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Antonio Maíllo criticó que Sumar no diera un puesto de salida a IU en las europeas de 2024 y pidió compartir el escaño

El conflicto se agravó cuando desde Sumar se planteó una arquitectura de lista en la que los primeros puestos quedarían reservados en gran medida para el núcleo más cercano a Yolanda Díaz: la propia Galán, Jaume Asens por parte de los comunes y el tercer puesto para Compromís, lo que dejaba a IU en cuarta posición. En ese escenario, dirigentes de la formación interpretaron que se estaba produciendo una pérdida de peso político dentro del nuevo espacio, siendo el único partido con presencia estatal y representación histórica en el Parlamento...

| etiquetas: antonio , maíllo , criticó , sumar , diera , puesto , salida , iu , europeas , 2024
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
Mark_ #2 Mark_ *
Que asco me dan estas cosas.

Joder, se supone que representáis la lucha obrera y el antifascismo, si hay que dar un paso atrás por lograr confluencias se hace y punto.
6 K 85
carakola #3 carakola
#2 representáis la lucha obrera y el antifascismo

¿Maíllo y Sumar? ¿la lucha obrera? Con gente así de confundida no hay futuro. Los de Podemos, con todos sus fallos, aún han plantado cara. Por eso han acabado con ellos.
3 K 55
Mark_ #7 Mark_
#3 seguro que Sumar no ha hecho NADA por la clase obrera?

NADA de nada?
0 K 11
carakola #9 carakola
#7 Joderla. Porque ayudaron al PPSOE y sus agentes de la cloaca a acabar con una formación que plantaba cara al bipartidismo. Por eso les hacía propaganda Ferreras mientras vetaba (creo que veta aún) a Podemos. .
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perrico #10 perrico
#7 La pregunta es ¿Que hizo Pablo Iglesias por la clase obrera cuando estuvo en el gobierno?
Desde fuera del gobierno todo es fácil.
Por eso Podemos prefiere estar fuera.
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Lamantua #13 Lamantua
#3 Han acabado con ellos..? Nooooo, llevan desde 2014 intentándolo y no lo consiguen. Y eso que hay mucho dinero de mucho hijo de puta para acabar con Podemos.
1 K 22
Harkon #5 Harkon *
#2 yo con trepas no voy ni a por tabaco, a ver si algunos lo van pillando antes de presentarse a elecciones poniendose a dedazos, insultando y humillando a socios de coalición y sus votantes. Y ojo que yo estoy a favor de las coaliciones, pero así, no.

Buenas noches
1 K 28
#6 soberao *
#2 Es lo que decía Julio Anguita cuando hablaba de tener un programa, que lo importante son los puntos de ese programa y que da igual quien de la lista lo desarrolle, mientras cumpla lo que se ha presentado.
Se ve muy bien con Irán que les matan a los dirigentes pero siguen con su programa y no los paran, sigue el país operativo.
Pero aquí vemos a la nueva política que el programa es la equidistancia, lo importante es el protagonismo y por cuatro tonterías se disgustan y se paralizan...
1 K 23
JackNorte #14 JackNorte
#2 Se pueden hacer muchas cosas y a la vez explicarlas. Lo que no se puede es criticar cuando ya se han hecho , porque otro las explica.
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Pero habla inclusivo?
1 K 21
Meneador_Compulsivo #8 Meneador_Compulsivo
Gran artículo de El Plural de Pablo Iglesias
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Harkon #1 Harkon *
Consejos vendo que para mi no tengo, no esperaba menos de alguien que se pone a dedo.

Dejo el video de Maillo de entonces de como no le gustaba la cosa

Antonio Maíllo cuando IU fue relegada al 4° puesto en las europeas.

"Se extendieron hasta agotar los plazos para la configuración de las listas.Nuestra organización fue víctima de ese procedimiento, nunca nos sentimos cómodos ni justamente tratados llevándonos al cuarto puesto".

x.com/Vidushi_ii/status/2041178033294332038
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Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
Harkon + DiarioRed = Spam.

(Da igual cuando leas esto)
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Cantro #11 Cantro
#_5 No va con trepas ni por tabaco y se pasa la vida haciendo evangelismo de quienes pisaban a sus socios

www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/01/15/marea-busca-formar-fr
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menéame