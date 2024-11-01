Un asesor inmobiliario se corona con su frase: “Con 1.200 euros no te mereces un piso para ti solo”

El asesor inmobiliario Alex Emebe sostiene que quien gana 1.200 euros al mes debe asumir que no puede vivir solo, que “no se merece” un piso propio y que pedir vivienda asequible al Estado es ingenuo porque “un 1% no puede sostener a un 99%”. Su mensaje conecta con una realidad dura —alquilar una habitación en Madrid ronda los 587 euros y en Barcelona los 600—, pero mezcla economía con moral y convierte un problema estructural (salarios y vivienda) en un juicio individual.