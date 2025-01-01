Asesinadas por violencia de género en España en 2025

Karilena, Lina, Doreen, Eva, Andrea, Juana, Josefa, Diana, Marta, Rocío, Miriam, María, Pilar, Maritza, Zunilda, Marisa, Alejandra, Susana, Ramy Virginia, María del Carmen, Josefina, Dolores, Mercedes, Ilham son las 24 víctimas mortales de la violencia de género de 2025 confirmadas hasta el 7 de agosto en España, cifra que se eleva a 1.318 desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse los crímenes machistas en las estadísticas oficiales del país.