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Un año después del apagón, sí sabemos sus causas

Tras un año en el que se ha producido una importante "desinformación energética", el experto en energía y director general de AVAESEN, Pedro Fresco, sostiene que "las renovables nunca fueron las causantes" del apagón ibérico. En este sentido, asegura que "nuestro sistema eléctrico es más robusto que ayer" y niega que no se conozcan a día de hoy las causas de la desconexión. "Si las renovables hubiesen podido realizar control de tensión el 28A, con casi toda probabilidad se hubiese evitado el apagón"

| etiquetas: apagón , ree , sistema eléctrico , entso , opinión
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24 comentarios
6 2 1 K 78 actualidad
#1 tropezon *
"nuestro sistema eléctrico es más robusto que ayer" y bien que lo pagamos en el recibo de la luz
¿A cuanto dices que se paga a las gasistas su función de regulación?

Lo que si me ha sorprendido en los últimos días es que ha salido que no fue un tema de inercia, y era algo que se deba como solución.
Recuerdo una noticia de un volante de inercia en Irlanda que se usaba para esto.
Esa es una de mis dudas
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sorrillo #3 sorrillo
#1 Las proclamas y los hechos no coinciden.

Las proclamas dicen que las renovables no tuvieron nada que ver, los hechos son que se está limitando la contribución de las renovables y usando gas para evitar otro apagón.

Las proclamas dicen que las nucleares fueron un problema, los hechos son que a las nucleares no se las limita en absoluto y están funcionando todas las que pueden funcionar.

El discurso político va por un lado, la realidad va por otro muy distinto.

Y luego hay el discurso de…   » ver todo el comentario
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#5 fingulod
#3 ¿Y no tiene nada que ver que las centrales "tradicionales" que cobran por el control de tensión no lo ejercieran?

Porque lo mismo estamos viendo discursos políticos y realidades diferentes.
3 K 27
sorrillo #6 sorrillo *
#5 Sí, eso también tiene que ver, eso fue el detonante que llevó a que se concretasen los riesgos que se iban identificando durante meses anteriores.

Si circulas sin cinturón de seguridad estás agravando el riesgo, ese hecho por sí mismo no te va a matar pero cuando concurran más circunstancias agrava el riesgo que mueras por el accidente en vez de salir magullado.

Se llevaba meses advirtiendo de la inestabilidad que generaban las renovables en la red, eso por sí mismo no provocó el apagón…   » ver todo el comentario
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#8 fingulod
#6 Curioso que quites siempre responsabilidad a los que cobraban para que esto no pasara y no han hecho los deberes.
1 K 14
sorrillo #9 sorrillo *
#8 No he quitado la responsabilidad a nadie, eso son paranoias conspiranóicas. A diferencia de quienes sí se la pretenden quitar a las renovables.
1 K 22
#19 fingulod
#9 Entonces es sólo un despiste que no lo mencionaras en el primer mensaje, sólo diciendo que las renovables tienen la culpa, las nucleares lo hicieron todo bien y hay un complot para ocultarlo. Queda claro.
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sorrillo #21 sorrillo *
#19 es sólo un despiste que no lo mencionaras en el primer mensaje

Ningún despiste, lo hice así: hasta que hubo un detonante
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#22 fingulod
#21 ¿El detonante es que todos los que cobran por mantener el control de tensión no lo hagan? ¿Y que no digas quienes son?

Tanto detalle con unos, tan poco con otros...
0 K 7
sorrillo #23 sorrillo
#22 Tampoco dije la fecha del apagón. Deducir de eso que quiero ocultar la fecha es paranoia conspiranoica.
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#24 El_dinero_no_es_de_nadie *
#6 #5 No tiene nada que ver, ya que las plantas destinadas al control dinámico de tensión cobran por los MWh de reactiva generada o absorbida, si no generan o no absorben no cobran.

Te confundes con las plantas que cobran por estar de respaldo para generar potencia cuando esta falta. Esas cobran por estar encendidas y conectadas aunque no generen.
Pero no fue el caso ya que lo que había era un exceso de generación que generaba sobretesiones.

#11 #7 El problema es que para la regulación dinámica de tensión sólo había 7 y ninguna en Andalucía ni Castilla la Mancha  media
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Autarca #11 Autarca *
#5 #7 "¿Y no tiene nada que ver que las centrales "tradicionales" que cobran por el control de tensión no lo ejercieran?"

"Las plantas que tenían el encargo de regular la tensión y que cobraban por ello (plantas de gas principalmente) no hicieron su trabajo"

¿¿¿Y cuando se va a meter en la cárcel a los responsables de esas plantas???

Vamos, si yo no hago un trabajo por el que cobro tengo problemas

Y no hace falta que deje sin luz a cincuenta millones de personas para ello
1 K 31
emegece #15 emegece *
#11 en la cárcel no creo que entre nadie. Les pondrán alguna multa, que será calderilla para ellos, y pa'lante.

edit:
porque como digo en mi anterior comentario, la entidad encargada de sancionar es la responsable original del problema, por no habilitar a las renovables para el control de tensión en su momento.
0 K 10
#20 fingulod
#11 ¿¿¿Y cuando se va a meter en la cárcel a los responsables de esas plantas???

Cuando el sol salga por poniente y se ponga por oriente. Cuando los mares se sequen y las montañas se mezan como hojas al viento.

O en su defecto, cuando los consejos de administración de las eléctricas no estén llenos de ex-políticos. Yo creo que la primera alternativa es más probable.
0 K 7
perrico #4 perrico
#1 Aver. Paso a paso.
La inercia no ha tenido nada que ver a pesar de que se han pasado un año dando la turra.

Ya están entrando menos centrales de gas para hacer regulación porque después de cambiar la normativa por parte de la CNMC (después de 2 años de peticiones por parte de REE), ya hay un montón de centrales renovables que están haciéndolo a un precio muy inferior (Y otro montón que están en proceso de tramitación que van a entrar en breve).

En la misma noticia se habla de que se han…   » ver todo el comentario
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sorrillo #10 sorrillo
#4 La inercia no ha tenido nada que ver

Y te pasas el resto del comentario explicando como se está incrementando esa inercia (virtual o no) y como se va a seguir incrementando.
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emegece #16 emegece
#10 no se está incrementando la inercia, sino la regulación de tensión.
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sorrillo #17 sorrillo
#16 De su comentario: En la misma noticia se habla de que se han encargado 8 volantes de inercia
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emegece #7 emegece
#1 no tuvo que ver la inercia y no es lo que se plantea como solución.

El fallo fue de regulación de tensión. Las plantas que tenían el encargo de regular la tensión y que cobraban por ello (plantas de gas principalmente) no hicieron su trabajo. Otras plantas productoras (FV y nucleares), ante desajustes de tensión se desconectaron precipitadamente y empeoraron la situación.

REE no supervisaba correctamente el cumplimiento de la regulación de tensión por las plantas que les tocaba hacerlo.…   » ver todo el comentario
2 K 34
pepel #2 pepel
El que pueda hacer, que haga.
1 K 26
#13 pirat *
#2 Es una temeridad confiar cuestiones estratégicas vitales en empresas privadas con espúreas ambiciones e intenciones por su declarado activismo derechil...
Son el enemigo.
No es que solo busquen un extractivo e insaciable enriquecimiento parasitario, es que no les importa perjudicar a la ciudadanía y la democracia para conseguirlo.
1 K 26
pepel #14 pepel
#13 Yo soy como Aldama. El nº 1 es Aznar.
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Autarca #12 Autarca
El articulo me parece un poco "excusatio non petita accusatio manifesta"
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Apotropeo #18 Apotropeo
El experto en eólica se apellida Fresco.

Últimamente cada vez me hacen más gracia las noticias.
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menéame