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Ayuso acusa a Sheinbaum y Gobierno de no garantizar su seguridad en México: "Hemos tenido que cortar y desaparecer"
Denuncia un "intolerable abandono" del Ejecutivo al dejarla "a su suerte" y asegura que le podría haber pasado "cualquier cosa"
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etiquetas
:
ayuso
,
sheinbaum
,
mexico
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seguridad
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politica
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relacionadas
#1
mariKarmo
Desaparecer en Rivera Maya, claro. Qué mal lo ha pasado.
13
K
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#3
HeilHynkel
#1
¡poco sufre pa lo guapa que es!
3
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51
#7
pepel
*
#1
¿Tiene Mojitos? Gracias.
#0
www.meneame.net/story/ayuso-acusa-sheinbaum-gobierno-no-garantizar-seg
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#6
Ratoncolorao
*
Estaba tan insegura que por eso se quedó varios días sin agenda tocándose el higo en la Rivera Maya...
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K
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#8
skaworld
*
Ante la amenaza, Ayuso tuvo que replegarse en su centro de operaciones con pulserita todo incluido y desplegar su equipo de seguridad, las fuerzas especiales, gente preparadísima para actuar en situaciones límites experta en seguridad y operaciones encubiertas.
La alcaldesa de Alcobendas
menea.me/2hiy9
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#14
concentrado
#8
Desplegó a MAR, que como es un estupendo perro de presa.
0
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#16
skaworld
#14
Creo que MAR no pudo acudir al operativo, los del hotel se negaron a darle una pulserita de todo incluido por miedo a incurrir en pérdidas
0
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12
#18
Javi_Pina
Vas a un país extranjero a insultarles y te tienen que proteger???
4
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#22
Piscardo_Morao
#18
Han protegido su libertad de expresión, ha dicho todas las burradas que ha querido. Ahora querrá que los antidisturbios la protejan apaleando a cualquiera que la insulte por la calle, claro....
1
K
17
#25
pirat
#18
Vas soltando perlas...
Seguro que eso no lo hace en casa de los nazis yankis y sionistas...
0
K
9
#2
HeilHynkel
Esta le ha cogido el café a MAR y se lo ha bebido ... lo que pasa es que era café con gotas (*)
(*) gotas de café en el whisky.
2
K
39
#21
xuanra2002
#2
si era de MAR, café con gotas no sería.
En todo caso un whisky con gotas de café
0
K
7
#23
HeilHynkel
#21
Eso he dicho.
0
K
18
#19
aggelos
pero si han salido fotos de la colega bañandose!!!!
2
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33
#5
pitercio
Poco desaparece para lo guapa que es.
1
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26
#11
marcotolo
esta "gente" cada dia es mas ridicula,
hace falta ser muy gilipollas para pensar que algo de lo que vomitan es real
1
K
22
#13
laruladelnorte
Los "paralelismos" entre el Gobierno de México y el español
"Lo preocupante ya es que las formas de hablar de actuar y de moverse de Morena y de la presidenta de México son idénticas a lo que está pasando en España", ha aseverado Díaz Ayuso, quien ha afirmado que "el paralelismo es enorme" y es algo que le "preocupa muchísimo".
¿Se puede ser más estúpida? solo hay que esperar a lo que diga mañana...
1
K
22
#10
concentrado
Duplicada:
www.meneame.net/story/ayuso-acusa-sheinbaum-gobierno-no-garantizar-seg
0
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20
#12
karakol
*
edit
0
K
20
#4
Verdaderofalso
*
Os acordáis de cuando los de TopGear fueron prácticamente expulsados de argentina y sus coches apedreados por el tema de la polémica con las Maldinas?
youtu.be/fuGCg0HPq2g?is=t4bBJhxlh_rqDosU
0
K
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#17
Cuñado
*
#4
Pues no, pero lo acabo de buscar y resulta que el origen de la polémica eatá en que la matrícula era "H982 FKL" y se conoce que alguien lo interpretó como "1982 Falkland Wars"
En fin, patriotas... ¿Qué esperar de ellos? Uno se convierte en patriota cuando no puede aspirar a otra cosa.
2
K
42
#9
javibaz
www.meneame.net/story/ayuso-acusa-sheinbaum-gobierno-no-garantizar-seg
#0
0
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12
#15
Iruñakis
Vaya impresentable, lo peor de todo que habrá gente ignorante que le siga las burradas que suelta.
0
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9
#24
Oliram
No conocía que Ayuso fuera la representante diplomática del estado español ante el mexicano. Creía que iba invitada a que le dieran un premio de esos muy de marketing. entonces era una invitación oficial de Mexico?
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7
#26
pirat
#24
Aún estoy esperando que el asnarísimo devuelva los millones que nos costó su medalla de chorchtaun...
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#20
GerardoSinMana
Que pena que no haya sido una desaparición para siempre. No me importa encontrarme con tu ex si no tengo que verte el jeto ni a ti ni a tu padre..
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26
comentarios)
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¡poco sufre pa lo guapa que es!
#0 www.meneame.net/story/ayuso-acusa-sheinbaum-gobierno-no-garantizar-seg
La alcaldesa de Alcobendas
menea.me/2hiy9
Seguro que eso no lo hace en casa de los nazis yankis y sionistas...
(*) gotas de café en el whisky.
En todo caso un whisky con gotas de café
Eso he dicho.
hace falta ser muy gilipollas para pensar que algo de lo que vomitan es real
"Lo preocupante ya es que las formas de hablar de actuar y de moverse de Morena y de la presidenta de México son idénticas a lo que está pasando en España", ha aseverado Díaz Ayuso, quien ha afirmado que "el paralelismo es enorme" y es algo que le "preocupa muchísimo".
¿Se puede ser más estúpida? solo hay que esperar a lo que diga mañana...
youtu.be/fuGCg0HPq2g?is=t4bBJhxlh_rqDosU
En fin, patriotas... ¿Qué esperar de ellos? Uno se convierte en patriota cuando no puede aspirar a otra cosa.
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