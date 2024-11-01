edición general
Así deberías utilizar la rotonda, pero según la DGT no lo haces

La Dirección General de Tráfico considera que los conductores españoles todavía no saben utilizar las glorietas, pese a que la primera se construyó en 1976.

Todas las mañanas veo vehículos intentando salir de una rotonda desde el carril central, incluso del interno.
Algunos incluso le tocan el claxon a quienes vamos por el carril de la derecha.
En resumen: si sales por el interior, la tómbola donde te has sacado el carnet no era muy buena :troll:
#2 Increíble, pero cierto. Tan difícil es hacerlo bien?
