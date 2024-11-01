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El ataque contra un avión radar estadounidense en una base saudí suscita preocupación por las capacidades de Irán (Eng)

El ataque contra un avión radar estadounidense en una base saudí suscita preocupación por las capacidades de Irán (Eng)

Ucrania afirma que un satélite espía ruso había fotografiado la base antes del ataque, mientras se acusa a Moscú de ayudar a Teherán

| etiquetas: ucrania , irán , arabia saudí , avión , radar , eeuu , misil , dron , satélite
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
Wir0s #3 Wir0s *
Igual que toda la OTAN ha ayudado a Ucrania, no veo el problema.

Lo raro seria que chinos y rusos no pasaran información a Irán, joden a su enemigo sin tener que gastar un duro, la verdad es que Trump se lo ha puesto a huevo para hacerles sangrar un poco.
6 K 77
efectogamonal #1 efectogamonal
Los genocidas preocupados, cabalgamos pues {0x1f525}
4 K 60
#5 moratos
Estarán preocupados porque identifican aviones y no confunden una escuela con un objetivo militar o algo por el estilo.
3 K 28
pitercio #10 pitercio *
Pues hace tres horas, el pavo que está organizando los lanzamientos de misiles dice que han repetido ataque en Arabia Saudí contra los residencias de los militares: x.com/smajid_moosavi/status/2039039598249033976?s=20
"Hoy atacamos con drones y misiles la residencia de pilotos y tripulación de vuelo estadounidenses en Al-Kharj, Arabia Saudita, y alcanzamos una concentración de 200 personas.
Ahora, además de la lista de pérdidas y daños sufridos por Trump y Hegsett, aparte de los AWACS, los aviones cisterna y los depósitos de combustible, también se ha añadido una lista de pérdidas y lesiones sufridas por la tripulación de vuelo".
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Gry #6 Gry
¿Se acusa? No es ningún secreto que Rusia y China están ayudando a Irán.

as.com/actualidad/politica/iran-anuncia-el-apoyo-de-rusia-y-china-nunc
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#8 Dav3n
#6 El tema es nombrar a Rusia y meter una noticia que nombre a Ucrania en un medio británico.

El guión se está disolviendo y no saben bien cómo seguir poniendo a Rusia en el foco y a los nazis como salvadores.

Como si cuando llegue la escasez energética pudiéramos seguir enviando recursos a esa guerra perdida.
1 K 26
#4 yukatan
me pregunto como sabe Ucrania que un satelite ruso ha hecho una foto.... ha visto el flash??? :troll:
1 K 18
#7 Robe7064
#4 Como son países limítrofes...
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Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
"Ucrania afirma que..."

xD
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ur_quan_master #9 ur_quan_master
Que EEUU se iba a empozar en Irán lo sabía todo el mundo menos Trump. Y el que más lo sabía era Netanyahu.
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menéame