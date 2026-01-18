Un año de Trump. Es hora de actuar, mientras aún podamos [Eng]

Nos hemos convertido en un país cuyo gobierno ataca a sus universidades, desfinancia la investigación, revierte los avances científicos, asalta museos y socava las instituciones culturales. Pocos de estos ataques —llevados a cabo a plena luz del día, anunciados en órdenes ejecutivas, elogiados en discursos y exhibidos en letras gigantes de metal— encuentran una resistencia significativa. Nos estamos volviendo más estúpidos. Nos hemos convertido en un país que pisotea ostentosamente las leyes internacionales.
| etiquetas: trump , opinión , the new york time , mr gessen
www.nbcnews.com/politics/2026-election/trump-predicts-impeachment-if-r
No persigo a nadie y leo medios y editoriales tan interesantes e influyentes como el NYT, las comparto en MNM cuando lo considero.
@Eirene @admin por favor, apartarnos de esa rémora-> #_1 enmierdadora. Y si tal, considerar revisar las normas sobre su avatar y su bio. Cansa.
Usa el e-mail abuse.
Gracias por entender.
Cc @Eirene
A ver si te aclaras, o actuamos o atacamos al que actúa... porque no puedes ir con Trump y sus fondos de inversion cuando yo digo que hay que contra atacar y defenderse perpo ahora hay que ir contra trump, aclarate #0