Apple ha decidido resucitar el espíritu del iPod Sock, pero esta vez de la mano de una firma de lujo. El resultado es un calcetín de 230 dólares para tu iPhone

El nuevo iPhone Pocket es fruto de una colaboración con ISSEY MIYAKE, el reputado diseñador que también forma parte de la historia de Apple por ser el creador del jersey de cuello alto de Steve Jobs. Pero ¿qué es exactamente el iPhone Pocket? Lejos de ser un simple calcetín, se trata de un bolsillo elástico fabricado en Japón a partir de una única pieza de tejido de punto 3D, una técnica que evita las costuras y no genera residuos. El resultado es una especie de colgante con una estructura acanalada y abierta que envuelve el iPhone por completo

#4 chocoleches
Un detector de gilipollas sin necesidad de tener que esperar a que abran la boca, yo sólo veo ventajas.
#2 Martillo_de_Herejes
Huy, mirad... Una bufanda para que el iphone no pase frío en invierno.... Poco nos pasa para lo gilipollas que nos hemos vuelto.
Torrezzno #5 Torrezzno
En Barcelona ya se están frotando las manos :troll:
#9 xavigo
Solo se venderá en diez Apple Store de todo el mundo, capitales de moda o muy urbanas que funcionan como destino turístico. Apple quiere que sea un objeto de peregrinación, un souvenir de lujo.

#5 no se frotarán las manos ni en La Maquinista ni en Plaça Catalunya. Otra vez excluyendo La Trinitat y El Raval, donde más densidad de iPhones debe haber en BCN junto con Pedralbes
Javi_Pina #8 Javi_Pina *
Hostia puede servir tambien de suspensorio hueval. Hay muchos que les pesan demasiado
RanaPaca #11 RanaPaca
#8 por ejemplo al que se le ocurrió vender eso por $230. Debe de tenerlos tan grandes que seguro lo diseñó primero para uso propio y luego se le ocurrió venderlo para el iPhone
DrEvil #1 DrEvil
Así sabremos diferenciar a los tontos desde el otro lado de la calle. Sin tener que escucharles siquiera.
Andreham #3 Andreham
Fabricado por niños bangladesíes por 0,0001 céntimo de dólar el par.
rojelio #6 rojelio
Por lo tanto, en España no estarán disponibles para comprar: no hay venta online y tampoco en México. Lo más cercano en Europa sería viajar a París, Milán o Londres.
MECACHIS EN LA MAR :shit:
strike5000 #7 strike5000
"Yo uso iPhone por sus prestaciones, no por su marca".

¡Y mis cojones treinta y tres!
#10 xavigo
Los de Android podéis comprarlo en Decathlon :troll:  media
