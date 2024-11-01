Las aves de Francia comienzan a mostrar signos de recuperación después de la prohibición de los pesticidas que dañan las abejas (ENG)

El análisis muestra un pequeño aumento en las poblaciones de especies que se alimentan de insectos después de la decisión de 2018, pero la recuperación completa puede llevar décadas. Los neonicotinoides son la clase de insecticidas más común del mundo, ampliamente utilizados en la agricultura y para el control de pulgas en mascotas. En 2022, cuatro años después de que la UE prohibiera el uso de neonicotinoides en los campos, los investigadores observaron que la población de aves que comían insectos en Francia había aumentado en un 2%.