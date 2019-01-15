Antonio Maíllo criticó que Sumar no diera un puesto de salida a IU en las europeas de 2024 y pidió compartir el escaño

El conflicto se agravó cuando desde Sumar se planteó una arquitectura de lista en la que los primeros puestos quedarían reservados en gran medida para el núcleo más cercano a Yolanda Díaz: la propia Galán, Jaume Asens por parte de los comunes y el tercer puesto para Compromís, lo que dejaba a IU en cuarta posición. En ese escenario, dirigentes de la formación interpretaron que se estaba produciendo una pérdida de peso político dentro del nuevo espacio, siendo el único partido con presencia estatal y representación histórica en el Parlamento...