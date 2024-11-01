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Un asesor inmobiliario se corona con su frase: “Con 1.200 euros no te mereces un piso para ti solo”

Un asesor inmobiliario se corona con su frase: “Con 1.200 euros no te mereces un piso para ti solo”

El asesor inmobiliario Alex Emebe sostiene que quien gana 1.200 euros al mes debe asumir que no puede vivir solo, que “no se merece” un piso propio y que pedir vivienda asequible al Estado es ingenuo porque “un 1% no puede sostener a un 99%”. Su mensaje conecta con una realidad dura —alquilar una habitación en Madrid ronda los 587 euros y en Barcelona los 600—, pero mezcla economía con moral y convierte un problema estructural (salarios y vivienda) en un juicio individual.

| etiquetas: inmobiliaria , casa , vivienda
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25 comentarios
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Comentarios destacados:        
Cuñado #1 Cuñado
Ésa es la ideología del exiguo porcentaje de votantes de derecha que piensa. Y el resto lo apoya inconscientemente porque... moros! maricones! Irene Montero!
18 K 191
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Su odio es superior al amor que tienen a sus propios hijos y nietos, prefieren verlos sufrir en una sociedad de mierda echa a medida de los privilegios de los más ricos.
10 K 109
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#4 *Hecha. {0x1f633}
0 K 16
#12 Aladroque *
#1 #4 Con esa capacidad crítica y esos razonamientos propios de un niño de 12 años, no me extraña que os vaya como os va en las encuestas.

PD: Y si vuestro sesudo análisis no funciona, seguro que si os metéis en mi historial a votar negativo mis comentarios anteriores conseguiréis tener razón xD xD xD xD
2 K 7
MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#12 Viniendo de alguien que considera "juntaletras" a Nieves Concostrina, no me queda otra que tomarlo como un halago.
1 K 25
#19 alamajar
#12 solo con ver cuando naciste en menéame...
0 K 10
#5 Toponotomalasuerte
Yo creo que hace demasiado tiempo que esta gente no se esconde y va tranquila por la calle.
11 K 108
RoterHahn #6 RoterHahn
#5
Demasiado.
8 K 77
#22 Gog
#5 No sé por qué pero me ha venido esto a la cabeza  media
0 K 7
josde #2 josde
Y el no merece ser asesor de nada, como persona deja mucho que desear. :'(
6 K 66
Priorat #10 Priorat
El problema no es que un 1% sostenga al 99%.

El problema es que el 99% sostiene al 1% y encima ese 99% está jodido.

Yo cada vez tengo más claro que hay que recuperar el marxismo y la guillotina.
5 K 53
Sinfonico #11 Sinfonico
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, obligando a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y regular el suelo para impedir la especulación.
Si se cumpliera la ley, sería él quien no tendría derecho a sus negocios....pero la ley ya tal...
5 K 48
ViejoInsultaAChemTrail #3 ViejoInsultaAChemTrail *
Merecer... curioso concepto maltratado por muchos. Por ejemplo, merecer por merecer, este tipo merece la colleja de un pelotari veterano. O no merece ni el aire que respira. O mereceme esta.
7 K 45
arariel #8 arariel
No le deseo nada bueno a este infraser.
1 K 34
#7 Pastis
Merecer se lo merece, otra cosa es que pueda pagarlo con la especulación que hay. Subir sueldos y acabar con la especulación y problema resuelto. El que quiera invertir que compre oro, diamantes, arte, o lo que quiera, pero nada de primera necesidad, y la vivienda lo es.
3 K 32
cosmonauta #21 cosmonauta *
spammer profesional del negocios.tv y otros.

www.meneame.net/user/Gante_hrm/history
0 K 19
Dene #16 Dene
En qué momento hemos dejado que no haya en nuestros pueblos postes de justicia / rollos de justicia / picotas en las plazas donde tener atados durante varios días a personajes como este???
Pena de tradiciones que se pierden, la verdad.
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#14 Celsar
Otro imbécil con botox que no se merece oxígeno.
0 K 12
#20 Toniete_machin
#14 Jajaja botox, cejas depiladas.. este se quedó en lo de metrosexual de hace decadas. Que alguien le vibecodee un foro mereceme.net
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#17 marcotolo
vendepisos.... estos lameculos que te vienen a llorar para que vendas a traves de ellos,
y se rebajan moralmente lo que haga falta para que les compres a ellos...
con un buen abogado inmobiliario y pasando de ellos,
te sale cualquiera de las dos operaciones bastante mas rentables
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#24 CuiProdestHocBellum
Estos energúmenos ridiculos y estúpidos son los que generan opinión entre los jóvenes de la derechusma. Este es su nivel.
0 K 9
#15 pirat *
También se exaltará rebuznando que el estado no debe aumentar significativamente el parque de vivienda pública en alquiler social, para contener estos abusos sin necesidad de intervenir precios.
De hecho, cualquier aunque se ganara más ya se encargararían este tipo de mierda parasitaria aprovechada de subir el coste del alojamiento paralelamente para mantener ese inacceso a una vida digna.
Tan chulos que los ves y luego son los mas lloronas pidiendo justicia y ayuditas.
Igual, unos mesecitos trabajando de peón en la construcción por ese sueldo, le quitaban la tontería a este montón de mierda que no serviría ni para estiércol.
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#18 sliana
Está gente se caracteriza por sus estudios y ser los más listos del barrio.
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#23 beldin
El mercado crea un problema y sus adeptos culpabilizan a otros, nada nuevo bajo el sol.
En breve el si no cobras 2000 euros tendrás q aceptar comer de la basura. Es tu culpa no ganar más y comer como las personas
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#25 bingo53
Otro emprendedor, en unos años seguro que llega a empresaurio.
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menéame