21
meneos
88
clics
De Asturias a China en bicicleta: el gran reto ciclista de un vecino de Siero
El asturiano Manuel Cano inicia a mediados de mes un viaje de más de 11.000 kilómetros al país asiático, donde se quedará hasta haber aprendido a hablar mandarín.
#2
LokoYo_
Pense , hay gente con mucho tiempo libre. Hasta que lei esto
donde se quedará hasta haber aprendido a hablar mandarín.
#7
josde
*
Hay que tener en cuenta que para llegar a China aparte de los paises europeos, hay que pasar por varios países, como Rusia, Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán y en cada uno de ellos se necesita un visado especial que es complicado conseguir, según están las cosas, luego pasa lo que pasa y a llorar.
#9
cromax
#7
Bueno, si no tienes prisa... Pero ya dice que va a esquivar Rusia, así que me imagino que cruzará el Caspio en barco para llegar a Kazajistán, porque lo de pasar por Irán va a estar chungo. Y entrar en Turkmenistán ni soñarlo.
#12
josde
#9
Entonces no va en bicicleta si usa otros medios, sigo diciendo que es una locura y luego si pasa algo empiezan los problemas para repatriarlo
#13
cromax
#12
Bueno, yo creo que habrá calculado bien sus movimientos. La cosa es esquivar Irán y Rusia, que son los dos países complicadillos ahora.
Hombre y que haga 50km en barco no creo que desvirtúe la ruta.
Ahora mismo tienes a una chica haciéndose África en bici y en solitario. Y hace no tanto yo meneé esto:
www.meneame.net/m/ocio/como-joven-marroqui-recorrio-33-paises-africano
#8
Ddb
Yo estoy siguiendo a un catalán que el 30 de noviembre comenzó su vuelta al mundo a pie. Ya está por Grecia, publica unos cinco a seis vídeos por semana y me entretiene mucho seguir su travesía. También sigo a un chaval japonés haciendo el Alaska-Tierra de Fuego tirando de un carrito. Ya lleva más de tres años de travesía y está por Ecuador todavía. Es un amor de chico. Éste publica vídeo semanal o así, en japonés pero subtitula bastante en castellano porque tiene a un montón de latinoamericanos pendientes. Camina de noche por ciudades, duerme en gasolineras, yo sufro por él, la verdad porque es difícil lo que hace, pero continúa de una pieza y con la moral bien alta.
#5
Ainhoa_96
Hostias, aprender mandarín a buen nivel no es algo sencillo, yo tengo un B2 y me defiendo relativamente bien, pero me costó años viviendo allí y estudiando aquí.
Aún así, con esfuerzo y práctica a diario, perseverando siempre, yo creo que en 6-12 meses viviendo allí se puede conseguir hablar lo suficiente como para defenderse en el día a día.
#3
Pitchford
Bueno, que nos cuente al volver (si vuelve) cómo ha conseguido sobrevivir.. y qué tal el nivel de mandarín. Será interesante.
#4
eltoloco
#3
estamos en 2026, lo va a contar día a día en sus redes sociales, y si lo hace mínimamente interesante hasta vivirá de ello, como el del Fiat Marea
#1
azathothruna
www.youtube.com/@ItchyBoots
#10
cromax
#1
En moto no tiene ni la mitad de gracia.
Aparte de que hay muchos sitios por donde se puede meter una bici que una moto ni soñando.
#6
Connect
El del Marea, que ahora anda por Sudamérica, fue más listo y va mucho más cómodo y resguardado que en bicicleta. Menuda burrada i pedaleando, cargado con material de recambio y a la intemperie de la meteorologia. Un aplauso por el tipo, esperemos que le sigan en redes y pueda rentabilizar. No siempre sale. Hubo uno que quería hacer una ruta similar pero andando, y al principio tuvo seguidores, pero luego se fue diluyendo. Y otros dos en patinete por Europa siguieron el mismo camino.
Casa vez hay más de estos ruteros. El primero tuvo su gracia, y hasta el segundo y unos cuantos más. Pero la fórmula ya muestra cierto desgaste.
#11
cromax
*
#6
A ver, que en cicloturismo ahora hay auténticas maravillas. Las alforjas pesan muy poco y cabe un montón de cosas, los hornillos pesan 200g, hay tiendas de un kilo y sacos que se pliegan en una bolsa enana. En cuanto a marcas de bicis hay máquinas como las Surly o las VSFahrrad que son a prueba de bomba.
Y una gran ventaja: la bici te la puedes reparar tú mismo, salvo que poco menos que la destroces, un coche o una moto como que está complicada la cosa.
Pero coincido contigo, en rutas larguísimas de cicloturismo ya está casi todo visto.
