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"Antifeministas" acusadas de alimentar la misoginia: la influencer Lauren Southern afirma haber sido "destruida" por la cultura de la manósfera que ella misma ayudó a promover [EN]

Saltó a la fama, en 2015, a los 19 años, cuando publicó su primer vídeo en YouTube titulado "Por qué no soy feminista". Lauren continuó creando contenido antifeminista. Pero cambió de opinión tras conocer a Andrew Tate, a quien se ha aclamado como la figura principal de la manosfera. "Mi vida es un chiste: pasar de ser la chica que sostenía el cartel que decía que no hay cultura de la violación en Occidente y que ayudaba a crear esta manosfera, a que Andrew Tate me agrediera sexualmente. No se podría escribir una historia con más ironía".

| etiquetas: manosfera , feminismo , lauren southern , andrew tate
21 11 4 K 261 leopardsatem
24 comentarios
21 11 4 K 261 leopardsatem
Comentarios destacados:      
#1 BoosterFelix
Si sustituyeran el nombre de "manosfera" directamente por "idiotasfera", me parecería mas digno.

Los "idiotasféricos" son feos que se han dado cuenta de que los que ligan son los guapos, y están muy cabreados por ello.

Y luego están las idiotas que quedan atrapadas en las redes de los idiotasféricos.
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salchipapa77 #2 salchipapa77
#1 "Los "idiotasféricos" son feos que se han dado cuenta de que los que ligan son los guapos, y están muy cabreados por ello"

Siempre se ha dicho eso pero de las feminazis, feas enrabietadas con las guapas y los hombres que no las eligen. Un saludo.
2 K 21
ostiayajoder #18 ostiayajoder *
#2 Y alguna vez te ha molestado q se diga eso de las feministas? Has respondido a alguiwn q dijera eso en meneame?

Un saludo.
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salchipapa77 #20 salchipapa77
#18 Un saludo.
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#14 DenisseJoel
#1 La idea es aludir a los hombres, no a los idiotas.
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#6 Eukherio *
Siempre lo diré, este tipo de jugadas salen mal el 90% de las veces: ser el gay de Vox, la mujer antifeminista, el negrito nazi, etc. Puede que ganes notoriedad durante un tiempo, pero es que después siempre te van a tratar como el bicho raro, y en el momento en que te saltes el guion que te han dado te van a reventar. En Estados Unidos todas las mujeres fuertes del movimiento MAGA se han acabado comiendo amenazas de violación y asesinato en redes cuando Trump se ha cansado de ellas. Amenazas de los mismos que meses antes seguramente decían que ellas eran las mujeres de verdad y no las feministas woke.
3 K 41
#3 casicasi
Los años me han enseñados que no ligan los guapos, sino los seductores. Que no es lo mismo.
2 K 32
Fernando_x #4 Fernando_x
#3 Por lo que veo a mi alrededor, y lo que tengo como experiencia personal, los que tienen pareja ni son los más guapos, ni los más seductores, sino las personas con las que merece la pena establecer una relación, porque tienen algo que ofrecer, sea lo que sea.

Descubre qué es eso que tienes que puede hacer que alguna mujer piense, "vaya, fulanito es tan X, que me gustaría pasar más tiempo con él"
3 K 37
#10 DonaldBlake
#4 No es lo mismo ligar que tener pareja.

#3 También es cierto que es más fácil ser seductor si te pareces a George Clooney, que si te pareces a Mr. Bean.
4 K 51
vicvic #13 vicvic *
#4 Yo creo que al final si suele pasar como dices y la gente que vale la pena acaba encontrando una media naranja, pero en primera instància y bastante antes, suelen ligar los más echados para adelante, seductores, valgan o no la pena, que hay de todo.
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#16 DenisseJoel *
#4 Ligar y tener pareja son cosas distintas. Una persona que tiene pareja puede haber ligado una única vez. En cambio, otra persona puede ligar con mucha frecuencia y no tener pareja.
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#9 Alcalino
#3 es así, lo difícil es que personas así se encuentren.

Respecto de la manosfera y el feminismo, para mí son los dos extremos que se tocan. Supuestamente cada uno defiende los derechos de su colectivo, pero en la práctica lo que hacen los dos es proyectar su odio contra el lado contrario.

Por ejemplo, si la manosfera niega la violencia contra la mujer, el feminismo trata de hacer a todos los hombres culpables de esa violencia, y así las cosas la polarización es inevitable
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angelitoMagno #5 angelitoMagno
Se la ve una mujer sensata y dialogante.
 media
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ronko #7 ronko *
#5 Ahí es como Lunch de Dragon Ball.
5 K 58
vicvic #15 vicvic
#7 Buenísima referència 8-D
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vicvic #17 vicvic
#7 Ser feminista tal y como se entiende hoy en día no es algo inclusivo con todas las mujeres, ni siquiera las que trabajen y sean independientes, ya que ha de privilegios y dogmas, no iré igualdad de sexos.
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Fernando_x #8 Fernando_x
Curiosamente, como está pasando en Vox, que van a tener problemas para rellenar las listas electorales con mujeres que no sean figurantes florero.
1 K 21
Feindesland #22 Feindesland
#8 Las figurantes florero están encantadísimas de obtener esos puestos.
1 K 29
RoterHahn #24 RoterHahn
#22
Lógico, pues su intelecto no da para mas.
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cocolisto #12 cocolisto
La tonta del bote reconociendo que era tonta.Ahora faltan los tontos de sus seguidores y defensores y apologistas de mla cascarria machista.
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ostiayajoder #19 ostiayajoder
#12 Es una FAFO de manual
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cocolisto #21 cocolisto
#19 Farfolla de manual.
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zaq #23 zaq *
#19 #21 Jugaba a buscar casito, y se quemó; simplemente Fingía Antes de Fastidiar la Ocasión.
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#11 mariopg
retrasada consciente de su retrasado
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menéame