Antonio Banderas: "Para que las urnas funcionen tenemos que tener a una gente preparada, que no sean ignorantes"

...que estén leídos, que sepan distinguir, que hayan generado buenas personalidades. Y hablo ahora especialmente de la gente joven. Cuando digo buena personalidad, digo personalidades potentes que tengan criterio a la hora de examinar qué es lo que se viene. que sepan leer más allá de las palabras. Eso te lo da el leer, el ver mucho teatro, el ver mucho cine, el analizar las pinturas, el saber, y conocer qué está detrás de las obras artísticas.

Findeton #1 Findeton
Resumen: tenemos los políticos que nos merecemos.
#2 Chappela *
#1 a la izquierda española le interesan más los pobres, son su principal caladero de votos.
Mediorco #5 Mediorco *
#2 Y a la derecha le interesan los ignorantes y los idiotas. Cuanto más incultos mejor.
#9 soberao *
#5 A las derechas (al poder) les interesa tener a la población pobre e idiotizada, que es diferente. Conciben que cada uno tiene su lugar en el mundo, unos a mandar y otros a obedecer y que todo el mundo tiene que "aceptar una jerarquía, unos debajo y otros arriba, es ley de vida". Es como el paro, que en cuanto entra a gobernar la ultraderecha es lo primero que aumenta, para poder bajar sueldos y derechos laborales, porque el trabajador que ve que en la calle hay mucha gente esperando ocupar su puesto, se queja menos que el que sabe que es imprescindible para que la empresa funcione. www.youtube.com/watch?v=4TWR75KaSLI

#2 Seguro que hay más pobres votando a Vox que votando a IU.
#11 Chappela *
#9 A las derechas (al poder) Los políticos de izquierda en realidad son de derechas.
Autarca #16 Autarca
#9 Seguro que hay más pobres votando a Vox que votando a IU.

Todo un éxito del capital, y de la izquierda capitalista (que de izquierda no tiene nada)
Autarca #15 Autarca *
#1 #2 #5 Vamos a ver

Los partidos gobernantes tienen mas presupuesto, mas influencia, mas control de los medios y de las instituciones...

Tienen mil y un trucos para asegurarse la victoria, como repartir el poder de los votos de forma desigual para beneficiar a sitios donde tienen mas apoyo, o alimentar a partidos extremistas que metan miedo a la población para asegurar la reelección

Culpar a los ciudadanos por esto es como culpar a una persona por ser violada
#19 Dav3n *
#15 Exacto, no es fácil escapar de la maquinaria propagandística, hasta el punto de que muchos de los que se hacen llamar de izquierdas votan a partidos socialdemócratas que en el ámbito económico, el más relevante de todos, aplican políticas neoliberales y que en Europa van en bloque con el resto de neocons.

Eso ya lo dice todo de la situación.
Battlestar #17 Battlestar
#5 Creo que hay un error fundamental en pensar que los que votan de cierta manera lo hacen "por ignorancia" o "porque están engañados".
Hay que considerar que la gente igual, igual eh, es consciente de lo que vota y es que quiere exactamente eso que vota. Que sarna con gusto no pica, y que lo importante para muchos no es mejorar ellos mismos, si no "joder" al de al lado.

Vamos, que igual hay que plantearse que la gente no es "tonta", si no... no voy a decir "mala" más bien "resentida" y cualquier táctica que vaya dirigida a cambiar esa tendencia ha de basarse en esa premisa. Pensar que es porque son tontos y viven engañados es lo que nos ha llevado a la situación actual.
Fj_Bs #10 Fj_Bs *
#1 Frase celebre , pero vacia de sentido , los menores que no votaron aun, se merecen eso : NO
ni yo merezco aguantar una derecha de lo mas inculta y ladrona ( psoe incluido )
JosAndres #14 JosAndres
#1
La democracia es el sistema que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que nos merecemos.
George Bernard Shaw
#6 Chappela *
#_5 a ver, si eres pobre, no puedes ser muy listo.
eltxoa #7 eltxoa
Solo vota bien el que hace el bachillerato artístico, según Banderas, que es muy y mucho de derechas.
#8 concentrado
¿Y por eso hay que votar a los partidos que quieren destruir la enseñanza pública?
#13 Chappela
#8 será porque es muy mediocre?
#3 angar300
¿Cuales, las blancas o las negras?
#12 Chappela
imposible, la derecha no puede desear el bien de la humanidad.
alfre2 #4 alfre2
Vaya bofetada a los fachatrolls. No se lo perdonarán en la vida!
elmakina #18 elmakina
Es lo que pasa, que la gente "vota mal".
