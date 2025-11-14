Un asesor de Pradas reclamó de forma urgente a las 16.40 horas la pieza de À Punt que informaba de las lluvias en Utiel, la Ribera y el Poyo

El intercambio de mensajes entre Roca y un asesor de Pradas, Marco P. P., se produce a las 16.40 horas, cuando el Cecopi (Centro de Coordinación operativo integrado) estaba convocado aunque la reunión no comenzaría hasta las 17 horas. El asesor pide a la responsable de prensa, en letras mayúsculas: "Necesito urgentemente la pieza de noticia de À Punt en el telediario". Y en tres mensajes más enviados en el mismo minuto: "Por favor", "a ver qué es lo que han sacado", "lo necesita ya la consellera".