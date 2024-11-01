"Antifeministas" acusadas de alimentar la misoginia: la influencer Lauren Southern afirma haber sido "destruida" por la cultura de la manósfera que ella misma ayudó a promover [EN]

Saltó a la fama, en 2015, a los 19 años, cuando publicó su primer vídeo en YouTube titulado "Por qué no soy feminista". Lauren continuó creando contenido antifeminista. Pero cambió de opinión tras conocer a Andrew Tate, a quien se ha aclamado como la figura principal de la manosfera. "Mi vida es un chiste: pasar de ser la chica que sostenía el cartel que decía que no hay cultura de la violación en Occidente y que ayudaba a crear esta manosfera, a que Andrew Tate me agrediera sexualmente. No se podría escribir una historia con más ironía".
| etiquetas: manosfera , feminismo , lauren southern , andrew tate
Los "idiotasféricos" son feos que se han dado cuenta de que los que ligan son los guapos, y están muy cabreados por ello.
Y luego están las idiotas que quedan atrapadas en las redes de los idiotasféricos.
Siempre se ha dicho eso pero de las feminazis, feas enrabietadas con las guapas y los hombres que no las eligen. Un saludo.
Un saludo.
Descubre qué es eso que tienes que puede hacer que alguna mujer piense, "vaya, fulanito es tan X, que me gustaría pasar más tiempo con él"
#3 También es cierto que es más fácil ser seductor si te pareces a George Clooney, que si te pareces a Mr. Bean.
Respecto de la manosfera y el feminismo, para mí son los dos extremos que se tocan. Supuestamente cada uno defiende los derechos de su colectivo, pero en la práctica lo que hacen los dos es proyectar su odio contra el lado contrario.
Por ejemplo, si la manosfera niega la violencia contra la mujer, el feminismo trata de hacer a todos los hombres culpables de esa violencia, y así las cosas la polarización es inevitable
Lógico, pues su intelecto no da para mas.