La CNMC concede una tercera prórroga a Red Eléctrica para operar con el modo «antiapagones»

En la solicitud elevada al regulador, Red Eléctrica argumenta que desde la entrada en vigor de estas medidas, la evolución de las tensiones se ha mantenido estable «dentro de los límites normales de operación y con variaciones aceptables». Incide en que no se han repetido los episodios de variaciones bruscas de tensión que se produjeron a finales de septiembre, y que desencadenaron la solicitud de la aplicación de medidas urgentes. Además, añade que «las medidas redundan en una menor necesidad de utilización de recursos de balance del sistema»,