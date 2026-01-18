Un año de Trump. Es hora de actuar, mientras aún podamos [Eng]

Nos hemos convertido en un país cuyo gobierno ataca a sus universidades, desfinancia la investigación, revierte los avances científicos, asalta museos y socava las instituciones culturales. Pocos de estos ataques —llevados a cabo a plena luz del día, anunciados en órdenes ejecutivas, elogiados en discursos y exhibidos en letras gigantes de metal— encuentran una resistencia significativa. Nos estamos volviendo más estúpidos. Nos hemos convertido en un país que pisotea ostentosamente las leyes internacionales.