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Antonio Garamendi (CEOE): "Soy católico, soy vasco y, por tanto, soy español"
"He vivido lo que es el terrorismo de cerca, cuando prácticamente mataban a una persona a la semana"
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ceoe
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garamendi
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#3
jonolulu
Eres tonto
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#15
antesdarle
#3
siguiente orden del día
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10
#2
mariKarmo
*
Otro católico ser de luz que da de comer a los pobres y se preocupa por los más desfavorecidos.
Menudo engaño la religión Cristiana. Está llena de hombres tiranos que someten al pueblo.
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#9
manzitor
#2
Pero el está firmemente convencido de lo que dice
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K
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#4
gustavocarra
Soy merchero, soy de las Hurdes, y soy español. Soy un grillo de Marchena, soy cajera de Mercadona y soy teniente coronel.
youtu.be/ZGb251jhLzU
2
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#14
beltraneja
#4
Pues mira que me ha gustado oye. Me ha faltado alguna conclusión pero bueno, como caminante no hay camino se hace camino al andar, ni se lo tengo en cuenta.
0
K
7
#5
johel
*
comentario irrelevante que ha soltado garamendi en ese medio irrelevante. No les deis clicks.
1
K
30
#1
YSiguesLeyendo
este ser de luz es el que manda en Españita, votes lo que votes y pienses lo que pienses. de nada!
1
K
21
#8
marcotolo
parece un friki que se escapo de un programa de cardenas,
o una parodia de muchachada nui o algo similar,
vaya semanita se esta perdiendo un filon...
1
K
21
#7
ehizabai
*
Digno representante de las élites vascas: Defensor de la unidad de España, castellano hablante y alergia a lo euskaldun.
1
K
18
#6
NireeN
No me llores, Garibaldi.
1
K
16
#16
konde1313
En Francia hay vascos católicos que son franceses.
Y esto es lo mejor que tienen los de la CEOE…
0
K
12
#10
EvilPreacher
Defendiendo la bandera de la santa tradición.
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K
11
#11
Poplíteo
Son tres cualidades incompatibles.
Si eres católico, perteneces a Roma.
No eres vasco. No eres español.
Eres un esbirrito vaticano.
0
K
9
#12
SalchichonVegano
Es irrelevante si este Sr. es católico, musulman o agnostico o la fe que el elija, halla el y sus creencias. Tan irrelvante como si es vasco, murciano, andaluz, extremeño o gallego.
Mas cuenta nos traería que fuese una persona honrada, honesta y no un mercenario defensor a ultranza de los exclusivos intereses de unos pocos. Curiosamente, los que mas defraudan y los que mas reciben de los impuestos que nuncan pagan motu propio...
0
K
7
#13
Beltza01
Es vasco y por lo tanto español. Madre mía, que no coja el coche.
0
K
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comentarios)
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Menudo engaño la religión Cristiana. Está llena de hombres tiranos que someten al pueblo.
o una parodia de muchachada nui o algo similar,
vaya semanita se esta perdiendo un filon...
Y esto es lo mejor que tienen los de la CEOE…
Si eres católico, perteneces a Roma.
No eres vasco. No eres español.
Eres un esbirrito vaticano.
Mas cuenta nos traería que fuese una persona honrada, honesta y no un mercenario defensor a ultranza de los exclusivos intereses de unos pocos. Curiosamente, los que mas defraudan y los que mas reciben de los impuestos que nuncan pagan motu propio...