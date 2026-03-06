edición general
26 meneos
31 clics
Àngels Barceló, sobre el PP y la guerra con Irán: "Es muy difícil el entendimiento con un partido que sigue difundiendo bulos"

Àngels Barceló, sobre el PP y la guerra con Irán: "Es muy difícil el entendimiento con un partido que sigue difundiendo bulos"  

"El presidente del Gobierno tiene enfrente a un partido que ayer difundió un bulo que todavía no ha sacado de sus redes sociales", ha afirmado, en referencia a la supuesta conversación entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el embajador de Estados Unidos. Según Barceló, esa información falsa sigue circuland

| etiquetas: pp , bulos , àngels barceló
20 6 0 K 230 PPopulares
4 comentarios
20 6 0 K 230 PPopulares
#2 Pitchford
Se está cubriendo de mierda gloria el PP con este tema.. Espero que cada día le resulte vergonzoso a más gente que el Sr. Feijoo (que además no habla inglés) se postule para presidente de España.
0 K 18
freeclimb #1 freeclimb *
Pues el partido que difunde tantos bulos es el que aspira gobernar el país en las próximas elecciones..
0 K 14
FunFrock #3 FunFrock
"Yo no puedo estar más de acuerdo con vosotros en la necesidad de entendimiento, sobre todo en una cuestión de Estado como es esta", ha señalado la periodista. Barceló ha recordado que tradicionalmente "la política exterior siempre ha sido una política conjunta de oposición y de gobierno"

¿Cuando se sometió a votación, información o pacto sobre el Sahara con la oposición, parlamento o alguien?
0 K 9
Falk #4 Falk
Mientras no haya consecuencias para los predicadores de bulos no habrá fin.
0 K 7

menéame