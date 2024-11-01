edición general
Ayuso se burla de la detención de la Flotilla: “Ya se han dado el baño y, a partir de ahora, subvenciones para sus chiringuitos”

“Quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta”, ironiza la presidenta madrileña, que asegura que quienes han sido detenidos mientras trataban de llevar ayuda humanitaria “no quieren la paz”. “Si la 'Asamblea de la facultad flotante' creyera que Israel es genocida no hubieran ido, pero ya se han dado el baño y, a partir de ahora, subvenciones para sus chiringuitos para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto”.

Comentarios destacados:        
ipanies
Otro día más recordándole al mundo lo orgullosa que está de ser una miserable inhumana.
Enhorabuena a todos aquellos que eligen a semejante monstruo para que les represente ante el resto de la humanidad :palm:
11
vantablack
#6 con lo facil que sería quedarse callada, pero ella prefiere demostrar que como persona es despreciable.
0
Antipalancas21
Que hija de la grandísima fruta es Ayuso, un bicho loco y mal criado.
6
Macadam
#2 Hija de la gran puta, aquí hay que ser claros
6
Antipalancas21
#7 Huy las penalizaciones son muy peligrosos y están a la orden del día en cuanto te pasas en algo, mejor camuflarlo un poco
2
pirat
#13 Pija de Pruta
0
cKr1
Es Satanás en la Tierra
6
laruladelnorte
No pasa un día sin que deje constancia de su bajeza moral. :clap:
2
XtrMnIO
Tú y tu novio vivís de un chiringuito, fruta.
2
pazentrelosmundos
Peeeero está señora o_o
Y que tiene que ver Bildu? Greta thumberg es eta? Esta paisana cree qué lo de la flotilla lo hicieron para hablar de ella?

No está bien del tanque.
1
Dene
Indigente mental
2
angelitoMagno
La derecha inmoral: Y si tanto os preocupa lo de Palestina, ¿porqué no os vais allí?
La izquierda activista: Pues eso vamos a hacer, irnos a Palestina.
La derecha inmoral: LO QUE QUERÉIS SON PAGUITAS
1
johel
#17 Es que era eso o "por lo de los kurdos no enviais flotillas" ... espera... eso lo he leido aqui :wall:
0
angelitoMagno
#27 A esa gente hay que responderle con un "si tanto os preocupa el comunismo, ¿por qué no os vais a Cuba a ayudar a la oposición?" O mejor aún, que se vayan a Corea del Norte a derrocar al amado líder.
0
johel
#28 Supongo que conoces esa frase de "Argumentar con una persona que ha renunciado a la lógica es como darle medicina a un hombre muerto"
Pues eso pero sumale que muchos son humano-bots trabajando gratis, pierdes el tiempo.
1
traviesvs_maximvs
La subnormalidad del dia de la frutera. Otro saco de pienso para sus votontos.
1
fareway
Que vergüenza de Presidenta... su pareja y otros familiares se han lucrado a base de bien con el dinero público pero la Flotilla es ETA...
2
txillo
#1 a ver, no sé qué más señales necesitáis para ver que el lobby sionista financia y sostiene al PP madrileño.

A esto le sumas que tiene que decir todas las barbaridades posibles porque su novio va a ir a la cárcel y la tiene pillada por los ovarios.
3
Thornton
#1 ¡Que asco da la frutera de Chamberí!  media
0
Antipalancas21
Ayuso ha añadido que quienes van a la Flotilla “no quieren la paz” y se ha permitido ironizar con las siguientes palabras: “Ha sido oír la palabra paz y casi se rompen, ¿por qué? Porque con quien Bildu se acuesta, secuestrado se levanta”.
1
johel
Con tal de que se hable de ella hace cualquier comentario da igual lo rastrero y miserable que sea.
¿Esta es la clase politica que quieren los de derechas? ¿Este es el ejemplo y el nivel que quieren transmitir? Luego se preguntan por que los de izquierdas se consideran moralmente superiores.
2
pepel
Otra semana de Pim Pam Pum para la lideresa. A ver cuando meten por fin a su novio en la cárcel, y la vemos hacer el paseíllo a los bis a bis. Recuerda, sólo 2 por mes (y no se puede entrar con pinganillo).
0
Bravok1
Es dificil llegar al nivel de Escoria inhumana de Ayuso. Pero teniendo en cuenta que no tiene pinta de estar muy cuerda y que mas bien parece una analfabeta enferma mental grave que abusa de estupefacientes no es de extrañar comentarios tan repugnantes.... Dicen más de ella que de nadie....
Una verguenza para Madrid, dime con quien vas y te diré quien eres....
1
skaworld
Al final, para increible sorpresa de algunos al parecer, "el lado bueno de la historia" resulta ser el de siempre...
0
Chinchorro
Si los palestinos tuvieran dinero como los sudamericanos del barrio de salamanca, se le abrirían las carnes gritando libertaz y expulsando a los madrileños de sus casas para meterlos a ellos.
Felicidades, pueblo de Madrid.
0
reithor
Los únicos chiringuitos son los que quieren poner Donald y Nitannazi allí
0
DDJ
Cuanto más daño les haga una palabra más veces van a intentar colarla por donde sea.
La despreciable de Ayuso anunció el invento ese de "La oficina del Español", algo totalmente inútil salvo para pagar los servicios de Toni Cantó, un chiringuito en toda regla. Ahora les es necesario escupir la palabra chiringuito para que cualquier despistado crea que todos son iguales.

El somalí de Carlos Herrera y sus esbirros vomitan que Begoña Gómez contactaba con empresas para conseguir dinero para su chiringuito :palm:

Hay que ser miserables xD
0
Leon_Bocanegra
Y otra muestra más de la superioridad moral de la izquierda.
Con esto de la flotilla vamos a ver muchas veces a la derecha demostrando la famosa superioridad moral de la izquierda.
0
Leon_Bocanegra
Ostia no había visto la entradilla

Quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta
Hay que ser hija de la gran fruta puta.
0
pirat
No pasa nada, si al final van a acabar de adalides de la humanidad en otro nuevo giro.
Era lo esperable, de hecho son tan predecibles las burradas de mar que se podría hacer una página de apuestas a ver quien las acierta, encriptadas antes de que su moniata las vomite.
0

