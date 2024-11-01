Antonio Banderas: "Para que las urnas funcionen tenemos que tener a una gente preparada, que no sean ignorantes"

...que estén leídos, que sepan distinguir, que hayan generado buenas personalidades. Y hablo ahora especialmente de la gente joven. Cuando digo buena personalidad, digo personalidades potentes que tengan criterio a la hora de examinar qué es lo que se viene. que sepan leer más allá de las palabras. Eso te lo da el leer, el ver mucho teatro, el ver mucho cine, el analizar las pinturas, el saber, y conocer qué está detrás de las obras artísticas.
#2 Seguro que hay más pobres votando a Vox que votando a IU.
Todo un éxito del capital, y de la izquierda capitalista (que de izquierda no tiene nada)
Los partidos gobernantes tienen mas presupuesto, mas influencia, mas control de los medios y de las instituciones...
Tienen mil y un trucos para asegurarse la victoria, como repartir el poder de los votos de forma desigual para beneficiar a sitios donde tienen mas apoyo, o alimentar a partidos extremistas que metan miedo a la población para asegurar la reelección
Culpar a los ciudadanos por esto es como culpar a una persona por ser violada
Eso ya lo dice todo de la situación.
Hay que considerar que la gente igual, igual eh, es consciente de lo que vota y es que quiere exactamente eso que vota. Que sarna con gusto no pica, y que lo importante para muchos no es mejorar ellos mismos, si no "joder" al de al lado.
Vamos, que igual hay que plantearse que la gente no es "tonta", si no... no voy a decir "mala" más bien "resentida" y cualquier táctica que vaya dirigida a cambiar esa tendencia ha de basarse en esa premisa. Pensar que es porque son tontos y viven engañados es lo que nos ha llevado a la situación actual.
ni yo merezco aguantar una derecha de lo mas inculta y ladrona ( psoe incluido )
La democracia es el sistema que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que nos merecemos.
George Bernard Shaw