Ayuso se burla de la detención de la Flotilla: “Ya se han dado el baño y, a partir de ahora, subvenciones para sus chiringuitos”

“Quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta”, ironiza la presidenta madrileña, que asegura que quienes han sido detenidos mientras trataban de llevar ayuda humanitaria “no quieren la paz”. “Si la 'Asamblea de la facultad flotante' creyera que Israel es genocida no hubieran ido, pero ya se han dado el baño y, a partir de ahora, subvenciones para sus chiringuitos para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto”.
Enhorabuena a todos aquellos que eligen a semejante monstruo para que les represente ante el resto de la humanidad
Y que tiene que ver Bildu? Greta thumberg es eta? Esta paisana cree qué lo de la flotilla lo hicieron para hablar de ella?
No está bien del tanque.
La izquierda activista: Pues eso vamos a hacer, irnos a Palestina.
La derecha inmoral: LO QUE QUERÉIS SON PAGUITAS
Pues eso pero sumale que muchos son humano-bots trabajando gratis, pierdes el tiempo.
A esto le sumas que tiene que decir todas las barbaridades posibles porque su novio va a ir a la cárcel y la tiene pillada por los ovarios.
¿Esta es la clase politica que quieren los de derechas? ¿Este es el ejemplo y el nivel que quieren transmitir? Luego se preguntan por que los de izquierdas se consideran moralmente superiores.
Una verguenza para Madrid, dime con quien vas y te diré quien eres....
Felicidades, pueblo de Madrid.
La despreciable de Ayuso anunció el invento ese de "La oficina del Español", algo totalmente inútil salvo para pagar los servicios de Toni Cantó, un chiringuito en toda regla. Ahora les es necesario escupir la palabra chiringuito para que cualquier despistado crea que todos son iguales.
El somalí de Carlos Herrera y sus esbirros vomitan que Begoña Gómez contactaba con empresas para conseguir dinero para su chiringuito
Hay que ser miserables
Con esto de la flotilla vamos a ver muchas veces a la derecha demostrando la famosa superioridad moral de la izquierda.
Hay que ser hija de la gran
frutaputa.
Era lo esperable, de hecho son tan predecibles las burradas de mar que se podría hacer una página de apuestas a ver quien las acierta, encriptadas antes de que su moniata las vomite.