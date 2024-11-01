Un año después del apagón, sí sabemos sus causas

Tras un año en el que se ha producido una importante "desinformación energética", el experto en energía y director general de AVAESEN, Pedro Fresco, sostiene que "las renovables nunca fueron las causantes" del apagón ibérico. En este sentido, asegura que "nuestro sistema eléctrico es más robusto que ayer" y niega que no se conozcan a día de hoy las causas de la desconexión. "Si las renovables hubiesen podido realizar control de tensión el 28A, con casi toda probabilidad se hubiese evitado el apagón"
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¿A cuanto dices que se paga a las gasistas su función de regulación?
Lo que si me ha sorprendido en los últimos días es que ha salido que no fue un tema de inercia, y era algo que se deba como solución.
Recuerdo una noticia de un volante de inercia en Irlanda que se usaba para esto.
Esa es una de mis dudas
Las proclamas dicen que las renovables no tuvieron nada que ver, los hechos son que se está limitando la contribución de las renovables y usando gas para evitar otro apagón.
Las proclamas dicen que las nucleares fueron un problema, los hechos son que a las nucleares no se las limita en absoluto y están funcionando todas las que pueden funcionar.
El discurso político va por un lado, la realidad va por otro muy distinto.
Y luego hay el discurso de… » ver todo el comentario
Porque lo mismo estamos viendo discursos políticos y realidades diferentes.
Si circulas sin cinturón de seguridad estás agravando el riesgo, ese hecho por sí mismo no te va a matar pero cuando concurran más circunstancias agrava el riesgo que mueras por el accidente en vez de salir magullado.
Se llevaba meses advirtiendo de la inestabilidad que generaban las renovables en la red, eso por sí mismo no provocó el apagón… » ver todo el comentario
Ningún despiste, lo hice así: hasta que hubo un detonante
Tanto detalle con unos, tan poco con otros...
Te confundes con las plantas que cobran por estar de respaldo para generar potencia cuando esta falta. Esas cobran por estar encendidas y conectadas aunque no generen.
Pero no fue el caso ya que lo que había era un exceso de generación que generaba sobretesiones.
#11 #7 El problema es que para la regulación dinámica de tensión sólo había 7 y ninguna en Andalucía ni Castilla la Mancha
"Las plantas que tenían el encargo de regular la tensión y que cobraban por ello (plantas de gas principalmente) no hicieron su trabajo"
¿¿¿Y cuando se va a meter en la cárcel a los responsables de esas plantas???
Vamos, si yo no hago un trabajo por el que cobro tengo problemas
Y no hace falta que deje sin luz a cincuenta millones de personas para ello
edit:
porque como digo en mi anterior comentario, la entidad encargada de sancionar es la responsable original del problema, por no habilitar a las renovables para el control de tensión en su momento.
Cuando el sol salga por poniente y se ponga por oriente. Cuando los mares se sequen y las montañas se mezan como hojas al viento.
O en su defecto, cuando los consejos de administración de las eléctricas no estén llenos de ex-políticos. Yo creo que la primera alternativa es más probable.
La inercia no ha tenido nada que ver a pesar de que se han pasado un año dando la turra.
Ya están entrando menos centrales de gas para hacer regulación porque después de cambiar la normativa por parte de la CNMC (después de 2 años de peticiones por parte de REE), ya hay un montón de centrales renovables que están haciéndolo a un precio muy inferior (Y otro montón que están en proceso de tramitación que van a entrar en breve).
En la misma noticia se habla de que se han… » ver todo el comentario
Y te pasas el resto del comentario explicando como se está incrementando esa inercia (virtual o no) y como se va a seguir incrementando.
El fallo fue de regulación de tensión. Las plantas que tenían el encargo de regular la tensión y que cobraban por ello (plantas de gas principalmente) no hicieron su trabajo. Otras plantas productoras (FV y nucleares), ante desajustes de tensión se desconectaron precipitadamente y empeoraron la situación.
REE no supervisaba correctamente el cumplimiento de la regulación de tensión por las plantas que les tocaba hacerlo.… » ver todo el comentario
Son el enemigo.
No es que solo busquen un extractivo e insaciable enriquecimiento parasitario, es que no les importa perjudicar a la ciudadanía y la democracia para conseguirlo.
Últimamente cada vez me hacen más gracia las noticias.