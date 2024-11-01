edición general
Ayuso convierte su dolor personal en argumento político

Ayuso convierte su dolor personal en argumento político

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a poner sobre la mesa un discurso peligroso: el de igualar el derecho legal al aborto con lo que ella llama “sufrimiento personal”. Diciendo, por ejemplo, que ha sufrido la pérdida de dos bebés —una vivencia que no debiera repararla del daño político—, Ayuso ha cuestionado que se use ese sufrimiento como base para calificar el aborto como un derecho absoluto.

20 comentarios
Comentarios destacados:    
#3 Zerjillo
Es que además es un argumento ridículo: "Como yo no he podido tener hijos, aquí no aborta nadie". Del mismo nivel a "como yo no tengo pies, nadie puede quejarse del dolor de pies".
5
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#3 Tiene un nivel barriobajero, si yo no los pude tener, aqui nadie deja de tenerlos porque lo digo yo.
1
pepel #2 pepel *
Haciendo uso de mi pelo blanco, como su asesor MAR, voy a decir que la impostura y caracterización cuando da una noticia que ha tenido oculta durante años, y que más corresponde a la prensa del corazón, miente cuando dice que ha padecido lo que dice.
2
Sandilo #8 Sandilo
#2 ¿Cuando Sánchez se ausentó 5 días de su puesto de trabajo por ser un hombre totalmente enamorado que sufría por las imputaciones a su mujer no era hacer política de lo personal?
1
unlugar #14 unlugar *
#7 Tú y #8 no estáis muy finos con la comparación.
No es lo mismo ausentarse unos días para tomar la decisión personal de seguir o largarse que relativizar el derecho de millones por algo que te ocurrió a ti.
Aunque reconozco que no me habría parecido nada mal que Sánchez hubiese prestado atención a su experiencia personal para perseguir los bulos y el lawfare. Ahí tengo un sesgo, porque me parece que eso habría servido para hacer un bien a la sociedad y que prohibir el aborto es una limitación de las libertades, viene a ser también una cuestión de ámbito o alcance: entrometerse en algo que es una decisión personal (el aborto) y poner orden en una basura que nos afecta a todos (los bulos sin consecuencias).
0
#17 j-light *
#14 Es que el titular es bien tonto, con perdón. El desarrollo es mejor que el titular. Pero decir que un político convierte su dolor personal en argumento político como algo (novedoso? y...) negativo es de párbulos, porque eso está en el abc del argumentario de cualquier político de cualquier partido.

Y, como ejemplo, el dolor que sufrió el presidente al tener a su mujer procesada y que tuvo a bien anunciar a bombo platillo.
0
#4 unocualquierax
Habría que dejarle claro a esta tía que el debate NO es respecto a las mujeres que NO QUIEREN abortar, como ella.
El tema es sobre el derecho de las mujeres que SÍ QUIEREN abortar.
Luego SU CASO NO ENTRA dentro de este debate.
3
#5 aletmp
Es que no se porque ha dicho eso. Porque ha tenido dos abortos involuntarios sabe lo que es abortar por necesidad? No soy mujer, pero entiendo que son dos situaciones completamente diferentes.

Creo que a mas de una que haya tenido que abortar por el motivo que sea le habrá sentado bastante mal
2
#16 zancudo
Este es un debate que ya estaba superado en los años 80
1
Virusaco #6 Virusaco
Y su dolor personal es compartido por miles de familias en todo el mundo, y aún así, esas familiar considerar que el aborto es un derecho. A ver si se cree que es la única mujer que ha pasado por esa situación.

Salu3
1
#10 Zerjillo
#6 Si suponemos que simplemente no es una HDP (yo creo que si lo es), es simplemente que no tiene luces. "como yo quiero esto, esto es lo que quiere todo el mundo. Como yo siento esto, esto es lo que debe sentir todo el mundo. Como yo creo esto, esto es lo que debe creer todo el mundo".
1
#18 bol
#10 No, no: lo suyo es maldad porque tiene poder y toma decisiones disparatadas, como si fuera borracha o encocada. :shit:
0
pitercio #19 pitercio *
Ya era estéril mental, lo que le facilita presumir de ser sexualmente estéril. Lo único que se ve capaz de clonar es el odio y la maldad.
0
unlugar #11 unlugar
Quizá habría prohibido las clínicas de fertilidad si, en lugar de perder dos bebés, llevase años queriendo quedarse embarazada sin conseguirlo.
0
#7 j-light
Aún recuerdo cuando PDR se tomó unos días de reflexión por el trauma de que investigaran a su mujer. Así que este tema del "dolor personal" como argumento político es un juego al que juegan todos los malos políticos.
0
#13 diablos_maiq
#7 y las merinas
0
#15 j-light
#13 ya ves, venimos y hablamos de lo que nos parece, qué cosas...
0
Metabarón #20 Metabarón
Personaje digno de Mortadelo y Filemón.
0
Yuiop #9 Yuiop
¡La probe, qué doló!
0

