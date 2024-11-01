edición general
6 meneos
19 clics
El antiguo jabón de Alepo

El antiguo jabón de Alepo

El jabón de Alepo es un jabón vegetal a base de aceites de oliva y laurel que se comenzó a elaborar hace unos dos mil años en la ciudad siria de Alepo. Los primeros jabones de la historia eran emulsiones jabonosas líquidas. En Alepo, se introduce el proceso de saponificación y el uso de aceite de oliva y laurel; de este modo, aparece el que se cree que es el primer jabón duro del mundo: el jabón de Alepo. A raíz de las cruzadas, la producción de jabón se extendió por todo el Mediterráneo, llegando a Italia, Francia y España.

| etiquetas: jabón , alepo , siria , aceite , oliva , laurel , historia , higiene
5 1 0 K 52 cultura
4 comentarios
5 1 0 K 52 cultura
#4 eqas
#3 Pues es uno de estos 3 (ya no tengo la etiqueta). Y en los 3 dice aceite de laurel

lamaisondusavonmalaga.com/?s=alepo :-/
0 K 11
anasmoon #1 anasmoon
El uso de aceite de laurel está prohibido actualmente en productos cosméticos por su elevada toxicidad.
0 K 10
#2 eqas
#1 Pues me acaban de regalar una pastilla de jabón de alepo :-(
0 K 11
anasmoon #3 anasmoon
#2 Pues tendría que ver los ingredientes a ver si lleva aceite de laurel, o simplemente es marketing. Ya sabes cómo se las gastan.... xD
0 K 10

menéame