edición general
19 meneos
26 clics
El apartamento | RTVE Play

El apartamento | RTVE Play  

Un empleado de una gran compañía de Manhattan presta a sus jefes el apartamento en el que vive para que mantengan sus citas amorosas

| etiquetas: cine , clásico
16 3 0 K 242 ocio
5 comentarios
16 3 0 K 242 ocio
Thornton #2 Thornton
Una de las mejores peliculas de la historia del cine.

Por algo, Fernando Trueba, cundo recogió su Oscar dijo que él no creía en dios, pero creía en Billy Wilder.
3 K 49
teneram #3 teneram
¡Obra Maestra!  media
1 K 23
javierchiclana #1 javierchiclana
Qué bien. Ya no es necesario registro para ver pelis de RTVE.
1 K 17
wildseven23 #4 wildseven23
Que puto peliculón.
0 K 14
reithor #5 reithor
Los espaguetis enraquetados
0 K 12

menéame