El árabe como pilar del español: un diccionario enciclopédico reabre la memoria lingüística de al-Ándalus

Acaba de publicarse un nuevo diccionario enciclopédico elaborado por el profesor Anwar Mahmoud Zenati, catedrático de Historia y Civilización en la Universidad de Ain Shams, con un prólogo del profesor Karl Pinto, especialista en Historia Islámica de la Universidad de Colorado Boulder (Estados Unidos). La obra se centra en las palabras del español de origen árabe, desde una perspectiva científica que va más allá de la mera recopilación léxica para adentrarse en el análisis histórico y cultural. Este trabajo se presenta como una aportación rele

comentarios
alfema #2 alfema
Alguna gente dice que Abascal es de origen árabe, porque muchos nombres árabes comienzan con la partícula "ab".

Pero en una búsqueda rápida te encuentras opiniones dispares:

* El apellido Abascal es de origen vasco. Proviene de la palabra "abas" que significa "cura" o "abad", y el sufijo "-cal" que denota "lugar de". Por lo tanto, Abascal significaría "lugar del cura" o "lugar del abad".

Abascal es un apellido…
Mark_ #5 Mark_
#2 Abascal tiene de árabe (o de semita) lo mismo que podemos tener el resto de españoles cuya familia haya estado por la península los últimos 300 años.
#4 Robe7064
Se ponen superlativos con lo de "uno de los testimonios más ricos del contacto entre lenguas en la historia", pero es un caso muy interesante.

Lo que más impacta no es que se tomaran prestadas palabras normales en estos casos como "alfanje", "camello" o "alcázar" o "álgebra" y "azimut", sino cosas como "azul", "aceite", "acequia", "albañil" y "tarifa".

En mi dialecto materno usamos algunos que están un poco anticuados en el castellano general, como "almud", "tarabilla" y "zarco" y mi abuela también usaba "alacena" y "algazara".
radon2 #1 radon2
El día que la IDA se entere que el nombre de Madrid es de origen árabe , Mayrit, que significa "lugar de abundancia de corrientes de agua" o "madre de las aguas", le da un ictus.
Postmeteo #3 Postmeteo *
#1 O a lo peor* es capaz de disociar el Al-Andalus de hace un milenio de la actual cultura islámica, dominada por el wahabismo.
*Yo prefería el ictus.
