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Ayuso: "Los jóvenes de Madrid no llevan boina"

Ayuso: "Los jóvenes de Madrid no llevan boina"

"No somos región de nacionalismo, ideologías, identidad. Tampoco, comunismo."

| etiquetas: boina , madrid , ayuso
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22 comentarios
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Comentarios destacados:        
mmlv #6 mmlv
No somos región de nacionalismo, ideologías

xD xD xD xD xD xD
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MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#6 Habla para un sector de la población con ciertas limitaciones, para ellos suena tan bien como lo del "se iban a morir igual" porque tampoco suelen ser demasiado exigentes con la decencia.
6 K 90
Yuiop #21 Yuiop
#6 Pues sí, la única respuesta ante esto es xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
0 K 6
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues *
No se le puede dejar sola. Sin la mano de MAR metida en el culo no dice más que tonterías.
8 K 126
elgranpilaf #13 elgranpilaf
#2 Y con ella también
0 K 11
JackNorte #1 JackNorte *
Pobres jovenes de los que habla Ayuso que no son nada. Por no tener no tienen ni abuelos ,7291
9 K 117
#8 pirat
paletadas de capital
4 K 60
Un_señor_de_Cuenca #14 Un_señor_de_Cuenca
#8 Esta tía es lo más paleto que se ha visto en Madrid en mucho tiempo.
1 K 26
#10 rogerillu *
Si, a los comunistas ya se encargaron de fusilarlos los que había antes que ella. Pero todo vuelve, solo hace falta tiempo.
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#3 Zerjillo
Llevan pulserita rojigualda. Me quedo con la boina.
2 K 41
#11 laruladelnorte
Por ello, consideró que cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno tendrá que "reiniciar España" desde cero

Virgencita,virgencita,que me quede como estoy. ¬¬
1 K 24
Rixx #20 Rixx
Los jóvenes no, pero la ciudad lleva décadas con una boina de contaminación.
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vicus. #19 vicus. *
Aún así, Madrid siempre me ha parecido un pueblo a lo grande, que al ser capital y de derechas, se junta lo peor y lo más rancio de toda España.
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angelitoMagno #7 angelitoMagno
¿El traje regional madrileño no usa boina?
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Laro__ #9 Laro__ *
#7 No. Tiene visera. Se llama parpusa.
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#16 fremen11
Es que mira que les cuesta reconocer que son nacionalista españoles....
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MJDeLarra #15 MJDeLarra
Las personas pueden llevar boina. Los que votan a esta palurda llevan orejeras, pero no boina...
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BertoltBrecht #18 BertoltBrecht *
Solo bebemos cerveza y respiramos contaminación. Eso sí en agosto no hay identidad que valga que nos piramos todos.
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
por las noticias, parece mas que lo que usan son esas infames gorras reguetoneras
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#17 wictor69
Los jóvenes de Madrid no tienen boina, ni vivienda, ni médico ....... Ni criterio votando
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#22 z1018
Literalmente no tiene ni put@ idea del significado de cada palabra.

Y nacionalista es y mucho, sólo que con otra banderita.
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menéame