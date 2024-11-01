Las aves de Francia comienzan a mostrar signos de recuperación después de la prohibición de los pesticidas que dañan las abejas (ENG)

El análisis muestra un pequeño aumento en las poblaciones de especies que se alimentan de insectos después de la decisión de 2018, pero la recuperación completa puede llevar décadas. Los neonicotinoides son la clase de insecticidas más común del mundo, ampliamente utilizados en la agricultura y para el control de pulgas en mascotas. En 2022, cuatro años después de que la UE prohibiera el uso de neonicotinoides en los campos, los investigadores observaron que la población de aves que comían insectos en Francia había aumentado en un 2%.
Los gatos esterilizados en algún momento dejarán de ser un "problema" (aka los adoptarán o se morirán), pero los… » ver todo el comentario
o bien obligas a todos los gatos que sean esterilizados o haces responsable al dueño del gato de lo que este haga
Luego que tampoco los ayuntamientos se implican o no se implican para nada con el asunto.
Con eso ni con lo de cuidar a los gatos callejeros.
Mis sinceras gracias por la labor que hacéis.
Y la gente dirá, las golondrinas/vencejos no se paran! Pues yo me he hinchado de verlos parados en taludes y incluso algunos en el suelo. Normalmente los del suelo emprenden el vuelo pero algún despistado lo tienes que ayudar a volar(lo cogéis sin miedo, y lo tiráis con las dos manos hacia el aire con suavidad).
Estos insecticidas son igual de tóxicos que los neonicotinoides y tampoco son selectivos.
La gente los utiliza pensado que son buenos porque son ecológicos pero mata a todo lo que pilla. Abejas, abejorros, mariposas, pulgones, mariquitas... Y si matas a los insectos de forma indirecta matas a sus depredadores por falta de… » ver todo el comentario
Pues he intentado combatir la plaga con kaolin, aceites vegetales y nada.
La única solución en ecologico es tirar de piratrinas. Me jode mucho utilizarlas porque es un insecticida de origen vegetal y no es selectivo. Se lo carga todo y entonces vienen alteraciones poblacionales. Incremento de pulgones, falsa mariquita, etc, etc.
Entiendo que siendo agricultor y ecologista estas opciones ya las habrás investigado pero es también por un interés personal en la materia.
Aparte
¿Sabemos que es lo que dañan los insecticidas que han empezado a usar tras la prohibicion de los neonicotinoides?