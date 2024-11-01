Ayuso convierte su dolor personal en argumento político

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a poner sobre la mesa un discurso peligroso: el de igualar el derecho legal al aborto con lo que ella llama “sufrimiento personal”. Diciendo, por ejemplo, que ha sufrido la pérdida de dos bebés —una vivencia que no debiera repararla del daño político—, Ayuso ha cuestionado que se use ese sufrimiento como base para calificar el aborto como un derecho absoluto.