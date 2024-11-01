Un asesor inmobiliario se corona con su frase: “Con 1.200 euros no te mereces un piso para ti solo”

El asesor inmobiliario Alex Emebe sostiene que quien gana 1.200 euros al mes debe asumir que no puede vivir solo, que “no se merece” un piso propio y que pedir vivienda asequible al Estado es ingenuo porque “un 1% no puede sostener a un 99%”. Su mensaje conecta con una realidad dura —alquilar una habitación en Madrid ronda los 587 euros y en Barcelona los 600—, pero mezcla economía con moral y convierte un problema estructural (salarios y vivienda) en un juicio individual.
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PD: Y si vuestro sesudo análisis no funciona, seguro que si os metéis en mi historial a votar negativo mis comentarios anteriores conseguiréis tener razón
Demasiado.
El problema es que el 99% sostiene al 1% y encima ese 99% está jodido.
Yo cada vez tengo más claro que hay que recuperar el marxismo y la guillotina.
Si se cumpliera la ley, sería él quien no tendría derecho a sus negocios....pero la ley ya tal...
www.meneame.net/user/Gante_hrm/history
Pena de tradiciones que se pierden, la verdad.
y se rebajan moralmente lo que haga falta para que les compres a ellos...
con un buen abogado inmobiliario y pasando de ellos,
te sale cualquiera de las dos operaciones bastante mas rentables
De hecho, cualquier aunque se ganara más ya se encargararían este tipo de mierda parasitaria aprovechada de subir el coste del alojamiento paralelamente para mantener ese inacceso a una vida digna.
Tan chulos que los ves y luego son los mas lloronas pidiendo justicia y ayuditas.
Igual, unos mesecitos trabajando de peón en la construcción por ese sueldo, le quitaban la tontería a este montón de mierda que no serviría ni para estiércol.
En breve el si no cobras 2000 euros tendrás q aceptar comer de la basura. Es tu culpa no ganar más y comer como las personas