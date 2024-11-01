Argentina: los salarios subieron 3,2% en agosto y acumulan un incremento de 27,6% en lo que va del año

Los salarios experimentaron un incremento del 3,2% en agosto respecto del mes anterior, por encima de la inflación, que fue del 1,9%. El motor de la variación mensual se encontró principalmente en el sector privado no registrado, con un aumento del 6%. El sector registrado mostró una subida del 2,4%. El sector privado creció un 2,2%, y el sector público se incrementó 2,8%. En la comparación interanual, el Índice de Salarios total creció 49,6%, también por encima de la inflación interanual, que fue del 33,6%.