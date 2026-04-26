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Ayuso: "Los jóvenes de Madrid no llevan boina"
"No somos región de nacionalismo, ideologías, identidad. Tampoco, comunismo."
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boina
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madrid
,
ayuso
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relacionadas
#6
mmlv
No somos región de nacionalismo, ideologías
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#12
MiguelDeUnamano
#6
Habla para un sector de la población con ciertas limitaciones, para ellos suena tan bien como lo del "se iban a morir igual" porque tampoco suelen ser demasiado exigentes con la decencia.
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#21
Yuiop
#6
Pues sí, la única respuesta ante esto es
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#4
Laro__
*
Mira que es bocachanclas:
www.larazon.es/lifestyle/moda/look-boina-isabel-diaz-ayuso-perfecto-em
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#2
Jointhouse_Blues
*
No se le puede dejar sola. Sin la mano de MAR metida en el culo no dice más que tonterías.
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#13
elgranpilaf
#2
Y con ella también
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#1
JackNorte
*
Pobres jovenes de los que habla Ayuso que no son nada. Por no tener no tienen ni abuelos ,7291
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#8
pirat
paletadas de capital
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#14
Un_señor_de_Cuenca
#8
Esta tía es lo más paleto que se ha visto en Madrid en mucho tiempo.
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#10
rogerillu
*
Si, a los comunistas ya se encargaron de fusilarlos los que había antes que ella. Pero todo vuelve, solo hace falta tiempo.
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#3
Zerjillo
Llevan pulserita rojigualda. Me quedo con la boina.
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#11
laruladelnorte
Por ello, consideró que cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno tendrá que "reiniciar España" desde cero
Virgencita,virgencita,que me quede como estoy.
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#20
Rixx
Los jóvenes no, pero la ciudad lleva décadas con una boina de contaminación.
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#19
vicus.
*
Aún así, Madrid siempre me ha parecido un pueblo a lo grande, que al ser capital y de derechas, se junta lo peor y lo más rancio de toda España.
0
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20
#7
angelitoMagno
¿El traje regional madrileño no usa boina?
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#9
Laro__
*
#7
No. Tiene visera. Se llama parpusa.
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#16
fremen11
Es que mira que les cuesta reconocer que son nacionalista españoles....
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#15
MJDeLarra
Las personas pueden llevar boina. Los que votan a esta palurda llevan orejeras, pero no boina...
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#18
BertoltBrecht
*
Solo bebemos cerveza y respiramos contaminación. Eso sí en agosto no hay identidad que valga que nos piramos todos.
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#5
CharlesBrowson
por las noticias, parece mas que lo que usan son esas infames gorras reguetoneras
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#17
wictor69
Los jóvenes de Madrid no tienen boina, ni vivienda, ni médico ....... Ni criterio votando
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#22
z1018
Literalmente no tiene ni put@ idea del significado de cada palabra.
Y nacionalista es y mucho, sólo que con otra banderita.
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22
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www.larazon.es/lifestyle/moda/look-boina-isabel-diaz-ayuso-perfecto-em
Virgencita,virgencita,que me quede como estoy.
Y nacionalista es y mucho, sólo que con otra banderita.