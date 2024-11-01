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Antonio Garamendi (CEOE): "Soy católico, soy vasco y, por tanto, soy español"  

"He vivido lo que es el terrorismo de cerca, cuando prácticamente mataban a una persona a la semana"

| etiquetas: ceoe , empresas , garamendi
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
jonolulu #3 jonolulu
Eres tonto
16 K 195
antesdarle #15 antesdarle
#3 siguiente orden del día
0 K 10
mariKarmo #2 mariKarmo *
Otro católico ser de luz que da de comer a los pobres y se preocupa por los más desfavorecidos.

Menudo engaño la religión Cristiana. Está llena de hombres tiranos que someten al pueblo.
5 K 70
manzitor #9 manzitor
#2 Pero el está firmemente convencido de lo que dice
0 K 11
gustavocarra #4 gustavocarra
Soy merchero, soy de las Hurdes, y soy español. Soy un grillo de Marchena, soy cajera de Mercadona y soy teniente coronel. youtu.be/ZGb251jhLzU
2 K 35
#14 beltraneja
#4 Pues mira que me ha gustado oye. Me ha faltado alguna conclusión pero bueno, como caminante no hay camino se hace camino al andar, ni se lo tengo en cuenta.
0 K 7
johel #5 johel *
comentario irrelevante que ha soltado garamendi en ese medio irrelevante. No les deis clicks.
1 K 30
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
este ser de luz es el que manda en Españita, votes lo que votes y pienses lo que pienses. de nada!
1 K 21
#8 marcotolo
parece un friki que se escapo de un programa de cardenas,
o una parodia de muchachada nui o algo similar,
vaya semanita se esta perdiendo un filon...
1 K 21
ehizabai #7 ehizabai *
Digno representante de las élites vascas: Defensor de la unidad de España, castellano hablante y alergia a lo euskaldun.
1 K 18
#6 NireeN
No me llores, Garibaldi.
1 K 16
#16 konde1313
En Francia hay vascos católicos que son franceses.

Y esto es lo mejor que tienen los de la CEOE… :shit:
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EvilPreacher #10 EvilPreacher
Defendiendo la bandera de la santa tradición.
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Poplíteo #11 Poplíteo
Son tres cualidades incompatibles.

Si eres católico, perteneces a Roma.

No eres vasco. No eres español.

Eres un esbirrito vaticano.
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SalchichonVegano #12 SalchichonVegano
Es irrelevante si este Sr. es católico, musulman o agnostico o la fe que el elija, halla el y sus creencias. Tan irrelvante como si es vasco, murciano, andaluz, extremeño o gallego.

Mas cuenta nos traería que fuese una persona honrada, honesta y no un mercenario defensor a ultranza de los exclusivos intereses de unos pocos. Curiosamente, los que mas defraudan y los que mas reciben de los impuestos que nuncan pagan motu propio...
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#13 Beltza01
Es vasco y por lo tanto español. Madre mía, que no coja el coche.
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menéame