunales sin aportar nada. Es una pena, sus contestaciones han sido más propias de un acusado que de un testigo.
0 K 11
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle *
delay... acabas de votar spam a nereira porque me votó positivo el comentario en que digo que haces spam...adamantium xD y para colmo me metes en ignore para que no pueda contestarte y usas el truco para replicarme... deberían meterte strike. @eirene ...
0 K 11
Delay #9 Delay *
#6 Es que lo de nereira es spam, esto no, por eso lo reporto.

Y estar en mi ignore significa que por lo general no me interesa nada de lo que escribas en esta web, lo cual no te exime de salir trasquilado cuando vienes a por lana.

Por cierto, creo que ya hace semanas que no se puede designorar en al menos 30 días.  media
0 K 20
#8 jaramero
Fin de la cita :troll:
0 K 7

menéame