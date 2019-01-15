Antonio Maíllo criticó que Sumar no diera un puesto de salida a IU en las europeas de 2024 y pidió compartir el escaño

El conflicto se agravó cuando desde Sumar se planteó una arquitectura de lista en la que los primeros puestos quedarían reservados en gran medida para el núcleo más cercano a Yolanda Díaz: la propia Galán, Jaume Asens por parte de los comunes y el tercer puesto para Compromís, lo que dejaba a IU en cuarta posición. En ese escenario, dirigentes de la formación interpretaron que se estaba produciendo una pérdida de peso político dentro del nuevo espacio, siendo el único partido con presencia estatal y representación histórica en el Parlamento...
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Joder, se supone que representáis la lucha obrera y el antifascismo, si hay que dar un paso atrás por lograr confluencias se hace y punto.
¿Maíllo y Sumar? ¿la lucha obrera? Con gente así de confundida no hay futuro. Los de Podemos, con todos sus fallos, aún han plantado cara. Por eso han acabado con ellos.
NADA de nada?
Desde fuera del gobierno todo es fácil.
Por eso Podemos prefiere estar fuera.
Buenas noches
Se ve muy bien con Irán que les matan a los dirigentes pero siguen con su programa y no los paran, sigue el país operativo.
Pero aquí vemos a la nueva política que el programa es la equidistancia, lo importante es el protagonismo y por cuatro tonterías se disgustan y se paralizan...
Dejo el video de Maillo de entonces de como no le gustaba la cosa
Antonio Maíllo cuando IU fue relegada al 4° puesto en las europeas.
"Se extendieron hasta agotar los plazos para la configuración de las listas.Nuestra organización fue víctima de ese procedimiento, nunca nos sentimos cómodos ni justamente tratados llevándonos al cuarto puesto".
x.com/Vidushi_ii/status/2041178033294332038
(Da igual cuando leas esto)
www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/01/15/marea-busca-formar-fr