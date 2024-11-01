Argentina: los salarios subieron 3,2% en agosto y acumulan un incremento de 27,6% en lo que va del año

Los salarios experimentaron un incremento del 3,2% en agosto respecto del mes anterior, por encima de la inflación, que fue del 1,9%. El motor de la variación mensual se encontró principalmente en el sector privado no registrado, con un aumento del 6%. El sector registrado mostró una subida del 2,4%. El sector privado creció un 2,2%, y el sector público se incrementó 2,8%. En la comparación interanual, el Índice de Salarios total creció 49,6%, también por encima de la inflación interanual, que fue del 33,6%.
| etiquetas: argentina , salarios , milei
Aun con salarios “formales” creciendo, menos gente tiene trabajo estable.
La pobreza ronda el 46 % de la población.
La indigencia (gente que no puede cubrir ni la comida básica) supera el 12 %.
Los datos de INDEC, los oficiales son del 31,8 %, pero se refieren sólo a los “31 aglomerados urbanos”, lo cual no cubre toda la población rural ni todos los hogares del país.
Las estimaciones del Observatorio de la UCA indican que la pobreza podría estar “subestimada” en los datos oficiales por “4-5 puntos” o más.
Milei cumple con su pronóstico en diez años se seguir así la pobreza causada por los gobiernos corruptos anteriores habrá desaparecido por completo.