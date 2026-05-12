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Ayuso acusa a Sheinbaum y Gobierno de no garantizar su seguridad en México: "Hemos tenido que cortar y desaparecer"

Denuncia un "intolerable abandono" del Ejecutivo al dejarla "a su suerte" y asegura que le podría haber pasado "cualquier cosa"

| etiquetas: ayuso , sheinbaum , mexico , seguridad
8 2 10 K 39 politica
26 comentarios
8 2 10 K 39 politica
Comentarios destacados:        
mariKarmo #1 mariKarmo
Desaparecer en Rivera Maya, claro. Qué mal lo ha pasado.
13 K 163
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

¡poco sufre pa lo guapa que es! xD
3 K 51
Ratoncolorao #6 Ratoncolorao *
Estaba tan insegura que por eso se quedó varios días sin agenda tocándose el higo en la Rivera Maya...
10 K 113
skaworld #8 skaworld *
Ante la amenaza, Ayuso tuvo que replegarse en su centro de operaciones con pulserita todo incluido y desplegar su equipo de seguridad, las fuerzas especiales, gente preparadísima para actuar en situaciones límites experta en seguridad y operaciones encubiertas.

La alcaldesa de Alcobendas
menea.me/2hiy9
4 K 61
#14 concentrado
#8 Desplegó a MAR, que como es un estupendo perro de presa.
0 K 20
skaworld #16 skaworld
#14 Creo que MAR no pudo acudir al operativo, los del hotel se negaron a darle una pulserita de todo incluido por miedo a incurrir en pérdidas
0 K 12
Javi_Pina #18 Javi_Pina
Vas a un país extranjero a insultarles y te tienen que proteger???
4 K 47
#22 Piscardo_Morao
#18 Han protegido su libertad de expresión, ha dicho todas las burradas que ha querido. Ahora querrá que los antidisturbios la protejan apaleando a cualquiera que la insulte por la calle, claro....
1 K 17
#25 pirat
#18 Vas soltando perlas...
Seguro que eso no lo hace en casa de los nazis yankis y sionistas...
0 K 9
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Esta le ha cogido el café a MAR y se lo ha bebido ... lo que pasa es que era café con gotas (*)

(*) gotas de café en el whisky.
2 K 39
#21 xuanra2002
#2 si era de MAR, café con gotas no sería.
En todo caso un whisky con gotas de café
0 K 7
HeilHynkel #23 HeilHynkel
#21

Eso he dicho. xD
0 K 18
aggelos #19 aggelos
pero si han salido fotos de la colega bañandose!!!!
2 K 33
pitercio #5 pitercio
Poco desaparece para lo guapa que es.
1 K 26
#11 marcotolo
esta "gente" cada dia es mas ridicula,
hace falta ser muy gilipollas para pensar que algo de lo que vomitan es real
1 K 22
#13 laruladelnorte
Los "paralelismos" entre el Gobierno de México y el español
"Lo preocupante ya es que las formas de hablar de actuar y de moverse de Morena y de la presidenta de México son idénticas a lo que está pasando en España", ha aseverado Díaz Ayuso, quien ha afirmado que "el paralelismo es enorme" y es algo que le "preocupa muchísimo".

¿Se puede ser más estúpida? solo hay que esperar a lo que diga mañana... >:-(
1 K 22
karakol #12 karakol *
edit
0 K 20
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
Os acordáis de cuando los de TopGear fueron prácticamente expulsados de argentina y sus coches apedreados por el tema de la polémica con las Maldinas?

youtu.be/fuGCg0HPq2g?is=t4bBJhxlh_rqDosU
0 K 20
Cuñado #17 Cuñado *
#4 Pues no, pero lo acabo de buscar y resulta que el origen de la polémica eatá en que la matrícula era "H982 FKL" y se conoce que alguien lo interpretó como "1982 Falkland Wars" :shit:

En fin, patriotas... ¿Qué esperar de ellos? Uno se convierte en patriota cuando no puede aspirar a otra cosa.
2 K 42
Iruñakis #15 Iruñakis
Vaya impresentable, lo peor de todo que habrá gente ignorante que le siga las burradas que suelta.
0 K 9
#24 Oliram
No conocía que Ayuso fuera la representante diplomática del estado español ante el mexicano. Creía que iba invitada a que le dieran un premio de esos muy de marketing. entonces era una invitación oficial de Mexico?
0 K 7
#26 pirat
#24 Aún estoy esperando que el asnarísimo devuelva los millones que nos costó su medalla de chorchtaun...
0 K 9
GerardoSinMana #20 GerardoSinMana
Que pena que no haya sido una desaparición para siempre. No me importa encontrarme con tu ex si no tengo que verte el jeto ni a ti ni a tu padre..
0 K 6

menéame