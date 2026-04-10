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Así será el arco del triunfo que Trump quiere instalar en el centro de Washington

Así será el arco del triunfo que Trump quiere instalar en el centro de Washington  

El objetivo de Trump es el de dejar un legado para la Historia y conmemorar los 250 años de independencia de EEUU.

| etiquetas: trump , arco , washington
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9 comentarios
11 3 0 K 283 actualidad
Heni #1 Heni
Si hace uno por cada vez que ganó la guerra con Irán no quedará una rotonda en Washington si su arco :troll:
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HeilHynkel #8 HeilHynkel
Es como los proyectos de Hitler y Speer para la nueva capital de Alemania.

A ver lo que tarda en proponer la cúpula gigante como quería Hitler.
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josde #2 josde *
Y en lo alto poner una escultura suyo con alas. :troll:
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BastardWolf #3 BastardWolf
#2 pero de oro, eh?
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 y abrazándose a Epstein xD
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Guanarteme #9 Guanarteme
Qué peste a decadencia, por dios....
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Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Triunfo contra la inteligencia. Y tendría que ser más grande aun, para que nadie olvide.
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#7 Tiranoc
Supongo que le echarán algo se sal ¿no?
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