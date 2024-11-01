El antiguo jabón de Alepo

El jabón de Alepo es un jabón vegetal a base de aceites de oliva y laurel que se comenzó a elaborar hace unos dos mil años en la ciudad siria de Alepo. Los primeros jabones de la historia eran emulsiones jabonosas líquidas. En Alepo, se introduce el proceso de saponificación y el uso de aceite de oliva y laurel; de este modo, aparece el que se cree que es el primer jabón duro del mundo: el jabón de Alepo. A raíz de las cruzadas, la producción de jabón se extendió por todo el Mediterráneo, llegando a Italia, Francia y España.