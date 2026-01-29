·
7844
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
4679
clics
El cómico y la broma
4702
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
4187
clics
Lo que 10 años como negociadora en casos de rehenes me enseñaron en la crianza de los hijos
3109
clics
El silencio cómplice
más votadas
571
Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia
526
El aumento de amenazas de la ultraderecha, detrás de la suspensión de 'Hora Veintipico' en la SER: "Están organizados"
384
Una niña de cinco años deportada a Honduras a pesar de ser ciudadana estadounidense es la última víctima infantil de la campaña de Trump. [ENG]
369
Óscar Jaenada: "No me jodas, el PSOE es de centro-derecha: monárquico y con traje y corbata"
473
Francia prohibirá a los funcionarios las herramientas de vídeo de EE. UU., incluyendo Zoom, Teams [ENG]
El arzobispo de Oviedo se desmarca del apoyo de la iglesia a la regularización de inmigrantes: «Todos no caben»
Jesús Sanz Montes publica un mensaje en el que reitera sus críticas a la medida
arzobispo de oviedo
iglesia
regularización
inmigrantes
relacionadas
#2
Mountains
Este sólo quiere niños..
3
K
60
#10
concentrado
"«Todos no caben» ". Ha llegado a arzobispo, pero por lo que sea no acaba de entender el mensaje cristiano. Como se insinuó en la serie "Sí, primer ministro", imagino que en la iglesia sólo los ateos llegan a la cúpula de la misma.
0
K
20
#8
Graffin
Pero cuando son Sudaméricanos que vienen a cubrir los puestos vacíos de la iglesia, porque no tienen ni un puto chaval que quiera ser cura, le parece bien.
1
K
16
#1
Astur_
Pa facha este, y no Abascal
0
K
15
#5
Spirito
#1
Bueno, Abascal y VoX es uno de los tentáculos políticos de la Iglesia, esa entidad multinacional que estafa al prójimo.
0
K
9
#3
javibaz
Pues tendrá que irse. Si algo sobra en este país, son los representantes vaticanos.
0
K
13
#6
Suleiman
Pues podría dejar espacio ..
0
K
13
#9
Spirito
Los grajos y sus perlas fascistas.
0
K
9
#4
Eukherio
*
Coño, ¿reniega de los principios del catolicismo el cabrón? ¿Ha abrazado el satanismo o algo?
es.catholic.net/op/articulos/55151/cat/414/los-principios-la-doctrina-
1. El bien común: El principio o el criterio del bien común es un principio fundamental en lo que es la vida humana y en lo que son las relaciones de los seres humanos. Para la doctrina social de la Iglesia el principio del bien común es el primero de todos los principios: todos los bienes que
…
» ver todo el comentario
0
K
8
#7
kaos_subversivo
#4
un respeto al satanismo.
Di que se habra acercado al judaismo si acaso
1
K
24
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
