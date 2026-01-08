Anticiparse a lo peor

Tratar la anexión de Groenlandia como una hipótesis es un claro error. Cuando un dirigente facineroso como Donald Trump convierte una idea en consigna política, lo hace porque mide costes y beneficios. En medios como Politico se subraya que el calendario también importa. El próximo 4 de julio coincidirá con el 250º aniversario de la independencia norteamericana. No es descabellado pensar que Trump pueda contemplar una acción de fuerza como un «regalo histórico», una demostración de grandeza nacional envuelta en épica fundacional.
| etiquetas: anticiparse , lo peor , trump , groenlandia , ue , europa
¿Pero quién toma la iniciativa?
Dar por hecho la toma de Groenlandia por USA es la mejor forma de anticiparse.
Quizás esté de farol el Sr Trump: pues que la Unión Europea suba la apuesta.
USA será el país más poderoso, pero si se les da la espalda en todos los tratados se quedará sola ante el mundo.
Rusia forma parte del continente Europeo! China demuestra ser más civilizada que los yankees!
No hara falta disparar un tiro. Pero ¿hay valor, o Europa prefiere ser un vasallo más de este señor?