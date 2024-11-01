Ayuso se burla de la detención de la Flotilla: “Ya se han dado el baño y, a partir de ahora, subvenciones para sus chiringuitos”

“Quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta”, ironiza la presidenta madrileña, que asegura que quienes han sido detenidos mientras trataban de llevar ayuda humanitaria “no quieren la paz”. “Si la 'Asamblea de la facultad flotante' creyera que Israel es genocida no hubieran ido, pero ya se han dado el baño y, a partir de ahora, subvenciones para sus chiringuitos para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto”.