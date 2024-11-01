Por qué el ascensor social está fuera de servicio (si es que alguna vez funcionó) y la cuna gana terreno al mérito

El género, el origen socioeconómico, el precio de la vivienda, el deterioro de la educación, y por añadidura del resto de servicios públicos, provocan una desigualdad de oportunidades cada vez mayor
Muchos hijos de obreros que vivíamos en las afueras de las ciudades pudimos estudiar carreras, colocarnos como abogados, médicos, ingenieros, etc y ocupar puestos que para nuestros padres eran impensables.
Hasta que alguien dijo: qué mierda es esta de que el hijo de mi secretaria vaya a una universidad pagada con mis impuestos y mi hijo no tenga la nota para entrar!!
Y así la gente con dinero y posición social bloqueó el ascensor y se garantiza que sus hijos puedan ocupar puestos relevantes en la sociedad sin mas esfuerzo que pagar.
Algo así creo que salía en cuéntame ... pero lo curioso es que más de uno de edad provecta (los que se aprovecharon de esa oportunidad) me comentó que oyó cosas parecidas en su día.
No, no funcionó.
Aunque en una cosa estoy totalmente de acuerdo, en lo del obrero de traje, vivo rodeado de muertos de hambre que se creen que son de la nobleza por trabajar en una oficina de Castellana, hasta los cojones estoy.
Y funcionó mientras lo usaron los que les interesaban, de la forma que les interesaba, hasta donde les interesaba siempre y cuando estuvieran debidamente adiestrados para no poner en peligro a los poderosos de verdad.
