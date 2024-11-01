edición general
23 meneos
26 clics
Por qué el ascensor social está fuera de servicio (si es que alguna vez funcionó) y la cuna gana terreno al mérito

Por qué el ascensor social está fuera de servicio (si es que alguna vez funcionó) y la cuna gana terreno al mérito

El género, el origen socioeconómico, el precio de la vivienda, el deterioro de la educación, y por añadidura del resto de servicios públicos, provocan una desigualdad de oportunidades cada vez mayor

| etiquetas: ascensar social , estropeado , clases sociales , mérito , nacimiento
20 3 0 K 147 actualidad
12 comentarios
20 3 0 K 147 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 daniMate
Si que hubo una época en la que funcionó.

Muchos hijos de obreros que vivíamos en las afueras de las ciudades pudimos estudiar carreras, colocarnos como abogados, médicos, ingenieros, etc y ocupar puestos que para nuestros padres eran impensables.

Hasta que alguien dijo: qué mierda es esta de que el hijo de mi secretaria vaya a una universidad pagada con mis impuestos y mi hijo no tenga la nota para entrar!!

Y así la gente con dinero y posición social bloqueó el ascensor y se garantiza que sus hijos puedan ocupar puestos relevantes en la sociedad sin mas esfuerzo que pagar.
19 K 201
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
#1

qué mierda es esta de que el hijo de mi secretaria vaya a una universidad pagada con mis impuestos y mi hijo no tenga la nota para entrar!!

Algo así creo que salía en cuéntame ... pero lo curioso es que más de uno de edad provecta (los que se aprovecharon de esa oportunidad) me comentó que oyó cosas parecidas en su día.
0 K 20
sotillo #11 sotillo
#3 Bueno, hay un refrán que dice “ No sirvas a quien sirvió ni pidas a quien pidió “ y es bastante antiguo
0 K 10
Andreham #4 Andreham
#1 De obrero tu padre pasaste a obrero (con traje) tú.

No, no funcionó.
0 K 8
Magog #5 Magog
#4 hasta, yo diría, 2010, funcionó, podría incluso decirte de una directora regional de una multinacional que es de Pabendito, pero del Panbendito puro, del de toda la vida, del de "de noche por ahí no"
Aunque en una cosa estoy totalmente de acuerdo, en lo del obrero de traje, vivo rodeado de muertos de hambre que se creen que son de la nobleza por trabajar en una oficina de Castellana, hasta los cojones estoy.
1 K 21
ElPerroDeLosCinco #8 ElPerroDeLosCinco
El problema es que muchos de los que usaron ese ascensor, lo han inutilizado para los siguientes. La clase alta siempre ha estado en contra del ascensor, pero hace unas décadas funcionó y como bien dice #1, muchos hijos de obreros y agricultores tuvieron la posibilidad de convertirse en médicos e ingenieros. Lo que ha cambiado ahora es que ya no es solo la clase alta la que frena el ascensor, sino también esos médicos e ingenieros, que ven que sus profesiones antes prestigiosas ahora son…   » ver todo el comentario
0 K 10
Arkhan #12 Arkhan
#1 Ojo, que a ver si simplemente os necesitaban ocupando ciertos puestos porque ellos no se bastanan para rellenarlos con su prole.

Y funcionó mientras lo usaron los que les interesaban, de la forma que les interesaba, hasta donde les interesaba siempre y cuando estuvieran debidamente adiestrados para no poner en peligro a los poderosos de verdad.
0 K 11
#2 Galton
"Si que hubo una época en la que funcionó." Funcionó con ciertos límites... unas migajas algo más abundantes con un poco de meritocracia... tampoco hay que pasarse... :wall:
4 K 55
XtrMnIO #9 XtrMnIO *
Hay que volver a la lucha obrera, y darnos cuenta de que estamos perdiendo una batalla tras otra, y perderemos la guerra si seguimos enfrentados los unos a los otros por mierdas.
0 K 12
#10 AlexGuevara
Hay que partir de la base de que en este país el Jefe de Estado todavía se elige por herencia, por algo se llama Reino de España
0 K 7
#6 villarraso1978
Crees que funcionó hasta que conoces a alguien que viene de familia con pedigrí
0 K 6

menéame