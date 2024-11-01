edición general
Argentina: los salarios subieron 3,2% en agosto y acumulan un incremento de 27,6% en lo que va del año

Los salarios experimentaron un incremento del 3,2% en agosto respecto del mes anterior, por encima de la inflación, que fue del 1,9%. El motor de la variación mensual se encontró principalmente en el sector privado no registrado, con un aumento del 6%. El sector registrado mostró una subida del 2,4%. El sector privado creció un 2,2%, y el sector público se incrementó 2,8%. En la comparación interanual, el Índice de Salarios total creció 49,6%, también por encima de la inflación interanual, que fue del 33,6%.

Tx4 #5 Tx4
#2 No terminaba de entender algunos datos pero con este ejemplo gráfico me has solventado toda duda. :troll:
Supercinexin #9 Supercinexin
#5 Hay más veracidad en ese gráfico que en todos los Excels de Juan Ramón Rallo :troll:
GEP_Gun #15 GEP_Gun
#5 pues sigo sin verlo. pregunta seria: ¿donde va el condensador de fluzo que potencia los datos? ?(
obmultimedia #16 obmultimedia
#2 falta la musica de circo de fondo.
#6 lamarisevadecañas
Desde 2023–2024 la actividad económica cayó fuertemente: cierre de pymes, menos horas de trabajo, despidos en el sector público y privado.

Aun con salarios “formales” creciendo, menos gente tiene trabajo estable.
La pobreza ronda el 46 % de la población.

La indigencia (gente que no puede cubrir ni la comida básica) supera el 12 %.
Findeton #7 Findeton
#6 La actividad económica está en máximos y los datos de pobreza que das están desactualizados, anda por el 29%.
#11 lamarisevadecañas
#7 la oficial en 31,8%
Los datos de INDEC, los oficiales son del 31,8 %, pero se refieren sólo a los “31 aglomerados urbanos”, lo cual no cubre toda la población rural ni todos los hogares del país.

Las estimaciones del Observatorio de la UCA indican que la pobreza podría estar “subestimada” en los datos oficiales por “4-5 puntos” o más.
Findeton #12 Findeton
#11 Lo que no dices en cuánto estaba subestimada en diciembre del 23.
#13 lamarisevadecañas
#12 dímelo tu
Findeton #14 Findeton *
#13 Como mínimo subestimada en tanto como "subió" la pobreza cuando Milei eliminó los controles de precios. Eso era inflación que estaba bajo la alfombra. Es decir, cosa de 10 puntos mínimo.
Findeton #1 Findeton
Nota: 27.6% en este año (los 8 meses hasta agosto) y 49.6% en la interanual (12 meses atrás).
DORO.C #8 DORO.C
Esta noticia no va a tener mucho predicamento por aquí
inerte #4 inerte
el sector privado no registrado = estimación de la economía sumergida
elsnons #10 elsnons *
La confianza en Argentina esta siendo imparable con unas cotas estimadas de crecimiento económico insuperables para los países vecinos.

Milei cumple con su pronóstico en diez años se seguir así la pobreza causada por los gobiernos corruptos anteriores habrá desaparecido por completo.
#3 Jarod_mc
Y luego te ves España infectada de cotorras argentinas, por algo les dicen especial invasora.
