"Antifeministas" acusadas de alimentar la misoginia: la influencer Lauren Southern afirma haber sido "destruida" por la cultura de la manósfera que ella misma ayudó a promover [EN]

Saltó a la fama, en 2015, a los 19 años, cuando publicó su primer vídeo en YouTube titulado "Por qué no soy feminista". Lauren continuó creando contenido antifeminista. Pero cambió de opinión tras conocer a Andrew Tate, a quien se ha aclamado como la figura principal de la manosfera. "Mi vida es un chiste: pasar de ser la chica que sostenía el cartel que decía que no hay cultura de la violación en Occidente y que ayudaba a crear esta manosfera, a que Andrew Tate me agrediera sexualmente. No se podría escribir una historia con más ironía".