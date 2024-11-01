Así da gusto, Silvia [OPINIÓN]

“Ministro, ¿cómo hacen (ustedes) frente a la campaña de intoxicación que está en marcha?”. He aquí la pregunta que Silvia Intxaurrondo trasladaba este lunes a Óscar Puente, en alguna parte de la entrevista de 56 minutos que han mantenido en su programa. Mientras hablaban, los trenes de Rodalies de Cataluña sufrían de nuevo problemas, tras varios días con el servicio casi suspendido, algo que ha alterado la rutina de cientos de miles de personas y que a lo mejor debería acarrear consecuencias políticas, pero que aquí se pasa por alto.