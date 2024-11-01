·
publicadas
en cola
11
meneos
144
clics
Una asociación católica coloca vallas en más de 15 ciudades: "Te guste o no, España es una monarquía. ¡Viva Cristo Rey!"
La campaña ha ocupado las calles de varias localidades españolas entre las cuales se encuentran Barcelona, Madrid o L'Hospitalet de Llobregat
|
etiquetas
:
monarquia
,
iglesia
9
2
1
K
92
actualidad
51 comentarios
#4
HeilHynkel
Cristo Rey es una organización terrorista. Espero que la fiscalía actúe de oficio.
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6329427
10
K
68
#6
Froku
#4
Lo que es una organización terrorista es Guerrilleros de Cristo Rey, no Cristo Rey como concepto.
7
K
104
#8
HeilHynkel
#6
Grita gora ETA y explica que la organización es Euskadi Ta Askatasuna y no Estimated Time Arrival que era lo que querías decir y nos explicas lo que pasa.
5
K
67
#11
Froku
#8
Cristo Rey es un concepto muy anterior -y posterior- al de la organización terrorista que definió profanar ese nombre. Se ha usado y se sigue usando en la Iglesia Católica completamente desvinculado de aquello. Y, ojo, como católico me parece que la campaña publicitaria es un despropósito, pero no busquemos tres pies al gato ni hagamos demagogia.
2
K
46
#14
HeilHynkel
#11
Profanar ... si son los mayores meapilas. Por cierto, en los años 80 las pintadas de la ultra derecha solo ponían cristo rey, nada de gerrilleros ni su puta madre.
0
K
18
#18
Aperitx
*
#14
Igual que los etarras ponían gora euskadi askatuta en las paredes, que no es Euskadi ta Askatasuna.
m.youtube.com/watch?v=G73roxhgv18
0
K
7
#36
HeilHynkel
#18
Son dos frases diferentes, aunque semánticamente dicen lo mismo: "Pais Vasco libre" y "País vasco y libertad (esto significa ETA)" Gora es "viva"
1
K
29
#28
frg
#11
¿En serio tienes el valor de decir que el lema cristo rey no representa actualmente al ala más ultra y violenta de la iglesia católica? O eres un meapilas nato, o un blanqueador nato.
1
K
22
#29
Froku
#28
Cualquiera que conozca mínimamente la liturgia católica sabe que nada tiene que ver con alas violentas ni similares. Este domingo toda la IGLESIA, TODA, hasta los 'curas progres', celebran la solemnidad de Cristo Rey del Universo.
0
K
15
#30
frg
#29
Todo el mundo sabe que una pintada o pancarta con el lema "Cristo Rey" no tiene que ver con la liturgia católica, sino con grupos para nada democráticos.
Por favor, no nos trates como gilipollas intentando justificar a los violentos.
0
K
11
#33
Froku
#30
"Todo el mundo sabe". Bueno, ante ese argumento tan fundamentado no sé que hago continuando el debate. Además se nota que eres un gran conocedor de la liturgia y el dogma católicos, al que te acercas con toda honestidad intelectual y sin prejuicios ni consignas de ningún tipo. Los Guerrilleros de Cristo Rey merecen todo mi asco y desprecio, como cualquier terrorista y la campaña me parece cuanto menos desafortunada, pero de ahí a inventarse que es apología de ese grupo va a un trecho.
0
K
15
#39
frg
*
#33
Si tu desde tu gran conocimiento del dogma católico no lo ves, repito, es porque vives en una burbuja o intentas hacer un blanqueamiento.
La campaña no creo que sea desafortunada, sino que es apología directamente. Ahora las pintadas de "Gora ETA" no eran apología sino una exaltación de la "conjunción copulativa" (eta es equivalente a "y" en castellano)
Cristo Rey fuera de una iglesia sólo tiene un significado, y no es bueno.
0
K
11
#43
Froku
#39
¿También vas a editar este comentario con posterioridad a que te haya comentado? Yo con los que hacen trampas dialécticas no debato.
0
K
15
#44
frg
#43
Deja de decir chorradas. Si he editado algo es para corregir errores tipográficos, en ningún caso para cambiar el significado de mis críticas.
Si ese es todo tu argumentario, ...
0
K
11
#46
Froku
#44
Mi argumentario ya te lo he expuesto varias veces frente a "Todo el mundo sabe". Y, no, no mientas, no has cambiado solo errores tipográficos u ortográficos, sino frases enteras. Y eso, insisto, es muy tramposo. Pásate por cualquier iglesia este domingo y verás el significado que se le da en la Iglesia -en cualquier parroquia, insisto- al concepto de Cristo Rey. Por no hablar de que la magnitud y alcance de los Guerrilleros de Cristo Rey, grupo completamente asqueroso y deleznable como cualquier terrorista, no es comparable con el de ETA en el imaginario colectivo.
0
K
15
#50
frg
#46
Dices que eres católico, pero me llamas tramposo, cuando no lo he sido, calumniándome de manera clara e intuyo que consciente.
Haz el favor de disculparte, y luego te pasas a flagelarte por un confesionario.
Deja de blanquear el rollito de "Cristo Rey". Si utilizas esa frase,
fuera de la iglesia
sólo tiene un significado, tal y como menciona
#38
, falta el Viva Franco (bajo palio) para hacer el combo completo.
0
K
11
#51
Froku
#50
Ser católico no implica no decir la verdad, todo lo contrario. Y cambiar el contenido de un comentario al que ya te habían comentado es hacer trampas dialécticas. Quien hace falta es tramposo. En los confesionarios no se flagela nadie. Normal que con ese conocimiento de los ritos y los sacramentos digas las cosas que dices. ¿Sólo tiene un significado? ¿Por qué, porque lo digas tú? Por cierto, la fe católica es por naturaleza pública, no se recluye en las iglesias. Ya la gilipollez de Franco y el bajo palio mejor no comentarla. Estoy empezando a intuir que lo que te molesta es que haya un mensaje religioso -bueno, cristiano católico- en la vía pública y no otra cosa...
0
K
15
#12
tierramar
#6
#6
Rafael Vera decía que los grupos terroristas del estado o de derechas, cambiaban de nombre para que no se les identificara como se hace con ETA. Los nombres usados: triple A, Guerrilleros de Cristo Rey, Accion Nacional,....
2
K
27
#20
Aperitx
*
#12
Batallón vasco navarro, GAL...
1
K
19
#17
soberao
#6
El nacionalcatolicismo es también una organización terrorista que pasa como organización muerta porque el franquismo murió, pero vemos a diario ejemplos como este, donde esta gente se camuflan como "religiosos" cuando no son más que fascistas. Como cuando se va a quitar un monumento franquista y llegan esta gente a pescar en aguas revueltas argumentando que no es un un monumento franquista, sino que es un "atentado contra los cristianos quitar esa cruz".
1
K
24
#26
frg
#6
Una cosa lleva a la otra.
0
K
11
#37
Asimismov
#4
pero, pero ... si el reino de Cristo no es de éste mundo, tal y como él mismo anunció.
0
K
12
#49
Urasandi
#4
Es una secta de esas de pasar por caja.
Se financian vendiendo moñacos se escayola:
sagradocorazon.rescoldo.org/consigue-tu-kit
0
K
11
#3
pascuaI
Si me dicen que son republicanos los que han ideado todo esto, me lo creo.
7
K
65
#21
dilsexico
#3
Monarquico de cualquier pais: "La monarquia simboliza la tradicion y el alma del pais"
Monarquico español "somos una monarquia y te jodes"
2
K
24
#1
YSiguesLeyendo
lo importante es el "te guste o no". demócratas cien por cien, vamos
1
K
32
#35
capitan__nemo
Cristo rey se me ha aparecido en sueños y me ha ordenado que queme todas esas vallas publicitarias blasfemas.
1
K
30
#2
alcama
Bueno, es como si dices "Te guste o no , Pedro Sanchez es presidente" ¿eso es antidemocrata?
3
K
30
#25
Malinke
#2
al rey no tuvimos la oportunidad de decidir que esté ahí, a Sánchez, sí.
0
K
11
#27
alcama
#25
Por eso "Te guste o no , tienes Rey"
0
K
7
#32
Malinke
#27
impuesto, que no tuvimos la posibilidad de elección. Después que si Estado de derecho y democracia.
0
K
11
#34
alcama
#32
¿Qué parte de "Te guste o no , tienes Rey" no entiendes ?
0
K
7
#45
ElmaEscobar
#34
Será Felipe Rey.
0
K
7
#24
autonomator
Riámonos un poco de los adora moñecos de madera.
Con ustedes el granderrimo Carlos Ballarta
" HUMILDAD RELIGIOSA "
www.youtube.com/watch?v=uKx6bHeB2Q8
1
K
22
#38
Rogue
Pagaban por letras, por eso no pusieron Viva Franco también
1
K
22
#16
SantanaS
Viva el munícipe por antonomasia!!
1
K
18
#15
Jesucripto
Me parece gracioso. Es como si en el cartel pusiera: "Te guste o no España es una monarquía. ¡Viva el rey del cachopo!"
O los fans de Ramoncín : "Viva el rey del pollo frito".
1
K
13
#10
tierramar
Todavia estamos en el franquismo. Y ya no disimulan, han comprobado que son impunes, que pueden seguir robando, matando,... como en pleno franquismo y no les pasa nada.
0
K
12
#31
makinavaja
Los meapilas y sus invenciones.... ¿Cuando dijo Jesús que era rey de algo?
0
K
12
#41
VFR
#31
El no lo dijo pero INRI
0
K
7
#42
VFR
#31
dijo "mi reino no es de este mundo" por lo que tiene un reino
0
K
7
#13
strike5000
#_4
cristoreyva.com/
ewtn.es/noticias_destacadas/cristo-rey-la-fiesta-que-nacio-para-record
colegiocristoreymadrid.es/
0
K
11
#5
sotillo
Claro, si va a ser esto, que tontos somos
0
K
10
#9
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
Espero que tu proximo comentario sea mas inteligente, confio en ti
0
K
10
#23
Andreham
Me pregunto qué pasaría si enfrente de una iglesia pusieras algo en plan "Te guste o no, la Iglesia defiende a pederastas" o "la Iglesia tiene pederastas en sus filas", y un número de casos y sentencias en pequeñito pero suficientemente leíble.
0
K
8
#40
VFR
Como respuesta a lo de los carteles en la gran vía es muy buena
0
K
7
#19
SMaSeR
Pederastas
0
K
7
#47
ElmaEscobar
Felipe, se llama Felipe...
0
K
7
#48
ElmaEscobar
*
La asociación de católicos Rescoldo Hispánico ha lanzado una campaña pública para promover la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en el marco de la solemnidad de Cristo Rey, que se celebra el domingo 23 de noviembre de 2025.
La iniciativa, denominada “Entronización del Sagrado Corazón de Jesús”, consiste en la colocación de cientos de carteles, marquesinas y vallas publicitarias con el mensaje “Te guste o no, España es una monarquía, ¡Viva Cristo Rey!”, acompañado de una imagen de Jesucristo…
» ver todo el comentario
0
K
7
#7
angar300
Como dice un refrán chino "No toca los huevos el que quiere, los toca el que puede". Hale, a tocar los huevos a otra parte...
0
K
7
#22
founds
Viva el lucero del Alba, aunque creo que si existiera el Yesus, se avergonzaría de esta peña
0
K
6
