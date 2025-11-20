El asesino de la mujer de Esplugues ya fue detenido en Burgos

El asesino de la mujer de Esplugues de Llobregat ya fue detenido por la Policía Local de Burgos tras protagonizar varios incidentes en esta ciudad en 2022. Aquel día el homicida de Esplugues lanzó piedras a ciudadanos y policías, los amenazó con un palo y terminó escalando a una de las torres del castillo de la ciudad, donde se atrincheró hasta que, rodeado por agentes, se rindió. El hombre, que este martes ha pasado a disposición , no tiene más antecedentes en España, país al que llegó en 2007.