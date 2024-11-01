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Antonio Turiel: «Se acabó la normalidad, viene escasez y empieza ya»

Durante años nos han repetido que todo volverá a la normalidad. Pero esa “normalidad” nunca fue sostenible… y ahora estamos empezando a ver sus límites. Lo que viene no es una crisis puntual. Es un cambio profundo: escasez de recursos, tensiones energéticas, problemas económicos y un sistema que empieza a mostrar señales claras de agotamiento.

| etiquetas: antonio turiel , no normal , recursos
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20 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Lo siento, pero el Turiel se está metiendo en lo que no es lo suyo.
Esto va del expansionismo de Israel y la necesidad de Trump de mantener el petrodolar.
No de escasez de petroleo. Que algún día llegará, pero no es la causa
perrico #1 perrico
Lo siento, pero el Turiel se está metiendo en lo que no es lo suyo.
Esto va del expansionismo de Israel y la necesidad de Trump de mantener el petrodolar.
No de escasez de petroleo. Que algún día llegará, pero no es la causa
4 K 42
#3 Cuchifrito
#1 No, no es la causa, pero si es una muestra de lo que está por venir.
2 K 25
#6 rystan
#1 Trump no está protegiendo el petrodólar muy bien que digamos.
0 K 7
hackerman #8 hackerman
#1 Turiel avisando del colapso...dupe
3 K 43
#12 sisi
#1 En los modelos físicos, las causas subyacentes no siempre son conocidas, o lo son solo parcialmente, lo que resulta perceptible es el efecto final.
Por ejemplo, los átomos del aire se mueven en direcciones aleatorias, chocando entre sí. De esto se desprende que existe una probabilidad no nula de que todos los átomos de la habitación en la que te encuentras se orienten en la misma dirección, salgan por la puerta, se produzca el vacío y te asfixies… Pero eso no ocurre: todos sabemos que es…   » ver todo el comentario
0 K 11
#14 capitan.meneito
#1 Este es el año de Turiel en el escritorio.
0 K 10
#19 Toniete_machin
#1 Ojo no lo critiques ni tan solo muestres que tienes criterio, que en este foro te diran de todo!
0 K 6
ipanies #2 ipanies
Verá muerte y destrucción con una sonrisa en su cara porque por fin la gente le va a decir... Que razón tenías Antonio!!!!
De los pocos que van a disfrutar nuestra nueva realidad.
3 K 22
Anfiarao #5 Anfiarao
#2 de verdad crees que turiel se alegraría por ver sufrimiento y dolor??

Esta si que no la vi venir :palm:
3 K 38
Sinfonico #9 Sinfonico
#5 Nadie dice que se alegre, Turiel es el típico moñas que usa el mensaje negativo para que le hagan caso, lo catastrofista llama más la atención.
1 K 24
ipanies #16 ipanies
#5 La verdad que no creo que se alegre por el hecho en si, pero si que creo que en su interior sentirá cierta satisfacción, debido al ninguneo que ha sufrido dehabitualmente xD
0 K 12
#20 Toniete_machin *
#5 Yo creo que si. Durante la pandemia fue ensombreciendo sus predicciones, que si un pais sin petroleo colapsa, que si se acabaria la civilizacion... Llevaba años siguiendolo y en ese momento me di cuenta que no aportaba nada, solo ansiedad. Pero el hombre sigue igual. Sera que lo de las series temporales de temperatura no lenda para mucho en el csic.
0 K 6
cosmonauta #10 cosmonauta
Se ha enviado más de una vez estos días
0 K 20
pabscon #4 pabscon
Cada semana Turiel diciendo que viene el Lobo.. hasta que viene.
Como mi madre con .. te vas a caer con la moto.. claro, al final te caes. - Te lo dije!
1 K 18
JackNorte #7 JackNorte
#4 Si Turiel es como tu madre, que sabe lo torpe que eres, estamos jodidos. La mia tambien lo sabe, la cuestion es lo de siempre nos tragamos propaganda , que pronostica declives economicos y para alguien que viene con algo razonable y objetivamente obvio, si claro, calcular los plazos en un planeta entero es complicado , pero ya veremos si se alarga y lo complicado que es ver la gasolina a 3 euros. xD Y que luego solocuando termine baje a 2 y se quede ahi.
0 K 13
angelitoMagno #11 angelitoMagno
¿Este no es el que decía que tras el cierre del estrecho de Ormuz se confirmaba el peak oil?
0 K 13
Anfiarao #13 Anfiarao
#11 aun no sabes lo que es el peak oil? xD

El peak oil del petróleo convencional fue en 2005, y el del no convencional en 2018
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#15 lameth
#11 Muchos estais obviando lo que va a pasar.
Veremos este verano en los paises turisiticos del Mediterraneo.
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meneanteBlanco #17 meneanteBlanco
#15 En las Baleares y Canarias lo vamos a flipar si se cancelan miles de vuelos por escasez de combustible.
0 K 9
Nómada_sedentario #18 Nómada_sedentario
AHORA SI QUE SI, PALABRITA
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menéame