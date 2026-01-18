edición general
Un año de Trump. Es hora de actuar, mientras aún podamos [Eng]

Nos hemos convertido en un país cuyo gobierno ataca a sus universidades, desfinancia la investigación, revierte los avances científicos, asalta museos y socava las instituciones culturales. Pocos de estos ataques —llevados a cabo a plena luz del día, anunciados en órdenes ejecutivas, elogiados en discursos y exhibidos en letras gigantes de metal— encuentran una resistencia significativa. Nos estamos volviendo más estúpidos. Nos hemos convertido en un país que pisotea ostentosamente las leyes internacionales.

Fisionboy #2 Fisionboy
Y lo que os rondaré, morenos. Tiene toda la pinta de que Trump quiere cronificarse en USA al más puro estilo Putin en Rusia.
stygyan #4 stygyan
#2 la diferencia es que Putin está ligeramente más en forma física y mental que el naranjito.
#5 javic
#2 Cronificará a su familia con dinero y poder político.... tampoco es que vaya a ser la primera vez que pasa por allí.
#7 Grahml *
#2 Aquí se le ve mucho menos seguro que tú.

www.nbcnews.com/politics/2026-election/trump-predicts-impeachment-if-r
Charles_Dexter_Ward #8 Charles_Dexter_Ward
Yo lo tengo claro, clarito, desde hace años.
No persigo a nadie y leo medios y editoriales tan interesantes e influyentes como el NYT, las comparto en MNM cuando lo considero.
@Eirene @admin por favor, apartarnos de esa rémora-> #_1 enmierdadora. Y si tal, considerar revisar las normas sobre su avatar y su bio. Cansa.
#9 Grahml
#8 Es una mierda cuando te persiguen y acosan, sí.

Usa el e-mail abuse.
Charles_Dexter_Ward #10 Charles_Dexter_Ward
#9 Confío en que tantas denuncias públicas sobre el interfecto en algún momento surtan efecto. De momento ya tiene un strike largo en el NTM.
Gracias por entender.
Cc @Eirene
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
¿Mientras aún podamos? Eso es un peligro, no todo el mundo es capaz de hacer las dos cosas a la vez.
0 K 11
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Es hora de actuar, yo digo lo mismo que hay que hacer cosas mover contenido y te dedicas a perseguirme

A ver si te aclaras, o actuamos o atacamos al que actúa... porque no puedes ir con Trump y sus fondos de inversion cuando yo digo que hay que contra atacar y defenderse perpo ahora hay que ir contra trump, aclarate #0
#6 angar300
A un enfermo mental no se le hace caso, se le trata, y a un presidente enfermo mental no se le mantienen en el poder, se le inhabilita. Se está tardando en las dos cosas...
#11 mariopg
de un año nada, ya gobernó una vez
