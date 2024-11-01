Apple ha decidido resucitar el espíritu del iPod Sock, pero esta vez de la mano de una firma de lujo. El resultado es un calcetín de 230 dólares para tu iPhone

El nuevo iPhone Pocket es fruto de una colaboración con ISSEY MIYAKE, el reputado diseñador que también forma parte de la historia de Apple por ser el creador del jersey de cuello alto de Steve Jobs. Pero ¿qué es exactamente el iPhone Pocket? Lejos de ser un simple calcetín, se trata de un bolsillo elástico fabricado en Japón a partir de una única pieza de tejido de punto 3D, una técnica que evita las costuras y no genera residuos. El resultado es una especie de colgante con una estructura acanalada y abierta que envuelve el iPhone por completo