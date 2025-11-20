edición general
28 meneos
51 clics
El asesino de la mujer de Esplugues ya fue detenido en Burgos

El asesino de la mujer de Esplugues ya fue detenido en Burgos

El asesino de la mujer de Esplugues de Llobregat ya fue detenido por la Policía Local de Burgos tras protagonizar varios incidentes en esta ciudad en 2022. Aquel día el homicida de Esplugues lanzó piedras a ciudadanos y policías, los amenazó con un palo y terminó escalando a una de las torres del castillo de la ciudad, donde se atrincheró hasta que, rodeado por agentes, se rindió. El hombre, que este martes ha pasado a disposición , no tiene más antecedentes en España, país al que llegó en 2007.

| etiquetas: asesinato , succesos , esplugues , jihadismo
24 4 0 K 290 actualidad
22 comentarios
24 4 0 K 290 actualidad
Comentarios destacados:    
Pertinax #1 Pertinax
Le hemos fallado. Una vez más.
13 K 54
CerdoJusticiero #7 CerdoJusticiero *
#1 Cuidado, Pertinax. Que no se te note demasiado la erección porque un inmigrante ha asesinado.

Hay que disimular un poquito.

#2 Léete la noticia.
9 K 101
CerdoJusticiero #10 CerdoJusticiero
#9 Oisss, y se cree audaz el muchachito.

Qué pena, de verdad. A ti sí que te hemos fallado.
3 K 25
Pertinax #12 Pertinax *
#10 Puedes intentar adivinar en qué. Fallarás también, intuyo.
0 K 19
CerdoJusticiero #16 CerdoJusticiero
#12 Prefiero dejarte tranquilo disfrutando de tu erección porque una persona ha sido asesinada por un inmigrante. No pareces ser una persona cuya vida esté precisamente petada de estímulos positivos.
2 K 35
Pertinax #18 Pertinax
#16 Estás fatal, querido.
0 K 19
plutanasio #8 plutanasio
#1 Te dirán que tiene un trastorno mental. Y es cierto, su trastorno metal se llama islam.
7 K -5
Autarca #17 Autarca *
#1 El tema es que la única forma cierta es que se demuestra que alguien es un asesino, es cuando asesina

He entendido mal, pensaba que ya tenía asesinatos en su historial
1 K 30
#20 Onaj *
Qué puta es la salud mental. Qué jodida.

Siempre cuento la misma historia. Un amigo mío, muy cercano quizás quien más poco antes de que le diera el brote psicótico. Una buena mañana transfirió su dinero a la familia, escribió una carta de despedida y se suicidó. Nadie le conocíamos problemas, es más era alguien que tras varias vueltas en la vida por fin trabajaba en algo que le gustaba y vivía en una ciudad que le encantaba.

Como a este señor, que parece que le dió y perdió la cabeza. Expulsado de un centro religioso, en bolas lanzando piedras, escalando una torre...
2 K 26
salchipapa77 #3 salchipapa77
Veinte años dando pol culo.
2 K 25
#6 DenisseJoel
La sociedad no puede ser tolerante con la violencia ni con la psicopatía. Los grupos de interés a los que solo les interesan ciertos "tipos de violencia" nos están poniendo en peligro a todas.

Una persona que agrede, que amenaza, no debería disfrutar de libertad total mientras no esté totalmente reinsertada.
1 K 25
DayOfTheTentacle #21 DayOfTheTentacle
Reincidente. Ejem
1 K 20
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
mala suerte, que si lirili, que si lerele, que ñiñi, que no pacha nada, que vamos bien :popcorn:
1 K 19
#2 Cincocuatrotres
Estaba becado? De que vivía,
1 K 19
Mesopotámico #11 Mesopotámico
#2 ya lo sabes
0 K 10
#15 Cincocuatrotres *
Cuantos como este no nos mandaran?, en un pais en el que no hay un control serio, nos mandaran sus joyas para que las cuidemos, sale mucho mas barato para ellos, acordemonos como entre autonomias exportabamos a los artistas a otras autonomías, con el control minimo que tenemos el norte de Africa nos estara exportando todas sus joyas, recuerdo haber visto a una mujer que vino sin piernas, todo es posible.
5 K 12
Macnulti_reencarnado #14 Macnulti_reencarnado
A disfrutar lo votado.
0 K 8
#22 bizcobollo
"fue detenido por la Policía Local de Burgos tras protagonizar varios incidentes en esta ciudad"..."no tiene más antecedentes en España".
Nah, eran pocos antecedentes, quién podía pensar que iría a peor.
0 K 7
#4 Empakus
Ufff....
Joder....
Hay que empezar a hablar de esto de manera seria y madura...
No debemos seguir silenciando estas mierdas bajo la apariencia de un buenismo suicida y asesino...
6 K 6
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#4 eso es de fachas.
0 K 8

menéame