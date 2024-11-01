Un año después del apagón, sí sabemos sus causas

Tras un año en el que se ha producido una importante "desinformación energética", el experto en energía y director general de AVAESEN, Pedro Fresco, sostiene que "las renovables nunca fueron las causantes" del apagón ibérico. En este sentido, asegura que "nuestro sistema eléctrico es más robusto que ayer" y niega que no se conozcan a día de hoy las causas de la desconexión. "Si las renovables hubiesen podido realizar control de tensión el 28A, con casi toda probabilidad se hubiese evitado el apagón"