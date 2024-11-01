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Mariano Rajoy asegura que no tuvo nada que ver ni con la operación Kitchen ni con el Gobierno de España
"Naturalmente, carezco de competencias para ambos desempeños", ha declarado
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mariano rajoy
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kitchen
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gobierno
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#2
Delay
@eirene
aquí tienes a
DayOfTheTentacle
haciendo un uso inadecuado del voto spam.
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K
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#4
josde
Y no fue presidente del gobierno, solo pasaba por alli y se quedo nada mas.
1
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#12
DayOfTheTentacle
*
entonces pq no puedo comentarte (a ti Delay) y tu a mi si ? El hack? Haces trampas pues...
@eirene
@admin
Pero si es que lo has reconocido en tu comentario...
Ves, otra vez que no puedo referenciarte pero tú a mi si... haces trampas. Deberían banearte.
1
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#3
DayOfTheTentacle
se puede cuestionar el voto? Pensaba que eso no se podía hacer. Y eso que he tenido el detalle de explicarlo.
1
K
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#5
Delay
#3
Es bueno leerse las normas antes de hacer el ridículo:
Se establece que un usuario que haya publicado cinco envíos anteriores a distintas fuentes y reciba un voto de SPAM
podrá reportarlo si considera que es injusto
.
1
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#1
DayOfTheTentacle
Que limiten ya los envios por spamer por favor.
2
K
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#7
fremen11
Y no miente, quien gobernó España en su mandato fue el bolso de Soraya.....
0
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11
#10
DayOfTheTentacle
*
Delay: me tienes en ignore pero me lees y me contestas pq tienes clones con los que leerme... y luego me desbloqueas para contestar y me vuelves a meter en ignore... ejem... seguro que esto es correcto?
@eirene
....
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11
#11
Juantxi
Con lo listo que es, y ni se enteró. La culpa debe ser del Cardhu. Lo que tiene la adicción a esa bebida. Se usará com disculpa para declarar ante los Tribunales sin aportar nada. Es una pena, sus contestaciones han sido más propias de un acusado que de un testigo.
0
K
11
#6
DayOfTheTentacle
*
delay... acabas de votar spam a nereira porque me votó positivo el comentario en que digo que haces spam...adamantium
y para colmo me metes en ignore para que no pueda contestarte y usas el truco para replicarme... deberían meterte strike.
@eirene
...
0
K
11
#9
Delay
*
#6
Es que lo de nereira es spam, esto no, por eso lo reporto.
Y estar en mi ignore significa que por lo general no me interesa nada de lo que escribas en esta web, lo cual no te exime de salir trasquilado cuando vienes a por lana.
Por cierto, creo que ya hace semanas que no se puede designorar en al menos 30 días.
0
K
20
#8
jaramero
Fin de la cita
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K
7
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comentarios)
menéame
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Pero si es que lo has reconocido en tu comentario...
Ves, otra vez que no puedo referenciarte pero tú a mi si... haces trampas. Deberían banearte.
Se establece que un usuario que haya publicado cinco envíos anteriores a distintas fuentes y reciba un voto de SPAM podrá reportarlo si considera que es injusto.
Y estar en mi ignore significa que por lo general no me interesa nada de lo que escribas en esta web, lo cual no te exime de salir trasquilado cuando vienes a por lana.
Por cierto, creo que ya hace semanas que no se puede designorar en al menos 30 días.