Antonio Banderas: "Para que las urnas funcionen tenemos que tener a una gente preparada, que no sean ignorantes"

...que estén leídos, que sepan distinguir, que hayan generado buenas personalidades. Y hablo ahora especialmente de la gente joven. Cuando digo buena personalidad, digo personalidades potentes que tengan criterio a la hora de examinar qué es lo que se viene. que sepan leer más allá de las palabras. Eso te lo da el leer, el ver mucho teatro, el ver mucho cine, el analizar las pinturas, el saber, y conocer qué está detrás de las obras artísticas.