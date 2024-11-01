Antonio Turiel: «Se acabó la normalidad, viene escasez y empieza ya»

Durante años nos han repetido que todo volverá a la normalidad. Pero esa “normalidad” nunca fue sostenible… y ahora estamos empezando a ver sus límites. Lo que viene no es una crisis puntual. Es un cambio profundo: escasez de recursos, tensiones energéticas, problemas económicos y un sistema que empieza a mostrar señales claras de agotamiento.
| etiquetas: antonio turiel , no normal , recursos
Esto va del expansionismo de Israel y la necesidad de Trump de mantener el petrodolar.
No de escasez de petroleo. Que algún día llegará, pero no es la causa
Esto va del expansionismo de Israel y la necesidad de Trump de mantener el petrodolar.
No de escasez de petroleo. Que algún día llegará, pero no es la causa
Por ejemplo, los átomos del aire se mueven en direcciones aleatorias, chocando entre sí. De esto se desprende que existe una probabilidad no nula de que todos los átomos de la habitación en la que te encuentras se orienten en la misma dirección, salgan por la puerta, se produzca el vacío y te asfixies… Pero eso no ocurre: todos sabemos que es… » ver todo el comentario
De los pocos que van a disfrutar nuestra nueva realidad.
Esta si que no la vi venir
Como mi madre con .. te vas a caer con la moto.. claro, al final te caes. - Te lo dije!
El peak oil del petróleo convencional fue en 2005, y el del no convencional en 2018
Veremos este verano en los paises turisiticos del Mediterraneo.