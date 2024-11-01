El auge de las energías renovables en China tiene sus propios retos. Esto es lo que podemos aprender. (Eng)

China sigue siendo la economía que más energía renovable añade al sistema. China está añadiendo más capacidad solar y eólica a su red que cualquier otra economía, gracias a inversiones masivas y reformas de mercado que impulsan el crecimiento de energías limpias. Guiado por sus objetivos de alcanzar el pico de emisiones de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad en carbono para 2060, el país está remodelando rápidamente su sistema energético para dar cabida a una nueva generación de energía limpia.