El asesino de la mujer de Esplugues ya fue detenido en Burgos

El asesino de la mujer de Esplugues de Llobregat ya fue detenido por la Policía Local de Burgos tras protagonizar varios incidentes en esta ciudad en 2022. Aquel día el homicida de Esplugues lanzó piedras a ciudadanos y policías, los amenazó con un palo y terminó escalando a una de las torres del castillo de la ciudad, donde se atrincheró hasta que, rodeado por agentes, se rindió. El hombre, que este martes ha pasado a disposición , no tiene más antecedentes en España, país al que llegó en 2007.
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Hay que disimular un poquito.
#2 Léete la noticia.
maldita.es/malditobulo/20251120/entre-enero-y-septiembre-de-2025-el-64
Qué pena, de verdad. A ti sí que te hemos fallado.
He entendido mal, pensaba que ya tenía asesinatos en su historial
Siempre cuento la misma historia. Un amigo mío, muy cercano quizás quien más poco antes de que le diera el brote psicótico. Una buena mañana transfirió su dinero a la familia, escribió una carta de despedida y se suicidó. Nadie le conocíamos problemas, es más era alguien que tras varias vueltas en la vida por fin trabajaba en algo que le gustaba y vivía en una ciudad que le encantaba.
Como a este señor, que parece que le dió y perdió la cabeza. Expulsado de un centro religioso, en bolas lanzando piedras, escalando una torre...
Una persona que agrede, que amenaza, no debería disfrutar de libertad total mientras no esté totalmente reinsertada.
Nah, eran pocos antecedentes, quién podía pensar que iría a peor.
Joder....
Hay que empezar a hablar de esto de manera seria y madura...
No debemos seguir silenciando estas mierdas bajo la apariencia de un buenismo suicida y asesino...