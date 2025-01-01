edición general
Asesinadas por violencia de género en España en 2025

Karilena, Lina, Doreen, Eva, Andrea, Juana, Josefa, Diana, Marta, Rocío, Miriam, María, Pilar, Maritza, Zunilda, Marisa, Alejandra, Susana, Ramy Virginia, María del Carmen, Josefina, Dolores, Mercedes, Ilham son las 24 víctimas mortales de la violencia de género de 2025 confirmadas hasta el 7 de agosto en España, cifra que se eleva a 1.318 desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse los crímenes machistas en las estadísticas oficiales del país.

#6 DatosOMientes
Esta noticia va a envejecer mal.
1 K 29
#5 sorecer
Y sin embargo hemos normalizado que 3500 personas se suiciden cada año. Ni una muerte más por violencia de género, ninguna millar de muertes más por suicidio.
2 K 24
#1 Leon_Bocanegra
Uy esto es una noticia ideal para mí colega @DenisseJoel
0 K 12
#2 EISev
#1 De las 24 mujeres asesinadas ese año presuntamente por sus parejas o exparejas, 13 eran españolas y 11 extranjeras, al igual que los feminicidas, de los que 13 son españoles y 11 extranjeros.

Pues depende de lo que quieras destacad
2 K 33
#4 Leon_Bocanegra *
#2 yo no quiero destacar nada. La guerra de sexos y razas que se suele iniciar en meneame con cada noticia de estas, me importa una puta mierda.
1 K 24
#3 laruladelnorte
Y todavía faltan meses para acabar el año...ojalá que no haya que lamentar más muertes.
0 K 10

