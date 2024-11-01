El árabe como pilar del español: un diccionario enciclopédico reabre la memoria lingüística de al-Ándalus

Acaba de publicarse un nuevo diccionario enciclopédico elaborado por el profesor Anwar Mahmoud Zenati, catedrático de Historia y Civilización en la Universidad de Ain Shams, con un prólogo del profesor Karl Pinto, especialista en Historia Islámica de la Universidad de Colorado Boulder (Estados Unidos). La obra se centra en las palabras del español de origen árabe, desde una perspectiva científica que va más allá de la mera recopilación léxica para adentrarse en el análisis histórico y cultural. Este trabajo se presenta como una aportación rele
Pero en una búsqueda rápida te encuentras opiniones dispares:
* El apellido Abascal es de origen vasco. Proviene de la palabra "abas" que significa "cura" o "abad", y el sufijo "-cal" que denota "lugar de". Por lo tanto, Abascal significaría "lugar del cura" o "lugar del abad".
Lo que más impacta no es que se tomaran prestadas palabras normales en estos casos como "alfanje", "camello" o "alcázar" o "álgebra" y "azimut", sino cosas como "azul", "aceite", "acequia", "albañil" y "tarifa".
En mi dialecto materno usamos algunos que están un poco anticuados en el castellano general, como "almud", "tarabilla" y "zarco" y mi abuela también usaba "alacena" y "algazara".
