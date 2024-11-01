Ayuso convierte su dolor personal en argumento político

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a poner sobre la mesa un discurso peligroso: el de igualar el derecho legal al aborto con lo que ella llama “sufrimiento personal”. Diciendo, por ejemplo, que ha sufrido la pérdida de dos bebés —una vivencia que no debiera repararla del daño político—, Ayuso ha cuestionado que se use ese sufrimiento como base para calificar el aborto como un derecho absoluto.
| etiquetas: ayuso , dolor personal , argumento político , aborto
No es lo mismo ausentarse unos días para tomar la decisión personal de seguir o largarse que relativizar el derecho de millones por algo que te ocurrió a ti.
Aunque reconozco que no me habría parecido nada mal que Sánchez hubiese prestado atención a su experiencia personal para perseguir los bulos y el lawfare. Ahí tengo un sesgo, porque me parece que eso habría servido para hacer un bien a la sociedad y que prohibir el aborto es una limitación de las libertades, viene a ser también una cuestión de ámbito o alcance: entrometerse en algo que es una decisión personal (el aborto) y poner orden en una basura que nos afecta a todos (los bulos sin consecuencias).
Y, como ejemplo, el dolor que sufrió el presidente al tener a su mujer procesada y que tuvo a bien anunciar a bombo platillo.
El tema es sobre el derecho de las mujeres que SÍ QUIEREN abortar.
Luego SU CASO NO ENTRA dentro de este debate.
Creo que a mas de una que haya tenido que abortar por el motivo que sea le habrá sentado bastante mal
