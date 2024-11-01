·
Aumentan las inversiones que predicen la segunda llegada de Jesucristo antes de 2027 [EN]
Un mercado de predicciones que se pregunta si Jesucristo regresará antes de 2027 está atrayendo la atención tras el aumento repentino de la probabilidad implícita en las últimas operaciones.
actualidad
10 comentarios
actualidad
#5
HeilHynkel
*
Perdone pero no lo entiendo ¿qué tienen que ver las inversiones con las supersticiones?
¿No hablarán de apuestas?
¿No hablarán de apuestas?
0
K
14
#7
mente_en_desarrollo
#5
La diferencia entre apuesta e inversión está en la cantidad de dinero que metes.
0
K
12
#1
Javi_Pina
*
Ya está aquí y es Trump. Sólo que aún no lo sabéis.
0
K
11
#2
sisi
Iba a apuntarme para apostar en contra,hasta que que caído en que es una versión del timo de la estampita
0
K
10
#3
euacca
JAJAJAJA. Pues suena interesante para apostar en contra, si eso es posible. Qué flipados.
0
K
10
#6
sisi
*
#3
Si, tu mete dinero allí creyéndote ser el listo.
0
K
10
#4
angar300
Coge el dinero y corre...
0
K
7
#9
mstk
El milenarismo va a llegar!
0
K
7
#10
Nasser
0
K
7
#8
Fustigador_
Se pueden apostar en contra? Para poner ahí toda mi pasta
0
K
6
¿No hablarán de apuestas?