El arzobispo de Oviedo se desmarca del apoyo de la iglesia a la regularización de inmigrantes: «Todos no caben»

El arzobispo de Oviedo se desmarca del apoyo de la iglesia a la regularización de inmigrantes: «Todos no caben»

Jesús Sanz Montes publica un mensaje en el que reitera sus críticas a la medida

etiquetas: arzobispo de oviedo , iglesia , regularización , inmigrantes
comentarios
Mountains
Este sólo quiere niños..
concentrado
"«Todos no caben» ". Ha llegado a arzobispo, pero por lo que sea no acaba de entender el mensaje cristiano. Como se insinuó en la serie "Sí, primer ministro", imagino que en la iglesia sólo los ateos llegan a la cúpula de la misma.
Graffin
Pero cuando son Sudaméricanos que vienen a cubrir los puestos vacíos de la iglesia, porque no tienen ni un puto chaval que quiera ser cura, le parece bien.
Astur_
Pa facha este, y no Abascal
Spirito
#1 Bueno, Abascal y VoX es uno de los tentáculos políticos de la Iglesia, esa entidad multinacional que estafa al prójimo.
javibaz
Pues tendrá que irse. Si algo sobra en este país, son los representantes vaticanos.
Suleiman
Pues podría dejar espacio ..
Spirito
Los grajos y sus perlas fascistas.
Eukherio
Coño, ¿reniega de los principios del catolicismo el cabrón? ¿Ha abrazado el satanismo o algo?

es.catholic.net/op/articulos/55151/cat/414/los-principios-la-doctrina-

1. El bien común: El principio o el criterio del bien común es un principio fundamental en lo que es la vida humana y en lo que son las relaciones de los seres humanos. Para la doctrina social de la Iglesia el principio del bien común es el primero de todos los principios: todos los bienes que

kaos_subversivo
#4 un respeto al satanismo.
Di que se habra acercado al judaismo si acaso
